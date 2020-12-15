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В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 декабря 2020, 06:24

Ни в коем случае не садитесь за новогодний стол 2021 в красном платье - этот цвет привлекательный для Вола, тем не менее, злит его и приводит в ярость.

  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram
  • Модные платья на Новый год 2021 Instagram

Готовиться к Новому году женщины начинают заранее, так как хотят в этот праздник выглядеть изысканно, безупречно и… правильно. Каждая деталь имеет значение, ведь все учитывают восточный гороскоп, который исчерпывающе рассказывает о тотемном животном, которая будет властвовать в Новом году, его предпочтения и характер. В 2021 году "булаву" получит Белый металлический Бык, и именно от этого и нужно отталкиваться, выбирая наряд на самый ожидаемый праздник этого года. Согласитесь, 2020 год был настолько необычным, что хочется как можно быстрее с ним попрощаться и приблизить день, который опять подарит надежду, в который мы загадаем много желаний и будем мечтательно вглядываться в даль в ожидании чуда.

Согласно легенде, если вы встретите покровителя Нового года радостно и при полном параде, то в течение всех 12 месяцев вас непременно будет сопутствовать счастье во всех ваших делах. Хотите в этом году проверить, работает ли это правило? Тогда поторопитесь подобрать наряд, который точно одобрит Бык. Например, это может быть бархатное платье или костюм – именно в бархате советует встречать Новый год 2021 известный украинский дизайнер одежды Андре Тан. В нашем материале В моду на зиму 2021 вошли роскошные бархатные юбки и платья можете подробнее узнать о свежей модной тенденции.

А еще для празднования Нового года можно отдать предпочтение белым платьям, а также вариантам цвета жемчужины, слоновой кости или молока. Этот цвет символизирует радость, мир и счастье. Не менее подходящими для нового года будут ансамбли серого, дымчатого, графитового или серебряного оттенков. Блеск серебра в этом случае ассоциируется с надеждой, мудростью и заслуживает титул самого выигрышного предложения.

Как говорят эксперты, можно также встретить 2021 год в блестящей золотистой одежде – она привлечет богатство в дом. Кроме того, очень уместными будут зеленые или изумрудные платья, ведь эти оттенки ассоциируется с плодородием, спокойствием и уверенностью в себе. Но самое главное то, что Быку эти цвета нравятся.

А вот в платье красного цвета за новогодний стол 2021 лучше не садиться – несмотря на то, что красный цвет привлекательный для Вола, тем не менее, он злит его и приводит в ярость.

Важно, чтобі блестящие и сверкающие детали нашли свое место в вашем новогоднем образе – это могут быть аксессуары, например, сумочка, клатч или эффектная моно-серьга.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов платьев, которые отлично подойдут для празднования Нового года – не спешите их покупать, вполне возможно, что-то похожее есть вашем шкафу.

В чем встречать Новый год 2021

Белые платья – идеальны для новогодней ночи

Беспроигрышный вариант на Новый год 2021 – белое платье, костюм или теплый свитер с юбкой. Выбирайте то, что будет уместно для вашего случая, лишь бы цвет был белый. Если хотите "задобрить" Быка, добавьте немного блеска.

Модные платья на Новый год 2021
Модные платья на Новый год 2021 / Instagram

Любые платья с пайетками – то, что любит Бык

Одежда с блестками наполнит ваш новогодний вечер праздником и создаст нужное настроение. И даже если вы будете встречать Новый год в узком семейном кругу, то порадуйте близких и себя блестящим платьем!

Модные платья на Новый год 2021
Модные платья на Новый год 2021 / Instagram

Платья с асимметрией тоже "спасут" ваш Новый год

Еще один потрясающий вариант для празднования главного праздника года – платье с асимметрией. Оно придаст вашему образу нотку игривости и кокетливости. И вообще – платья с асимметричным кроем выглядят интересно и изящно, а это - именно то, что нужно на Новый год 2021.

Модные платья на Новый год 2021 / Instagram

Это могут быть модели с бархата, люрекса, и всевозможные варианты с блестками или специальным напылением. Для этих платьев характерны юбки с разной длиной подола и такие детали в крое, как драпировки или оборки.

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