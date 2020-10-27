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Самый модный бежевый маникюр осень 2020 с золотом и абстракцией - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 октября 2020, 04:21

Модный осенний маникюр 2020 бежевого цвета не всегда монохромный – этот цвет красиво сочетается с черным, белым, красным, желтым, синим, коричневым и зеленым.

  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram
  • Бежевый маникюр 2020 осень Instagram

Маникюр осень 2020 не обязательно – возможность сказать миру что-то важное или самовыразиться. Многие женщины не рассматривают ногти как инструмент для привлечения внимания и демонстрации настроения. Для них маникюр – просто необходимая косметическая процедура, которая позволяет в любой ситуации выглядеть уверенно, а самый идеальный лак – нейтральный, не кричащий и не раздражающий – например, бежевый!

А в сезоне теплых свитеров, уютных пальто, роскошных кардиганов и вязаных платьев несказанной красоты бежевый маникюр – находка для всех, кто ищет универсальное решение для ногтей. Кроме того, вы можете сделать спокойный маникюр других оттенков – в нашем материале В трендах оливковый маникюр и горчичные ногти: модные идеи дизайна и фото найдете об этом подробности.

Модный осенний маникюр 2020 бежевого цвета не всегда монохромный – этот цвет красиво сочетается с черным, белым, красным, желтым, синим, коричневым и зеленым, поэтому можете запросто вдохнуть немного яркой жизни в свои ногти.

При этом вовсе не важно, какой оттенок бежевого лака вы выберете в качестве основы. Правда, средне-светлый тон – самый выигрышный и удачный!

Мы сегодня расскажем вам о модных вариантах дизайна бежевого маникюра на осень 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Бежевый маникюр 2020 осень – на что обратить внимание

Бежевый маникюр с рисунком

Модный маникюр осень 2020 лаконичный: покрасьте ногти бежевым лаком, а на одном из ноготков - безымянном, указательном или большом - нарисуйте то, что вам нравится: это может быть и надпись на ногтях, и аккуратный абстрактный рисунок, цветок, листья или модный в этом сезоне леопардовый принт.

Бежевый маникюр 2020 осень
Бежевый маникюр 2020 осень / Instagram

Бежевый маникюр на короткие ногти

Короткими ногтями сегодня никого не удивишь, поэтому существует множество стильных вариантов дизайна для таких ногтей. Все, что вам нужно - просто покрасить ногти бежевым лаком, и украсить несколько ногтей абстракцией, геометрическими фигурами, полосками или фольгой.

Бежевый маникюр 2020 осень
Бежевый маникюр 2020 осень / Instagram

Бежевый маникюр с золотом

Осень – золотая пора, и золотистый лак в это время начинает оживать на ногтях. Но лучше всего он сочетается с бежевыми лаками. Маникюр бежевый с золотым не дикий, не вульгарный и не слишком броский – наоборот, он теплый и стильный. Правда, главное не переусердствовать с золотом.

Бежевый маникюр 2020 осень
Бежевый маникюр 2020 осень / Instagram

Бежевый маникюр с черным

В сезоне осень 2020 маникюр бежевый с черным стал очень популярным. Это удачное сочетание силы и нежности, дня и ночи, тепла и холода завораживает.

Бежевый маникюр 2020 осень
Бежевый маникюр 2020 осень / Instagram

Бежевый маникюр омбре

Мы уже говорили выше, что у бежевого лака много разных оттенков. И если вам сложно определиться при выборе лака, тогда покрасьте каждый ноготок лаком особенного оттенка.

Читайте такжеВ моде изумительный матовый маникюр цвета изумруда, вина и неба - фотоОбратите внимание, что сейчас в трендах матовые лаки, поэтому можете смело создать бежевый матовый маникюр омбре – это очень нежный маникюр осень 2020.

Бежевый маникюр 2020 осень
Бежевый маникюр 2020 осень / Instagram

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