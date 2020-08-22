В моду на осень-зиму 2020 вернулись неповторимые джинсы из 70-х и 80-х: фото

Даже если в вашем шкафу столько джинсов, сколько пальцев на руках, тем нее менее – с приходом нового сезона наверняка хочется обновить свою коллекцию. Ведь джинсы – это любовь на всю жизнь, и чтобы она не угасла, ее нужно все время подпитывать. Новая пара джинсов всегда дарит невероятные эмоции.

Безусловно, есть и те, кто покупает джинсы только тогда, когда предыдущая пара уже износилась до дыр – это своего рода must have, но особого пристрастия они не испытывают.

Не важно, вы любите джинсы или покупаете их только потому, что вам нужны удобные брюки, тем не менее, если вы сейчас в поиске, то обратите внимание на новые тенденции джинсов осень-зима 2020-2021.

Отметим, старушка мода продолжает нас удивлять – в коллекциях многих именитых дизайнеров можно найти варианты джинсов на любой вкус. Осенью мы можем носить узкие и облегающие фигуру джинсы Slim fit, и штаны из денима в стиле 70-х, и широкие варианты в стиле 80-х. Кроме того, в тренде оригинальные джинсы в стиле пэчворк и конечно же, джинсы-бермуды, которые станут визитной карточкой осенне-зимнего сезона.

Главред собрал для вас фотогалерею модных джинсов осень-зима 2020-2021 – посмотрите ее, там собраны образцы для вдохновения и понимания того, на что обратить внимание при покупке джинсов.

Модные женские джинсы осень-зима 2020-2021 – главные тренды

Будьте готовы к тому, что выбрать джинсы на осень-зиму будет сложно. Не потому, что выбрать будет не с чего. Наоборот, вариантов – много, и стили кардинально отличаются, ведь в тренде и узкие джинсы, и широкие. На самом деле вы можете носить любой тип. Но вы должны обратить внимание на некоторые моменты - общим знаменателем может быть то, что ваши джинсы должны иметь определенный "характер". Должна быть определенная идея, определенная концепция. То есть ваши джинсы должны быть особенными, неповторимыми и при виде которых хочется сказать "вау, какие они классные!". Неприметные штаны вышли из моды.

Вы можете нарядиться в узкие джинсы в стиле 70-х, если хотите подчеркнуть красоту своей фигуры и выглядеть соблазнительно. А если вы без ума от негабаритных джинсов в стиле восьмидесятых – то смело ориентируйтесь на них, ведь они тоже в моде.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 вернулись эффектные сумки из 70-х: фотоДля того, чтобы ваши джинсы выглядели ярко, вы можете украсить их какими-то необычными элементами – на вершине модного олимпа стиль пэчворк. Это лучшее время для всех тех, кто любит шить или "тюнинговать" джинсы и носить уникальные вещи. Но это не значит, что вы обязательно должны что-то делать со своими джинсами, ведь это модная тенденция, а, значит, в продаже уже сегодня можете искать штаны, пошитые из кусочков разного денима, или классические джинсы с элементами пэчворка.

Кроме того, в тренде джинсы-макси с супердлинными штанинами. Отметим, такие джинсы визуально удлинят ноги и фигуру, поэтому если это ваша цель – ориентируйтесь на них.

В 2020 году шорты-бермуды основательно вернулись в моду, и осень тоже любезно открыла им свои двери. Правда, с одним условием – джинсовым! Если такой стиль вам понравился, и вы хотите идти в ногу со временем, то специально для вас джинсовые бермуды – удлиненные шорты с накладными карманами.

Напомним, одним из самых ярких трендов осенней обуви 2020 станут броги – очень удобная обувь с декоративной перфорацией. При этом готовьтесь не к скучным классическим вариантам (хотя они всегда в моде), а к оригинальным моделям в стиле металлик и вариантам с оригинальными каблуками.