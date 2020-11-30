УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 ноября 2020, 04:01

Уже несколько сезонов на вершине модного Олимпа находится дизайн ногтей кошачий глаз с эффектом иллюзии драгоценных камней марсала.

  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram
  • Маникюр зима 2021 марсала Instagram

Каждый год какие-то цвета становятся более популярными, какие-то уходят в тень. Но есть в цветовой палитре счастливчики, которые актуальны из года в год. Одним из них является благородный цвет марсала, который понравился многим женщинам именно в маникюре, и уже потом в одежде. Потому что всматриваясь в ногти невероятной красоты, покрашенные лаком цвета вина, очень сложно оторвать глаза – это пристрастие навсегда.

С приходом зимы мы склонны выбирать цвета лака, которые согреют душу – нам важно ощущение тепла, уюта и, конечно же, предстоящего Нового года. В нашем материале Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020 можете узнать об еще одной модной тенденции на зиму 2021, которая уже пленила сердца многих женщин.

Только не нужно думать, что цвет марсала – осенний: сотканный из бордового и коричневого, этот цвет многие любят именно зимой за его загадочность, глубину и магнетизм. Кроме того, вы должны знать, что этот цвет обладает удивительным эффектом – он выглядит дорого и добавляет женщинам особого шарма и элегантности.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах зимнего маникюра марсала 2021 – в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы, которые не оставят вас равнодушными.

Модный маникюр зима 2021 марсала – на что обратить внимание

Зимний маникюр марсала кошачий глаз

Уже несколько сезонов на вершине модного Олимпа находится дизайн ногтей кошачий глаз с эффектом иллюзии драгоценных камней. Если хотите посмотреть, как роскошно сияет цвет марсала, тогда этот вариант именно для вас - цвет лака марсала идеально подходит для маникюра кошачий глаз зима 2021. Это волшебный маникюр, который наполнит вас силой и энергией!

Маникюр зима 2021 марсала
Маникюр зима 2021 марсала / Instagram

Маникюр марсала с золотом и серебром

Зимний маникюр 2021 марсала самодостаточный, поэтому его не обязательно украшать – можете просто покрасить ногти лаком и будете в тренде, тем более, лаконичность актуальна как никогда. Но впереди нас ждет праздник, и можно создать себе определенное настроение. Цвет лака марсала отлично сочетается с золотым, серебристым, белым и бежевым цветом, поэтому смело комбинируйте их – одна маленькая деталь, снежинка, немного блеска или нейтральный ноготок способны на чудеса.

Маникюр зима 2021 марсала
Маникюр зима 2021 марсала / Instagram

Читайте такжеВ моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой: фотоМатовый маникюр марсала

Помните, как выглядит бархат? Так вот, матовый маникюр с эффектом бархата сейчас актуален, как никогда. Для тех, кто хочет сдержанный, элегантный маникюр на зиму 2021, советуем сделать матовые ногти марсала – темные оттенки очень выигрышно смотрятся именно в таком варианте. Украшать такие ногти не нужно – стразы сейчас не в тренде. Но если душа требует разнообразия – можете некоторые ногти покрыть глянцевым лаком марсала, а некоторые пускай будут матовыми – получится эффектно, стильно и креативно.

Маникюр зима 2021 марсала
Маникюр зима 2021 марсала / Instagram

Зимний маникюр на короткие ногти марсала

Если у вас короткие ногти, и вы цените практичность, то покрасьте их лаком цвета марсала и наслаждайтесь красотой. Маникюр марсала на короткие ногти - это очень стильно, даже если вы вообще ничем их не украсите. Цвет вина настолько богатый, что украшения и рисунки будут излишними и даже добавят никому не нужной вульгарности.

Маникюр зима 2021 марсала
Маникюр зима 2021 марсала / Instagram

тренды маникюр марсала зимний маникюр маникюр зима 2020 мода зима 2020 маникюр зима 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки: фотоВ моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки: фото Модные ошибки, которые чрезвычайно старят женщинМодные ошибки, которые чрезвычайно старят женщин Теплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фотоТеплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фото В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фотоВ моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фотоСамые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото
Следующий материал

Последние новости

05:04
Что чувствуют пациенты с COVID-19 в случае резкого ухудшения: врач ужаснул подробностями
04:28
"Путин не любит Лукашенко": эксперт назвал неожиданного кандидата во власть Видео
04:01
Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото Фото Видео
03:46
Колесникова из СИЗО унизила Лукашенко и ответила на предложение диалога Видео
02:50
Эксперты назвали упражнение, которое улучшает потенцию Видео
Реклама
02:03
В Украину идут ночные морозы: появился прогноз погоды на неделю Видео
01:34
Худший сценарий: в Слуге народа назвали главное условие введения локдауна Видео
00:55
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
00:51
Танці з зірками 2020 14 выпуск - кто победил в финале 29-11-2020 Видео
00:23
Международный день секса: зачем он нужен и как его отметить Фото Видео
00:02
Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020 Видео
29 ноября, воскресенье
23:56
Коронавирус в Украине 29 ноября – за сутки выявили еще почти 13 тысяч больных Видео
23:28
Лечение кашля "по телевизору": Комаровский перечислил ошибки родителей Видео
23:08
В Беларуси за воскресенье задержали несколько сотен протестующих Видео
22:56
Нардеп рассказал, будут ли работать школы во время локдауна Видео
22:27
Озвучена явка во втором туре выборов мэра Черновцов Видео
22:27
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
22:26
В Киеве водитель маршрутки поломал ногу пассажиру
21:54
Арахамия назвал условия покупки российской вакцины от Covid-19 Видео
21:34
В МВД поведали важные подробности об автономерах
Реклама
21:21
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
21:18
Выборы мэра в Черновцах: известны результаты экзит-пола Видео
21:10
Детское Евровидение 2020 - какое место заняла Украина Видео
21:03
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
20:53
Песков угодил в скандал на открытии катка в Москве
20:50
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
20:44
В России миллиардер погиб под БТРом на милитаристском празднике
20:22
В Киеве жители некоторых улиц сидят без воды - адреса
19:54
"Доп**делся Сеня": Кива подает встречный иск в суд на Яценюка Видео
19:38
Столб дыма и лава: в Индонезии произошло извержение вулкана
19:36
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
19:12
У Саакашвили случился роман с нардепом от Слуги народа – СМИ
19:10
"Полный локдаун": в Слуге народа назвали дату ужесточения карантина Видео
19:06
Киберпанк 2077 еще не вышел, а уже получил порно-пародию
19:05
Коронавирус в Украине: хватает ли коек для больных пациентов Видео
18:57
"Бьют мало": Муждабаев оскандалился постом о нападении на журналистку в Киеве Видео
18:34
Егорова жестко раскритиковала политику Киева на Донбассе Видео
18:33
Путин стал героем оригинальной карикатуры
18:29
"Тотальное мошенничество": Трамп нашел крайних в своем фиаско на выборах Видео
17:56
РФ избавляется от Лукашенко: эксперт раскрыл сценарий смены власти в Минске Видео
Реклама
17:56
PlayStation 5 рвёт все шаблоны – Sony рассказала, когда консоль появится в свободной продаже Видео
17:54
Первое заседание Харьковского облсовета должно состояться, как можно быстрее - Масельский
17:42
Стрелков назвал боевиков Донбасса ширмой для армии РФ Видео
17:30
Пашинян назвал главную причину поражения Армении в Нагорном Карабахе
17:08
Covid-19 появился летом 2019 года и не в Китае – китайские ученые Видео
16:58
Популярная интернет-площадка открыла предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2
16:58
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
16:57
Статистикой манипулируют: врач рассказал о катастрофе с COVID-19 в Украине Видео
16:52
Смерть пациентов с COVID-19 в больнице на Львовщине: в Минздраве приняли жесткое решение Видео
16:35
В Аргентине заговорили об убийстве Марадоны Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять