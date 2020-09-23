Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью - фото

Пальто осенью и зимой – наша броня и защита от ветра и холода. И оно – наша визитная карточка на ближайшие несколько месяцев. А красивое модное пальто – гарантия нашей уверенности в себе, хорошего настроения и потрясающего чувства, когда под силу покорить все жизненные вершины.

А еще пальто позволяет нам выглядеть женственно и не терять своей привлекательности. И если вы уже просматривали модный паблик Instagram, в котором ищут вдохновение все женщины мира, то должны были заметить, что в сезоне осень-зима 2020-2021 в моде много разных видов пальто одновременно.

В принципе, уже ушло то время, когда ее величество Мода скупо "отрезала" нам, словно кусочек вкусного, но маленького, тортика, пальто определенного фасона, и мы все ходили, похожие друг на друга. Конечно, в таком случае сразу было видно, кто модный, а кто очень сильно отстает от трендов.

Сегодня каждый выбирает то, что ему больше нравится и, что немаловажно, подходит. Мода осень-зима 2020-2021 щедрая, и не ставит перед нами жесткие рамки, хотя определенные тренды все же нарисовались.

Мы сегодня расскажем вам, какие женские пальто в моде этой осенью и зимой, а в нашей фотогалерее собраны яркие образцы – для вдохновения и понимания того, чем дышит мода.

Модные женские пальто осень-зима 2020-2021

В моде пальто с объемными плечами из 80-х

Мода 80-х опять актуальна, и ее главный осенне-зимний подарок для нас – это женское пальто с увеличенной линией плеч. У многих такое пальто ассоциируется с мужским пиджаком большого размера. У некоторых моделей встречается интересная деталь - контрастные отвороты из атласа или бархата. Еще одна "мужская" деталь – карманы, которые пришиты так, как у мужских пиджаков.

Читайте такжеВ моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фотоНесмотря на визуальную грубость, такое пальто очень элегантное, и идеально впишется в гардероб деловой женщины.

Модные пальто осень-зима 2020-2021 / Instagram

Модное пальто в клетку 2020 – британский привет всему миру

В сезоне осень-зима 2020-2021 безумную популярность вернул себе клетчатый принт. Поэтому все те, кто хочет яркое пальто с британским акцентом, ориентируйтесь на клетку. При этом не имеет значения, какого размера клетку вы выберете – шотландскую и "гусиную лапку". Что касается фасонов, то в моде короткие пальто и модели средней длины прямого силуэта.

Читайте такжеСимпатичные брюки из эпохи джаза вернулись в моду на осень-зиму: фотоКроме того, в моде пальто-рубашка в клеточку - крой практически полностью повторяет знаменитую мужскую клетчатую рубашку, правда, гигантского размера.

Модные пальто осень-зима 2020-2021 / Instagram

Пальто без рукавов – новинка сезона

Если помните, то последние несколько лет в моде были шубы без рукавов – для многих этот тренд так и остался непонятным. Но на этом дизайнеры одежды не остановились, и предложили нам оценить новинку – пальто без рукавов. Крой – классический, зато эффект – потрясающий. Если вы любите удивлять, то модное пальто осень 2020 без рукавов вам точно понравится.

Модные пальто осень-зима 2020-2021 / Instagram

Двубортное пальто с нами в трендах надолго

Классическое двубортное пальто 2020 зима обладает удивительным эффектом – оно добавляет женщине элегантности и делает образ шикарным. Одноцветное двубортное пальто отлично подходит всем. Кроме того, учтите, что такое пальто вряд ли скоро выйдет из моды – поэтому, если хотите сделать выгодную покупку, то ищите двубортное пальто нейтрального оттенка.

Модные пальто осень-зима 2020-2021 / Instagram

Пальто-халат для акцента на талии

Пальто халат 2020 – очень амбициозное и быстро завоевывает симпатии женщин во всем мире. Многие эту модель любят за то, что она красиво подчеркивает линию таллии. Именно пальто-халат, или пальто-платье, выбирают для повседневной жизни – в нем удобно, и благодаря тому, что нет пуговиц, а только пояс – его можно быстро надеть и сразу "утонуть" в нем.