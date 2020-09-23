УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 сентября 2020, 06:31

Мода осень-зима 2020-2021 щедрая, и позволяет нам носить пальто любого фасона. Но определенные яркие тренды все же есть.

  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные пальто осень-зима 2020-2021 Instagram

Пальто осенью и зимой – наша броня и защита от ветра и холода. И оно – наша визитная карточка на ближайшие несколько месяцев. А красивое модное пальто – гарантия нашей уверенности в себе, хорошего настроения и потрясающего чувства, когда под силу покорить все жизненные вершины.

А еще пальто позволяет нам выглядеть женственно и не терять своей привлекательности. И если вы уже просматривали модный паблик Instagram, в котором ищут вдохновение все женщины мира, то должны были заметить, что в сезоне осень-зима 2020-2021 в моде много разных видов пальто одновременно.

В принципе, уже ушло то время, когда ее величество Мода скупо "отрезала" нам, словно кусочек вкусного, но маленького, тортика, пальто определенного фасона, и мы все ходили, похожие друг на друга. Конечно, в таком случае сразу было видно, кто модный, а кто очень сильно отстает от трендов.

Сегодня каждый выбирает то, что ему больше нравится и, что немаловажно, подходит. Мода осень-зима 2020-2021 щедрая, и не ставит перед нами жесткие рамки, хотя определенные тренды все же нарисовались.

Мы сегодня расскажем вам, какие женские пальто в моде этой осенью и зимой, а в нашей фотогалерее собраны яркие образцы – для вдохновения и понимания того, чем дышит мода.

Модные женские пальто осень-зима 2020-2021

В моде пальто с объемными плечами из 80-х

Мода 80-х опять актуальна, и ее главный осенне-зимний подарок для нас – это женское пальто с увеличенной линией плеч. У многих такое пальто ассоциируется с мужским пиджаком большого размера. У некоторых моделей встречается интересная деталь - контрастные отвороты из атласа или бархата. Еще одна "мужская" деталь – карманы, которые пришиты так, как у мужских пиджаков.

Читайте такжеВ моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фотоНесмотря на визуальную грубость, такое пальто очень элегантное, и идеально впишется в гардероб деловой женщины.

Модные пальто осень-зима 2020-2021
Модные пальто осень-зима 2020-2021 / Instagram

Модное пальто в клетку 2020 – британский привет всему миру

В сезоне осень-зима 2020-2021 безумную популярность вернул себе клетчатый принт. Поэтому все те, кто хочет яркое пальто с британским акцентом, ориентируйтесь на клетку. При этом не имеет значения, какого размера клетку вы выберете – шотландскую и "гусиную лапку". Что касается фасонов, то в моде короткие пальто и модели средней длины прямого силуэта.

Читайте такжеСимпатичные брюки из эпохи джаза вернулись в моду на осень-зиму: фотоКроме того, в моде пальто-рубашка в клеточку - крой практически полностью повторяет знаменитую мужскую клетчатую рубашку, правда, гигантского размера.

Модные пальто осень-зима 2020-2021
Модные пальто осень-зима 2020-2021 / Instagram

Пальто без рукавов – новинка сезона

Если помните, то последние несколько лет в моде были шубы без рукавов – для многих этот тренд так и остался непонятным. Но на этом дизайнеры одежды не остановились, и предложили нам оценить новинку – пальто без рукавов. Крой – классический, зато эффект – потрясающий. Если вы любите удивлять, то модное пальто осень 2020 без рукавов вам точно понравится.

Модные пальто осень-зима 2020-2021
Модные пальто осень-зима 2020-2021 / Instagram

Двубортное пальто с нами в трендах надолго

Классическое двубортное пальто 2020 зима обладает удивительным эффектом – оно добавляет женщине элегантности и делает образ шикарным. Одноцветное двубортное пальто отлично подходит всем. Кроме того, учтите, что такое пальто вряд ли скоро выйдет из моды – поэтому, если хотите сделать выгодную покупку, то ищите двубортное пальто нейтрального оттенка.

Модные пальто осень-зима 2020-2021
Модные пальто осень-зима 2020-2021 / Instagram

Пальто-халат для акцента на талии

Пальто халат 2020 – очень амбициозное и быстро завоевывает симпатии женщин во всем мире. Многие эту модель любят за то, что она красиво подчеркивает линию таллии. Именно пальто-халат, или пальто-платье, выбирают для повседневной жизни – в нем удобно, и благодаря тому, что нет пуговиц, а только пояс – его можно быстро надеть и сразу "утонуть" в нем.

Модные пальто осень-зима 2020-2021
Модные пальто осень-зима 2020-2021 / Instagram

мода осень 2020 мода осень зима 2020 2021 модные пальто женские пальто тренды мода 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:14
Одна из "Папиных дочек" показала грудь в мокрой майке
07:04
Посол ЕС рассказал, грозит ли Украине отмена "безвиза"
06:53
Европа отреклась от Беларуси в пользу России мнение
06:31
Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью - фото Фото
06:03
Самая мощная магнитная буря с начала 2020 года – как спастись Видео
05:27
Американские медики спрогнозировали апокалиптическую осень-2020
05:05
В жизни одного знака Зодиака "сломаются" старые схемы – астрологи Видео
04:36
Врач объяснила, почему дети реже болеют Covid-19 Видео
04:07
В моду вернулся макияж в стиле 90-х и мандариновая помада - фото Фото
03:40
Полеты в кровати наяву: ученые описали идеальный секс
03:14
Эксперт предупредила о росте числа смертей от коронавируса и назвала причину Видео
02:15
Гороскоп для всех на 24 сентября: непростительные ошибки и "удар" по настроению Видео
01:36
В СНБО рассказали о судьбе ВКонтакте в Украине Видео
00:54
Звезда сериала Великая снялась без белья в откровенной фотосессии Фото
00:21
Медики показали фото пораженных Covid-19 легких Видео
22 сентября, вторник
23:57
Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку Видео
23:28
Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в "красной" зоне Видео
22:56
Карантин в Украине: школьники рискуют остаться без оценок
22:35
Известный кулинар объяснила, как приготовить шакшуку Видео
22:17
Гороскоп для всех на 23 сентября: пополнение кошелька и неожиданные новости
22:16
В Минобороны похвастались новыми сухпайками - чем будут кормить бойцов
22:04
"Погода в Киеве изменится": синоптик предупредила о дождях Видео
21:54
Кофе и воспаление: как ароматный напиток влияет на организм Видео
21:38
Сказочный лес: выяснилось, как будет выглядеть главная елка страны Видео
21:25
Даша Астафьева призналась, от чего она фанатеет
21:24
Отравление Навального: Макрон выдвинул требование России Видео
21:08
Витамины для похудения: ученые раскрыли правду Видео
20:59
Саммит ЕС пришлось экстренно перенести
20:45
Экс-вице-премьер РФ сказал, собирается ли Путин расставаться с властью
20:30
"Баламут и хулиган": журналист ошарашил откровениями Путина о Навальном
20:11
Украинскую телеведущую забросали яйцами на улице
20:02
Зеленский "наехал" на Минздрав из-за борьбы с коронавирусом
19:54
Виноград: в чем польза сладкого лакомства для здоровья Видео
19:44
Враг на десятилетия: как США намерены окончательно задавить Китай
19:36
Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020
19:31
В ЕС озвучили главное требование к Украине для получения кредита
19:23
Часть Украины накроют грозы: синоптик назвал дату Видео
19:21
Названы главные ошибки при стирке, которые портят вашу одежду Видео
19:00
Коронавирус бьет рекорды: ВОЗ обнародовала тревожную статистику Видео
18:46
Эксперт дал прогноз, чем закончится скандал с утечкой данных об отмывании денег олигархами
18:20
"Выпустил чуму": Трамп публично "выпорол" Китай
18:02
Экс-вице-премьер России намекнул на серьезную угрозу жизни Навального Видео
18:01
Единый билет на все виды транспорта - в Мининфраструктуры рассказали детали
17:29
Эксперт рассказал, какой сигнал Путин подает "ватникам" в Беларуси
17:11
Похудение с помощью воды: сколько пить, чтобы сбросить вес Видео
17:09
Зеленский инициировал создание переговорной площадки по деоккупации Крыма Видео
17:05
В России во время учений разбился истребитель
16:40
"Развратно": Кристина Асмус показала свои сочные виноградины
16:31
Евросоюз готовит санкционный "список Навального" Видео
16:09
Гороскоп на конец сентября: одному знаку Зодиака грозит черная полоса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять