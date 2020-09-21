В моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фото

Красивый модный шарф способен спасти любой образ, и даже самое скучное пальто и неприметная куртка заиграет яркими красками, как только вы добавите этот, на первый взгляд, не особо важный элемент гардероба.

И даже если вы не собираетесь обновлять верхнюю одежду на осень-зиму 2020-2021, то над стильным шарфом стоит призадуматься. Но не потому, чтобы отдать дань моде, а просто ради себя.

Когда грусть и легкая меланхолия вползают в каждую щель в нашей душе, нужно защищаться. Особенно сейчас, когда все мы очень сильно устали от бесконечного хаоса, карантина и новостей о пандемии, которая разрушила наши планы, мечты и установила для нас жесткие рамки. Шарф не способен на чудеса, но он может подарить радость, на мгновение сделать нас счастливыми, красивыми, и отвлечь от будничной суеты. Он может стать приятным напоминанием о том, что все еще будет, все получится, стоит только немного переждать.

Когда льет холодный осенний дождь, или падает снег, или бурчит за окнами дерзкий ветер, без хорошего шарфа не обойтись.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие женские шарфы в моде в сезоне осень-зима 2020-2021. Также мы подготовили для вас фотогалерею самых модных шарфов – обязательно посмотрите, возможно, какой-то вас вдохновит, а какой-то у вас сохранился из предыдущих сезонов, и сейчас самое время этот шарф носить.

Модные шарфы 2020-2021 - главные тренды на осень-зиму

Новинка сезона - шарфы ярких цветов

Старушка-мода учуяла всеобщее настроение, или предвидела его, и решила немного порадовать нас. Иначе и не объяснишь то, что в сезоне осень-зима 2020-2021 на самых модных шарфах разлились яркие краски – изумрудная, марсала, желтая, красная, оранжевая, фиолетовая и синяя.

Модные шарфы осень-зима 2020-2021 / Instagram

Если хотите модный шарф, который красноречиво покажет, что вы в курсе модных тенденций, то ориентируйтесь на эти цвета. И еще – можете также обратить внимание на шапки таких же цветов.

Время удивительных вязаных шарфов пришло

Вязаные шарфы опять в моде, поэтому доставайте из шкафов и сундуков все то, что когда-то для вас связала ваша мама, бабушка или вы сами. Не стесняйтесь эти шарфы носить, ведь это удивительные и эксклюзивные вещи!

Модные шарфы осень-зима 2020-2021 / Instagram

А если вы только в поисках модного шарфа на осень-зиму 2020-2021, тогда ищите длинные варианты - их можно обернуть несколько раз и выпустить длинный конец. И еще – лучше всего выбирайте шарфы из шерстяной нити, которая подарит вам тепло.

Шарфы оверсайз продолжают покорять мир

Длинные широкие модели шарфов все еще в моде. Чтобы стильно выглядеть, такой шарф лучше согнуть и перемотать им шею несколько раз, создавая общий эффект в несколько слоев.

Модные шарфы осень-зима 2020-2021 / Instagram

В сезоне осень-зима 2020-2021 в моде однотонные женские шарфы оверсайз, а также варианты с принтами. Особого внимания заслуживают шарфы в клетку, ведь она сейчас популярна.

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем говорилось ранее: