В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото

Готовиться к Новому году женщины начинают заранее, так как хотят в этот праздник выглядеть изысканно, безупречно и… правильно. Каждая деталь имеет значение, ведь все учитывают восточный гороскоп, который исчерпывающе рассказывает о тотемном животном, которая будет властвовать в Новом году, его предпочтения и характер. В 2021 году "булаву" получит Белый металлический Бык, и именно от этого и нужно отталкиваться, выбирая наряд на самый ожидаемый праздник этого года. Согласитесь, 2020 год был настолько необычным, что хочется как можно быстрее с ним попрощаться и приблизить день, который опять подарит надежду, в который мы загадаем много желаний и будем мечтательно вглядываться в даль в ожидании чуда.

Согласно легенде, если вы встретите покровителя Нового года радостно и при полном параде, то в течение всех 12 месяцев вас непременно будет сопутствовать счастье во всех ваших делах. Хотите в этом году проверить, работает ли это правило? Тогда поторопитесь подобрать наряд, который точно одобрит Бык. Например, это может быть бархатное платье или костюм – именно в бархате советует встречать Новый год 2021 известный украинский дизайнер одежды Андре Тан. В нашем материале В моду на зиму 2021 вошли роскошные бархатные юбки и платья можете подробнее узнать о свежей модной тенденции.

А еще для празднования Нового года можно отдать предпочтение белым платьям, а также вариантам цвета жемчужины, слоновой кости или молока. Этот цвет символизирует радость, мир и счастье. Не менее подходящими для нового года будут ансамбли серого, дымчатого, графитового или серебряного оттенков. Блеск серебра в этом случае ассоциируется с надеждой, мудростью и заслуживает титул самого выигрышного предложения.

Как говорят эксперты, можно также встретить 2021 год в блестящей золотистой одежде – она привлечет богатство в дом. Кроме того, очень уместными будут зеленые или изумрудные платья, ведь эти оттенки ассоциируется с плодородием, спокойствием и уверенностью в себе. Но самое главное то, что Быку эти цвета нравятся.

А вот в платье красного цвета за новогодний стол 2021 лучше не садиться – несмотря на то, что красный цвет привлекательный для Вола, тем не менее, он злит его и приводит в ярость.

Важно, чтобі блестящие и сверкающие детали нашли свое место в вашем новогоднем образе – это могут быть аксессуары, например, сумочка, клатч или эффектная моно-серьга.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов платьев, которые отлично подойдут для празднования Нового года – не спешите их покупать, вполне возможно, что-то похожее есть вашем шкафу.

В чем встречать Новый год 2021

Белые платья – идеальны для новогодней ночи

Беспроигрышный вариант на Новый год 2021 – белое платье, костюм или теплый свитер с юбкой. Выбирайте то, что будет уместно для вашего случая, лишь бы цвет был белый. Если хотите "задобрить" Быка, добавьте немного блеска.

Модные платья на Новый год 2021 / Instagram

Любые платья с пайетками – то, что любит Бык

Одежда с блестками наполнит ваш новогодний вечер праздником и создаст нужное настроение. И даже если вы будете встречать Новый год в узком семейном кругу, то порадуйте близких и себя блестящим платьем!

Модные платья на Новый год 2021 / Instagram

Платья с асимметрией тоже "спасут" ваш Новый год

Еще один потрясающий вариант для празднования главного праздника года – платье с асимметрией. Оно придаст вашему образу нотку игривости и кокетливости. И вообще – платья с асимметричным кроем выглядят интересно и изящно, а это - именно то, что нужно на Новый год 2021.

Модные платья на Новый год 2021 / Instagram

Это могут быть модели с бархата, люрекса, и всевозможные варианты с блестками или специальным напылением. Для этих платьев характерны юбки с разной длиной подола и такие детали в крое, как драпировки или оборки.