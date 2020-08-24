В них можно утонуть: чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде - фото

Тренчкот красноречиво расскажет о вас все и продемонстрирует, какая вы на самом деле модница. Вы можете надеть старые джинсы, и кофта может быть из числа тех, которые вы безумно любите и пока не спешите с ними расставаться. А вот плащ должен быть действительно актуальным – осенью этот элемент гардероба бросается в глаза в первую очередь.

Конечно, осень умеет удивлять – бывает так, что лето очень быстро переходит в холодную, почти зимнюю пору, и единственное, на что обращаешь внимание – это теплые вещи. Когда ветрено и дождливо, красота остается за кадром.

Мы не знаем, какой будет осень, но смеем надеяться, что она позволит нам вдоволь насладиться прогулками и подарит возможность выгулять все то, что мы для нее готовим, в том числе тренчкот, который опять оказался на вершине модного Олимпа. Правда, модный тренчкот осень 2020 – это нечто очень интересное, хотя классику никто не отменял.

Отметим, что тренчкот в женский гардероб через парадную дверь ввела великая Коко Шанель, ведь в самом начале этот плащ с водонепроницаемой ткани носили военнослужащие. Отложной большой двубортный воротник, погоны на плечах, манжет и пояс – это то, что отличает тренчкот от других плащей. Ну и конечно же, ткань должна позволять вам комфортно себя чувствовать в дождь.

Мы собрали для вас фотогалерею образцов модных вариантов тренчкотов из Instagram – обязательно посмотрите для вдохновения и понимания трендов.

Модные тренчи 2020 – главные особенности

Тренчи бывают разные – короткие, длинные и до колен. Но самые популярные модели на осень-зиму 2020 - длинные. В моде тренчкоты, которые имеют богатый вид и удобный крой. Основной цвет - бежевый.

Новинкой сезона станут тренчкоты, пошитые из контрастных материалов и цветов: начиная от темно-синего цвета до тартана – традиционного британского узора, состоящего из горизонтальных и вертикальных полос.

Читайте такжеВ моду на осень пришли грубые ботинки челси из 60-х с английским шармом - фотоТакже в тренде тренчкоты с панно или деталей из денима – если хотите действительно яркий и оригинальный тренч, то ищите именно такие вариации.

Если вы следили за модой 2020, то должны были заметить, что кожа вернулась. Именно поэтому вполне ожидаемо кожаные тренчи станут ярким осенним трендом – как из черной натуральной кожи, так и из цветной искусственной. Кстати, такие плащи носили в 90-х – как видим, мода неугомонна, она опять решила нас удивить и дарит горстку воспоминаний из недалекого, но уже такого дикого для нас прошлого.

С чем носить тренч 2020?

Тренчи – универсальны, поэтому можете их комбинировать с чем угодно. Для более дерзкого образа сочетайте тренчкот с грубыми сапожками и джинсами.

Если вам по душе классика, тогда носите юбки и шорты – тренч добавит образу очарования и шика. А еще можно тренч застегнуть, и вы будете выглядеть так, словно в платье – образ на миллион долларов!

Напомним, ранее сообщалось, в моду на осень 2020 вернулись джинсы-макси с супердлинными штанинами. Отметим, такие джинсы визуально удлинят ноги и фигуру, поэтому если это ваша цель – ориентируйтесь на них.