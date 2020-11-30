Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото

Каждый год какие-то цвета становятся более популярными, какие-то уходят в тень. Но есть в цветовой палитре счастливчики, которые актуальны из года в год. Одним из них является благородный цвет марсала, который понравился многим женщинам именно в маникюре, и уже потом в одежде. Потому что всматриваясь в ногти невероятной красоты, покрашенные лаком цвета вина, очень сложно оторвать глаза – это пристрастие навсегда.

С приходом зимы мы склонны выбирать цвета лака, которые согреют душу – нам важно ощущение тепла, уюта и, конечно же, предстоящего Нового года. В нашем материале Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020 можете узнать об еще одной модной тенденции на зиму 2021, которая уже пленила сердца многих женщин.

Только не нужно думать, что цвет марсала – осенний: сотканный из бордового и коричневого, этот цвет многие любят именно зимой за его загадочность, глубину и магнетизм. Кроме того, вы должны знать, что этот цвет обладает удивительным эффектом – он выглядит дорого и добавляет женщинам особого шарма и элегантности.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах зимнего маникюра марсала 2021 – в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы, которые не оставят вас равнодушными.

Модный маникюр зима 2021 марсала – на что обратить внимание

Зимний маникюр марсала кошачий глаз

Уже несколько сезонов на вершине модного Олимпа находится дизайн ногтей кошачий глаз с эффектом иллюзии драгоценных камней. Если хотите посмотреть, как роскошно сияет цвет марсала, тогда этот вариант именно для вас - цвет лака марсала идеально подходит для маникюра кошачий глаз зима 2021. Это волшебный маникюр, который наполнит вас силой и энергией!

Маникюр зима 2021 марсала / Instagram

Маникюр марсала с золотом и серебром

Зимний маникюр 2021 марсала самодостаточный, поэтому его не обязательно украшать – можете просто покрасить ногти лаком и будете в тренде, тем более, лаконичность актуальна как никогда. Но впереди нас ждет праздник, и можно создать себе определенное настроение. Цвет лака марсала отлично сочетается с золотым, серебристым, белым и бежевым цветом, поэтому смело комбинируйте их – одна маленькая деталь, снежинка, немного блеска или нейтральный ноготок способны на чудеса.

Маникюр зима 2021 марсала / Instagram

Читайте также В моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой: фотоМатовый маникюр марсала

Помните, как выглядит бархат? Так вот, матовый маникюр с эффектом бархата сейчас актуален, как никогда. Для тех, кто хочет сдержанный, элегантный маникюр на зиму 2021, советуем сделать матовые ногти марсала – темные оттенки очень выигрышно смотрятся именно в таком варианте. Украшать такие ногти не нужно – стразы сейчас не в тренде. Но если душа требует разнообразия – можете некоторые ногти покрыть глянцевым лаком марсала, а некоторые пускай будут матовыми – получится эффектно, стильно и креативно.

Маникюр зима 2021 марсала / Instagram

Зимний маникюр на короткие ногти марсала

Если у вас короткие ногти, и вы цените практичность, то покрасьте их лаком цвета марсала и наслаждайтесь красотой. Маникюр марсала на короткие ногти - это очень стильно, даже если вы вообще ничем их не украсите. Цвет вина настолько богатый, что украшения и рисунки будут излишними и даже добавят никому не нужной вульгарности.