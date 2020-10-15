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В трендах оливковый маникюр и горчичные ногти: модные идеи дизайна и фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 октября 2020, 04:33

У оливкового цвета много оттенков, поэтому можно сделать модный осенний маникюр градиент. Горчичный цвет тоже красиво впишется в эту цветовую гамму.

  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram

Осенний маникюр – разный, и в этом его прелесть. И он всегда необычный. Когда листья на деревьях начинают менять окрас, так и хочется сделать красивый оливковый маникюр или покрасить ногти лаком горчичного цвета.

Эти два цвета гармонично выглядят на фоне увядающей природи, и уже давно стали основой идеального маникюра, который умиротворяет, успокаивает и заземляет.

Если хотите дополнить свой повседневный образ стильным осенним маникюром, то обратите внимание на лаки оливкового или горчичного цвета – они гармонично будут сочетаться с любой одеждой и будут уместны в любой ситуации.

Также обратите внимание на то, что темно-оливковый лак лучше всего комбинируется с фиолетовым, а светло-оливковый - с сиреневым. Кроме того, любой оттенок оливкового в дуэте с черным, белым, бежевым и розовым лаками даст на выходе потрясающий результат.

Что касается горчичного цвета, то он удачно сочетается с тем же оливковым оттенком, а также коричневым, оранжевым и терракотовым. Конечно же, базовые цвета – черный, белый и серый тоже можно смело использовать при создании стильного горчичного маникюра 2020 на осень.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов оливкового и горчичного маникюра на осень 2020 – посмотрите, там собраны яркие образцы, которые заслуживают внимания.

Модный оливковый маникюр осень 2020

Оливковый французский маникюр

Френч в 2020 году стал опять популярным, поэтому смело создавайте его в оливковых оттенках. Для того, чтобы французский маникюр выглядел более эффектно, можете несколько ногтей полностью покрыть оливковым лаком.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Матовый оливковый маникюр

Цветные матовые лаки сейчас опять в фаворе, поэтому матовый лак оливкового цвета станет основой самого модного маникюра на осень 2020. Можете несколько ногтей покрыть нюдовым лаком, а потом украсьте их легкими художественными мазками – получится стильно и оригинально.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Оливковый маникюр градиент

У оливкового цвета много оттенков, и если вам сложно выбрать какой-то один, тогда выбирайте все, и создавайте модный осенний маникюр градиент. Сюда, кстати, можно добавить нотку горчичного цвета.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Модный горчичный маникюр 2020 осень

Классический горчичный маникюр

Осенью в тренды выбился простой маникюр без украшений. Его можно создать в домашних условиях. Все, что нужно – красиво покрасить ногти лаком горчичного цвета. Но эффект невероятный, а маникюр – модный, стильный и яркий.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Горчичный маникюр на короткие ногти

Модный маникюр на короткие ногти сделать легко – покрасьте все ногти лаком горчичного цвета, а на одном ноготке нарисуйте черным лаком то, что хотите сказать миру или осени. Это может быть абстрактный рисунок, лепесток или геометрические фигуры.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Маникюр горчичный с белым

Для того, чтобы горчичные ногти заиграли красками, можете несколько ногтей покрыть белым лаком, и на этих светлых ногтях, как на холстах, рисуйте все, что хотите – у вас получится интересный осенний маникюр 2020.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Модный осенний маникюр 2020 – о чем сообщалось ранее:

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