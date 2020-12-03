Бархат в тренде: в моду на зиму 2021 вошли манящие бархатные юбки и платья

Бархат в 2020 году возродился, словно птица Феникс из пепла, и стал объектом внимания, любования и восхищения всех. Даже самые заядлые скептики и привередливые красавицы стали уважительно относиться к этому роскошному, загадочному и величественному материалу. Да-да, бархат – по большому счету, самый идеальный вариант для важного события в жизни, праздника или вечеринки. Но в этому году каждый день – особенный, и бархат уместен просто так – без особого повода. Так захотели дизайнеры одежды, и это правило с удовольствием взяли на заметку женщины во всем мире.

Хотя не только бархат в трендах в сезоне зима 2020-2021. Кожа переживает период взлета, и зимой украшает, например, модные пуховики и куртки. В нашем материале В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики можете более подробнее об этом узнать.

А бархат, словно полноводная река, разлился яркими красками на пиджаках, брюках, юбках, платьях и даже пальто, и победоносно вошел в новый зимний сезон.

Но на этом чудеса ткани с коротким ворсом на лицевой стороне не заканчиваются! Бархат также украшает аксессуары, которые благодаря такому повороту стали завораживающими, и очень сложно не поддаться соблазну иметь хотя бы один бархатный предмет в гардеробе.

Если говорить о самых модных расцветках модных вещей из бархата, то превалируют бордовы, синие, изумрудные и черные, хотя есть и немало других оригинальных и эффектных оттенков.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных бархатных вещах, которые заслуживают внимания и права украсить вашу зиму.

Модная женская одежда из бархата зима 2021 – особенности

Если вы хотите сочетать бархат с другими вещами, то помните: что бы вы ни одели, бархат будет всегда на первом плане и "съест" все внимание, а окружающие будут сосредоточены на вашей персоне гарантированно.

Есть вещи, с которыми бархат "дружит" лучше всего, поэтому если не хотите выглядеть странно, комбинируйте бархатную одежду с денимом, кружевом, атласом, кожей, а также шерстяными, вязанными и трикотажными вещами.

А вот что категорически не сочетается с бархатом, так это лен, хлопок и вельвет – даже не пытайтесь экспериментировать, все равно получится безвкусно. Кроме того, ее величество Мода зима 2021 для этих материалов наглухо закрыла дверь.

В моде бархатные платья

Фасон определит то, куда вы можете носить бархатное платье зима 2021. Приталенное мини-платье или длинный вариант станет находкой для праздника, а свободные модели, платья на запах и варианты с пышной юбкой могут разнообразить ваш повседневный образ.

Модная одежда из бархата зима 2021 / Instagram

Бархатный пиджак – писк сезона

Если в вашем гардеробе появился шикарный бархатный пиджак зима 2021, то сочетайте его с классическими брюками и… джинсами. Не поверите, но сочетание красивого пиджака из бархата и брюк творят чудеса.

Модная одежда из бархата зима 2021 / Instagram

Бархатные костюмы сейчас в трендах

Самая выгодна покупка на зиму 2021 – это бархатный костюм. Вы сразу получаете много возможностей для создания разных образов – и низ, и верх можно носить отдельно и сочетать с другими вещами. Это могут быть как классические брючные костюмы, так и спортивные костюмы, которые в последнее время стали безумно популярными.

Модная одежда из бархата зима 2021 / Instagram

Бархатные юбки опять актуальны

Если вы поймете толк в бархате, то обязательно захотите пополнить свой гардероб элегантной, пленительной, манящей юбкой. В трендах бархатные юбки зима 2021 в складку, а также модели карандаш. Преимуществом бархатной юбки является то, что она идеально сочетается с теплыми свитерами любых фасонов.