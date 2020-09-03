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В моду на осень-зиму пришли роскошные брюки палаццо из 30-х: фото

3 сентября 2020, 06:01

Спустя 90 лет женские брюки палаццо переживают настоящий ренессанс – в сезоне осень-зима 2020-2021 они заполнили собой всё модное пространство.

  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram
  • Брюки палаццо 2020 Instagram

Ничто так не старит женщину, как узкие брюки с низкой талией. Кажется, все женщины мира поняли эту истину, а мода 2020 их в этом поддержала, и этой осенью опять главным трендом станут широкие женские брюки с высокой талией и оригинальным названием палаццо.

За эту удобную и очень женственную красоту мы должны сказать спасибо великой Коко Шанель, которая в 30-х годах вдохновилась брюками гондольеров, и уже своим брюкам дала название палаццо – в память о той поездке.

И вот спустя 90 лет женские брюки палаццо переживают настоящий ренессанс – в сезоне осень-зима 2020-2021 они заполнили собой всё модное пространство, словно лава после извержения вулкана. На их фоне все остальные брюки выглядят блекло, потому что палаццо – это само воплощение женственности и шика, который когда-то разглядела Шанель.

Особенностью модных женских брюк палаццо 2020 является то, что они чрезмерно длинные и почти закрывают обувь. Благодаря такой "фишке" каждая женщина будет казаться визуально выше и стройнее, что, согласитесь, имеет значение.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов брюк палаццо - посмотрите для вдохновения и понимания того, что в этом сезоне действительно заслуживает внимания и финансовых вложений.

Кому подходят брюки палаццо?

Ответ прост – всем. Брюки палаццо могут смело носить худенькие девушки и те, у кого фигура пышная. Одни получат желаемый объем, а другие визуально откорректируют фигуру. Главное – уверенно идти, улыбаться миру и позволить себе быть женственной, а эти брюки этому всячески способствуют.

С чем носить брюки палаццо?

Мода 2020 уже доказала всем, что она не требовательна к тому, в чем мы ходим – главное, чтобы нам было удобно. Поэтому носите эти шикарные брюки с кроссовками или туфлями на каблуке, - лишь бы вам нравилось.

А вот то, с чем вы будете комбинировать брюки, имеет огромное значение. Для того, чтобы выглядеть стильно, брюки палаццо сочетайте с верхом такого же цвета, ведь монохромный образ – это не только один из трендов сезона, но и возможность не испортить образ, так как контрасты могут свести на нет ваши пропорции.

Читайте такжеУстоять невозможно: в моду на осень-зиму вернулись боевые сапоги - фотоВ то же время, если сильно хочется, можете поиграть оттенками – форма уходит на второй план, когда "на сцене" - сочные или приглушенные, но такие гармоничные цвета. Также сложно устоять перед классическим сочетанием с черным или белым верхом.

Кроме того, советуем подобрать красивый пояс, потому что такие брюки довольно тяжелые, и имеют свойство сползать – пояс визуально добавит им изюминку, а вам будет удобно.

Модные брюки палаццо осень-зима 2020-21

В продаже уже сегодня можно найти брюки палаццо, пошитые из тонких и плотных тканей, а варианты расцветок просто ошеломляют. Но не гонитесь за яркостью, ведь лучшим выбором станут песочные, серые, антрацитовые и черные палаццо.

Брюки палаццо 2020
Брюки палаццо 2020 / Instagram

Напомним, животные принты сегодня украшают модные кардиганы и блейзеры. Ключ к стильному образу спрятан в… черном. Чтобы выглядеть сногсшибательно, сочетайте кардиган с черными или джинсовыми брюками и юбками миди или удлиненными вариантами.

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