УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В них можно утонуть: чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 августа 2020, 05:07

Также в тренде тренчкоты с панно или деталей из денима – если хотите действительно яркий и оригинальный тренч, то ищите именно такие вариации.

  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram
  • Модные тренчкоты 2020 Instagram

Тренчкот красноречиво расскажет о вас все и продемонстрирует, какая вы на самом деле модница. Вы можете надеть старые джинсы, и кофта может быть из числа тех, которые вы безумно любите и пока не спешите с ними расставаться. А вот плащ должен быть действительно актуальным – осенью этот элемент гардероба бросается в глаза в первую очередь.

Конечно, осень умеет удивлять – бывает так, что лето очень быстро переходит в холодную, почти зимнюю пору, и единственное, на что обращаешь внимание – это теплые вещи. Когда ветрено и дождливо, красота остается за кадром.

Мы не знаем, какой будет осень, но смеем надеяться, что она позволит нам вдоволь насладиться прогулками и подарит возможность выгулять все то, что мы для нее готовим, в том числе тренчкот, который опять оказался на вершине модного Олимпа. Правда, модный тренчкот осень 2020 – это нечто очень интересное, хотя классику никто не отменял.

Отметим, что тренчкот в женский гардероб через парадную дверь ввела великая Коко Шанель, ведь в самом начале этот плащ с водонепроницаемой ткани носили военнослужащие. Отложной большой двубортный воротник, погоны на плечах, манжет и пояс – это то, что отличает тренчкот от других плащей. Ну и конечно же, ткань должна позволять вам комфортно себя чувствовать в дождь.

Мы собрали для вас фотогалерею образцов модных вариантов тренчкотов из Instagram – обязательно посмотрите для вдохновения и понимания трендов.

Модные тренчи 2020 – главные особенности

Тренчи бывают разные – короткие, длинные и до колен. Но самые популярные модели на осень-зиму 2020 - длинные. В моде тренчкоты, которые имеют богатый вид и удобный крой. Основной цвет - бежевый.

Новинкой сезона станут тренчкоты, пошитые из контрастных материалов и цветов: начиная от темно-синего цвета до тартана – традиционного британского узора, состоящего из горизонтальных и вертикальных полос.

Читайте такжеВ моду на осень пришли грубые ботинки челси из 60-х с английским шармом - фотоТакже в тренде тренчкоты с панно или деталей из денима – если хотите действительно яркий и оригинальный тренч, то ищите именно такие вариации.

Если вы следили за модой 2020, то должны были заметить, что кожа вернулась. Именно поэтому вполне ожидаемо кожаные тренчи станут ярким осенним трендом – как из черной натуральной кожи, так и из цветной искусственной. Кстати, такие плащи носили в 90-х – как видим, мода неугомонна, она опять решила нас удивить и дарит горстку воспоминаний из недалекого, но уже такого дикого для нас прошлого.

С чем носить тренч 2020?

Тренчи – универсальны, поэтому можете их комбинировать с чем угодно. Для более дерзкого образа сочетайте тренчкот с грубыми сапожками и джинсами.

Если вам по душе классика, тогда носите юбки и шорты – тренч добавит образу очарования и шика. А еще можно тренч застегнуть, и вы будете выглядеть так, словно в платье – образ на миллион долларов!

Напомним, ранее сообщалось, в моду на осень 2020 вернулись джинсы-макси с супердлинными штанинами. Отметим, такие джинсы визуально удлинят ноги и фигуру, поэтому если это ваша цель – ориентируйтесь на них.

плащи мода мода 2020 мода осень 2020 мода осень зима 2020 2021 тренды
Сейчас вы просматриваете новость «В них можно утонуть: чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:07
В них можно утонуть: чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде - фото
04:22
Ученые придумали способ замедлить старение мозга
03:49
Лелея каждый волосок: самые модные брови на осень-зиму 2020-2021 - фото Фото
03:02
Эпидемиолог раскрыл правду о коронавирусе и тестах в Украине Видео
02:27
Погодный экстрим со снегом: какой будет осень 2020 в Украине Видео
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 августа: оживление зла, потеря удачи и подарки судьбы Видео
00:57
Коронавирусные концерты в Германии: ученые провели массовый эксперимент Видео
00:25
Ученые нашли новую причину возникновения диабета
23 августа, воскресенье
23:58
Пациенты после Covid-19 начали лысеть Видео
23:55
Бавария победила ПСЖ и выиграла Лигу Чемпионов Фото
23:45
Коронавирус в Украине и мире 23 августа: за сутки умерли более 5 тысяч человек Видео
23:25
"Смелости хватило ненадолго": у Лукашенко обвинили демонстрантов в штурме Видео
23:06
Гороскоп на День Независимости: преследование неудач, приключения и фарт Видео
22:56
17 погибших: в Грузии автобус сорвался в пропасть
22:28
Трамп поздравил Украину с Днем независимости
21:59
В Швейцарии с неба посыпался шоколадный снег
21:25
В Прибалтике люди выстроились в живую цепь до границы с Беларусью Фото Видео
21:22
"С ними разберемся": у флага оппозиции Лукашенко поблагодарил спасших его силовиков Видео
20:51
"Как крысы разбежались": Лукашенко опустился до оскорблений в адрес протестующих
20:24
В Минске протестующие уходят от резиденции Лукашенко Видео
20:02
В Германии медики сделали открытие последствий Covid-19 Видео
19:48
С автоматом в руках: Лукашенко в бронежилете прилетел в свой дворец Видео
19:07
В Минске люди собрались у резиденции президента: Лукашенко эвакуировали – СМИ Видео
19:06
В Минске протестующие начинают действовать решительно Фото Видео
18:53
Как плохим танцорам украинский флаг мешает мнение
18:37
"Будем иметь с ним дело": в ЕС сделали неожиданное заявление насчет Лукашенко Видео
18:32
В Украину приедет замглавы Госдепа США: названа причина визита
18:27
В МИД не согласны с отчетом Ирана по катастрофе МАУ
18:05
РФ перебрасывает в Беларусь "черных человечков": эксперт оценила угрозы Видео
17:44
Обнародованы фото охраны клиники Шарите, где лежит Навальный Фото Видео
17:42
В России оценили планы Лукашенко поделиться властью в Беларуси Видео
17:25
"Дожимать Лукашенко": у Тихановской раскрыли сценарии передачи власти Видео
17:00
"Не хотим превращать Беларусь во вторую Украину": в ЕС высказались о белорусских протестах Видео
16:56
Экс-помощник президента Кореи рассказал, что происходит с Ким Чен Ыном
16:55
Армия против народа: в Беларуси оценили "последний аргумент" Лукашенко Видео
16:17
В НБУ объяснили, почему рост "минималки" поддержит экономику Украины Видео
16:15
"Заезженные советы": Минск нагло огрызнулся на заявление Зеленского Видео
16:10
Когда подорожает газ: кому из украинцев придется платить больше
15:56
"Масштаб этой слежки потрясает воображение": Яшин рассказал, как "пасли" Навального Видео
15:37
Сотни тысяч протестующих: Беларусь взорвали новые акции против Лукашенко Видео
15:23
В МИД России рассказали, какие сценарии Москва поддержит в Беларуси Видео
15:01
В центре Киева схватили стрелка из "ДНР"
14:58
Забастовка в Беларуси: режим Лукашенко столкнулся с неожиданной проблемой Видео
14:43
Эксперт рассказала, будут ли войска РФ в Беларуси и кого Кремль поддержит на выборах Видео
14:37
Лукашенко готовит силовой вариант: армию Беларуси натравливают на демонстрантов Видео
14:34
"Сильное заявление в адрес Москвы": Навальному в Германии присвоили особый статус Видео
14:03
Медики назвали основные признаки слабого иммунитета
13:57
Половина Украины - в "красной" зоне: кому не светит смягчение карантина Видео
13:53
Катастрофа самолета МАУ: Иран обнародовал данные черных ящиков
13:17
Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 Юлии Тимошенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять