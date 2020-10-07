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В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики - фото

7 октября 2020, 05:45

Бомберы стали ярким трендом осени, особенного внимания заслуживают модели с объемными рукавами, в которых женщина кажется сильной и изящной одновременно.

  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные куртки осень-зима 2020-2021 Instagram

Куртки уже давно не только практичный и удобный элемент гардероба каждой женщины, но и модный. А учитывая то, что в моде уже не работают те правила, которыми руководствовались еще 5 лет назад, то их можно носить куда угодно и сочетать с чем хотите.

У вас может в шкафу висеть роскошное пальто, но как только осень начинает бушевать и заливать нас дождями, и пугать ветрами, и когда зима свирепо засыпает нас снегом и не по-детски кусается мороз, единственное и вполне естественное желание каждой женщины – укутаться в теплую куртку, которая защитит от непогоды.

Конечно, именно потому, что практичность вышла на первый план, ее величество Мода опустилась на землю и пытается, наконец, подстроиться под нашу повседневную жизнь.

Женщины во всем мире хотят выглядеть модно и стильно каждый день, но терпеть неудобства ради комплимента и восхищенного взгляда подруг, и идти на жертвы ради красоты они не готовы.

Особенно потому, что жизнь современной женщины стала очень активной и многозадачной – ей надо выглядеть красиво на работе, но после нее успеть забежать в несколько мест и прогуляться с ребенком возле дома.

Так хорошая и модная куртка стала объектом желания многих.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие женские куртки осень-зима 2020-2021 заслуживают внимания. Кроме того, мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов курток – обязательно посмотрите, вполне возможно, в одной из похожих моделей вы захотите пройти через эту осень и зиму.

Модные женские куртки осень-зима 2020-2021: главные тренды

В моду вернулись кожаные куртки

Самый громкий come-back 2020 – это кожа. Еще в прошлом году появление в кожаных вещах считалось дурным тоном, а женщины, которые носили их, вызывали сочувствие, мол, они застряли в прошлом и никак не попрощаются с одеждой, которая когда-то создавала видимость успешного образа. Сегодня кожа стала благородной, кроме того, многие дизайнеры в своих коллекциях начали использовать искусственную цветную кожу. Поэтому кожаные куртки – это вполне понятный и предсказуемый тренд сезона. Ориентируйтесь на яркие кожаные бомберы и кожаные куртки с меховыми воротниками.

Модные куртки осень-зима 2020-2021
Модные куртки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Бомберы с объемными рукавами – "привет" из 50-х

Если вы следите за модой, то должны были заметить, что в 2020 году в моду вернулись разные стили, в том числе мода 50-х. Поэтому на вершине модного Олимпа оказались женские куртки бомберы, которые когда-то носили американские военные из воздушных сил. Сейчас бомберы стали ярким трендом, особенного внимания заслуживают модели с объемными рукавами – в такой куртке каждая женщина кажется не только изящной, но и сильной, способной спасти весь мир!

Модные куртки осень-зима 2020-2021
Модные куртки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Пуховики – лучшее, что можно найти на зиму

Этот элемент женского гардероба вызывает неподдельный интерес у большинства женщин, ведь вряд ли можно найти более теплую куртку на зиму. В сезоне осень-зима 2020-2021 в моде как классические варианты, так и новинки – кожаные пуховики. Классика – отличное вложение, ведь такой пуховик, особенно, если возьмете нейтральный оттенок, сможете носить не один год. А если задача – купить ультрамодный пуховик, тогда ориентируйтесь на модели с кожаными вставками или пуховики из кожи.

Модные куртки осень-зима 2020-2021
Модные куртки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Короткие дубленки опять в моде

Короткие топы, короткие кардиганы, короткие дубленки – вполне логичная цепочка. Современная мода увлекается укороченными вариантами в одежде. Поэтому все те, кому такой тренд с акцентом на линии талии нравится, могут уже сегодня искать на зиму теплые укороченные дубленки. Они красиво сочетаются с юбками и брюками, поэтому могут стать хорошей находкой для многих женщин.

Модные куртки осень-зима 2020-2021
Модные куртки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Какие еще куртки в моде в сезоне осень-зима 2020-2021:

  • Внимания заслуживают стеганые куртки из блестящих материалов.
  • Яркие меховые куртки все еще в тренде.
  • Косухи опять в моде.
  • Джинсовые куртки в тренде.

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее:

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