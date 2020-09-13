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В них можно выдержать всё: в моду из 80-х пришли широкие пальто - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 сентября 2020, 06:29

Изюминкой модных пальто осени-зимы 2020-21 стали широкие, очень широкие плечи.

  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram
  • Мода осень-зима 2020-21 Instagram

Мода 2020 удивительная, разная, неповторимая и очень оригинальная. Она заботливая, словно мама или бабушка – она многим в этом сложном, непонятном и непредсказуемом году, который стал для многих из нас настоящим испытанием, стала верным другом, на плечо которого можно опереться.

И это вовсе не преувеличение. Дело в том, что, если внимательно посмотреть, то среди главных тенденций моды осени-зимы 2020-2021 каждый найдет что-то родное и близкое для себя.

Одни узнают стиль, который был в трендах во времена их детства, юности или молодости. А другим будет интересно узнать, что носили их мамы или бабушки, или что было модно тогда, когда они только появились на свет.

Но самое главное то, что нас никто не заставляет носить вещи определенного стиля, и больше ничего.

Рамки моды 2020 размыты, она поднялась над ними, и позволила каждому быть собой. Именно поэтому на улицах в сезоне осень-зима 2020-21 вы можете увидеть далекие 50-е, дискотечные 70-е, перестроечные 80-е и лихие 90-е.

Мы подготовили для вас подборку главных трендов осени-зимы 2020-2021, которые пришли к нам из эпохи 80-х. Отметим, это, конечно же, не копии того, что носили в те времена, а современные варианты по мотивам "восьмидесятых".

Посмотрите нашу фотогалерею - там собраны образцы для вдохновения.

Модные тренды осень-зима 2020-2021. С чем к нам пожаловали 80-е?

Пальто

Большой объем – это одна из наиболее характерных особенностей моды восьмидесятых. И она опять в тренде. Уже сегодня вы можете найти в продаже стильные осенние и зимние пальто, в которых можно утонуть.

Мода осень-зима 2020-21
Мода осень-зима 2020-21 / Instagram

Изюминкой модных пальто осени-зимы 2020-21 стали широкие плечи – в таких пальто кажется, что тебе под силу выдержать все испытания жизни, ты словно Атлант, который способен на своих (не)хрупких плечах удержать небо.

Брюки и джинсы

Еще мода решила порадовать нас брюками с высокой талией – они тоже пришли к нам прямиком из восьмидесятых. То же касается джинсов с высокой талией, которые сегодня невероятно популярны среди молодежи.

Мода осень-зима 2020-21
Мода осень-зима 2020-21 / Instagram

А вместе с брюками пришли и куртки – в тренды выбились джинсовые куртки и кожаные куртки, которые, словно дорисованные художником детали, дополняют современную картину в стиле 80-х.

Сапоги

В моду из 80-х вернулись высокие сапоги с широким (очень широким, безумно широким!) голенищем. Их можно носить поверх брюк, как и в те славные времена перестройки.

Мода осень-зима 2020-21
Мода осень-зима 2020-21 / Instagram

Не забудьте также об огромных вязаных свитерах, которые выглядят так, словно вы ошиблись с размером – они дарят ощущение уюта. Если хотите в таком свитере выглядеть стильно, можете его носить в сочетании с джинсовой рубашкой.

Мода осень-зима 2020-21 – о чем говорилось ранее:

  • В моду на осень-зиму пришли роскошные брюки палаццо из 30-х, которые могут смело носить худенькие девушки и те, у кого фигура пышная.
  • Чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде. Новинкой сезона стали тренчкоты, пошитые из контрастных материалов и цветов: начиная от темно-синего цвета до тартана – традиционного британского узора, состоящего из горизонтальных и вертикальных полос.
  • В моду на осень 2020 вернулись джинсы-макси с супердлинными штанинами. Отметим, такие джинсы визуально удлинят ноги и фигуру, поэтому если это ваша цель – ориентируйтесь на них.

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