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Пламенный привет из 90-х: ярчайшим трендом осени стала клетка - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 сентября 2020, 00:22

Клетка в сезоне осень-зима 2020-2021 щедро усыпала все, что могла и встретила на своем пути на вершину моды.

  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram
  • Модный принт в клетку 2020-2021 Instagram

Клетчатый принт стал одним из самых горячих трендов сезона осень-зима 2020-2021. Конечно, он уже давно перешел в ранг классики, но в этом году у него особенное место на модном Олимпе.

Обычно мы носим вещи в клеточку, когда хочется подчеркнуть свою индивидуальность – этот потрясающий принт и практически все его вариации позволяют нам выглядеть сногсшибательно и неповторимо.

Кроме того, клеточка обладает удивительным свойством – она может корректировать нашу фигуру. Колдуя над пропорциями тела, помните, что клетка визуально расширяет ту часть тела, на которой вы ее носите. Также добавляет нам объема крупная клеточка, поэтому если перед вами стоит выбор, лучше скажите "да" мелкому рисунку.

Сегодня мы расскажем вам о том, какая одежду в клетку в моде в сезоне осень—зима 2020-2021. Кроме того, мы собрали для вас фотогалерею стильных и актуальных вариантов одежды в клетку – посмотрите, оцените, и вдохновляйтесь.

В любом случае, клеточка подходит всем, она одновременно делает нас элегантными и "своими" в любой компании – наверное, тут играют роль ассоциации с теплым пледом.

Модная одежда осень-зима 2020-2021 в клеточку

Платье в клеточку для невероятного образа

Если ищите эффектное платье, которое подарит вам массу приятных ощущений и превратит вас в центр вселенной – выбирайте вариант в клеточку. В конце концов, именно клетчатые платья лучше всего корректируют фигуру. Это могут быть строгие силуэты средней длины, или длинные пышные платья, или варианты с рюшами и платья-рубашки. Главное, не бойтесь ярких расцветок и необычных клетчатых принтов.

Модный принт в клетку 2020-2021
Модный принт в клетку 2020-2021 / Instagram

Юбка в клеточку – хит сезона

Создать модный и красивый образ с помощью клетчатой юбки проще простого. При этом стоит всего лишь поменять верх или обувь, и вы уже выглядите не так, как вчера. Клетчатая юбка станет находкой для тех, кто хочет разнообразить свой рабочий гардероб – она сочетается с однотонным верхом, который может быть цвета самой клетки или одного из ее компонентов.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму вернулись свободные папины и мамины джинсы - фотоТакже можно использовать универсальный метод сочетания клетчатой юбки с вещами: белый, серый или черный верх. Модная длина – мини или лонгет (чуть ниже колена).

Модный принт в клетку 2020-2021
Модный принт в клетку 2020-2021 / Instagram

Брюки в клеточку – must have осенне-зимнего сезона

Прошли те времена, когда брюки в клеточку считали считались исключительно элементом делового образа. Сейчас клетчатые брюки можно использовать не только для выхода на работу, но и для прогулок, посиделок в кафе и похода на свидание. Кроме того, если попадете на красивый клетчатый костюм, то берите без раздумий – это тренд.

Модный принт в клетку 2020-2021
Модный принт в клетку 2020-2021 / Instagram

Свитера, пальто и многое другое

На самом деле, клетка в сезоне осень-зима 2020-2021 щедро усыпала все, что могла и встретила на своем пути на вершину моды, поэтому и шарфики, и джинсы в клетку, а также свитера, теплые куртки и пальто заслуживают на то, чтобы не проходить мимо них.

Мода постаралась добавить в нашу жизнь немного тепла, и клетка с этой задачей отлично справляется. Не зря же она борется за место под модным солнцем уже три столетия, хотя многие из нас убеждены, что клеточка - это пламенный привет из 90-х.

Модный принт в клетку 2020-2021
Модный принт в клетку 2020-2021 / Instagram

Ранее сообщалось, в 2020 году тигровые и леопардовые принты продолжают оставаться частью модного образа. Каждый может уже сегодня залезть в свой шкаф и поискать там некогда любимые (или не очень) вещи с животными принтами.

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