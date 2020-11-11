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Шоколадный маникюр – идеальный осенний маникюр 2020: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

11 ноября 2020, 04:02

Посмотрите на шоколадный и бежевый цвета вместе – они как кофе с молоком – лучшего дуэта и не найдете.

  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram
  • Шоколадный маникюр осень 2020 Instagram

Шоколадный – один из оттенков осени, поэтому он очень гармонично сочетается с любым осенним модным образом. Особенно он удачно выглядит на ногтях – шоколадный маникюр манит, согревает и вдохновляет. И если вы обожаете сдержанный стиль, то этот вариант подойдет вам идеально.

Конечно же, это не единственный вариант спокойного маникюра, который вы можете сделать осенью. В нашем материале Самый модный бежевый маникюр осень 2020 с золотом и абстракцией мы подробно рассказали об очень удачном и универсальном варианте.

Шоколадный маникюр осень 2020 красиво смотрится на ногтях любой длины и формы. И даже если у вас короткие ногти, то тоже можете смело красить их лаком шоколадного цвета – получится роскошный осенний маникюр на короткие ногти 2020.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах шоколадного маникюра на осень 2020. В нашей фотогалерее собраны свежие образцы из паблика Instagram.

Модный шоколадный маникюр осень 2020 – на что обратить внимание

Матовый шоколадный маникюр

В 2020 году матовые лаки пользуются большим спросом среди модниц, так как отлично приглушают порой надоедливый глянец и делают ногти, да и руки, визуально более изящными. Такие ногти украшать не обязательно. Чтобы маникюр выглядел более мягким, покрасьте один-два ногтя бежевым лаком, и уже на светлых ногтях рисуйте все, что хотите: цветы, листья, абстракцию, точки или геометрические фигуры.

Шоколадный маникюр осень 2020
Шоколадный маникюр осень 2020 / Instagram

Маникюр шоколадный с бежевым

Посмотрите на шоколадный и бежевый цвета вместе – они как кофе с молоком – лучшего дуэта и не найдете. Кроме того, на фоне даже одного бежевого ноготка шоколадный цвет выглядит более выразительно – контраст имеет значение! Этот коричневый маникюр – роскошный и спокойный одновременно.

Шоколадный маникюр осень 2020
Шоколадный маникюр осень 2020 / Instagram

Читайте такжеСамый модный зимний маникюр 2020 - серебристый маникюр и синие ногти: фотоОсенний маникюр 2020 леопардовый принт

Шоколадный цвет идеально "дружит" с леопардовым принтом, который в этом сезоне обрел второе дыхание и стал очень популярным. Главное правило - не перегружать ногти. "Пятнышки" хищника достаточно нарисовать на одном-двух ногтях. Шоколадный маникюр с леопардовым принтом делает образ более мягким и теплым.

Шоколадный маникюр осень 2020
Шоколадный маникюр осень 2020 / Instagram

Шоколадный маникюр с золотом

Все оттенки коричневого цвета в сочетании с золотистыми лаками оживают. Для осени такой маникюр станет находкой – он теплый, немного праздничный и элегантный. Можете несколько ноготков покрасить золотистым лаком. А можно шоколадные ногти слегка покрыть блеском.

Шоколадный маникюр осень 2020
Шоколадный маникюр осень 2020 / Instagram

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