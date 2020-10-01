Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото

Маникюр цвета выдержанного вина, дорогих роз, рубина, граната и спелой вишни оживает осенью. Как только небо начинает грустить и заливать все дождями, а солнце прятаться за тяжелыми тучами, женщины обращают внимание на более темные оттенки – и в одежде, и в маникюре.

И разбивается тут на мелкие камушки утверждение психологов о том, что бордовый цвет – это всегда о сложных личностных качествах. Просто бордовый маникюр и ногти цвета марсала дарят ощущение тепла, в котором все осенью сильно нуждаются.

В то же время, если говорить об истинных поклонниках бордового цвета, то, как правило, это те женщины, которые чего-то в жизни уже достигли, и за спиной у них успешная карьера. Кроме того, многие считают, что этот цвет притягивает успех, поэтому выбирают бордовый на пути к достижению своих заветных мечт и целей.

Так или иначе, бордовый маникюр не нуждается в похвалах – он нравится многим, ведь выглядит на ногтях красиво, элегантно и выигрышно.

Мы сегодня расскажем вам о новинках и трендах осеннего маникюра 2020 бордового цвета и марсала. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею – там собраны свежие образцы маникюра для вдохновения.

Осенний маникюр марсала и бордовые ногти 2020 – новинки и тренды

Красивый осенний маникюр на короткие ногти

Мы уже не раз говорили о том, что длинные ногти становятся редкостью, в то время как у коротких ногтей уже целые полчища поклонниц. Женщины не прекратили ходить в салоны красоты, но их предпочтения изменились. А бордовый лак, как и все темные оттенки, на коротких ногтях смотрится очень эффектно. Кроме того, можно не волноваться по поводу украшений – короткие ногти в них не нуждаются. Бордовый маникюр 2020 на короткие ногти добавит вашему образу особого шарма.

Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Бордовый маникюр с золотом

Сколько бы не говорили модные стилисты, что в моде минимализм, женщины не готовы отказаться от блеска и золота. Именно поэтому все еще в моде бордовый маникюр с глиттером, вкраплениями золотой фольги и камушков. Благо, что бордовый лак поглощает всю вульгарность и на выходе имеем элегантный маникюр на осень 2020.

Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Маникюр марсала кошачий глаз

Все еще в трендах маникюр, который переливается всевозможными оттенками бордового цвета. Маникюр кошачий глаз создает иллюзию драгоценных камней, в нем женщины пытаются забыться, словно в вине, такие ногти притягивают взгляд и наполняют энергией. И бордовый цвет, и цвет марсала отлично подходят для маникюра кошачий глаз 2020.

Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Новинка сезона – маникюр бордовый с оранжевым

Если хотите всецело окунуться в осеннее настроение, то можете один-два ноготка покрасить оранжевым лаком (только не кислотным). А уже на оранжевых ногтях можно нарисовать листья, которые красноречиво расскажут миру о том, что вы любите осень и отдаете ей честь. На самом деле сочетание оранжевого и бордового очень удачное, маникюр получается оптимистичным.

Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Темно-бордовый маникюр

У бордового цвета много оттенков, и одним из самых популярных в осеннем сезоне 2020 стал темный бордовый. На первый взгляд может показаться, что ногти шоколадные или черные, но на самом деле на ваших ногтях будет очень благородный, насыщенный бордовый цвет. Это очень стильный маникюр на осень 2020, который обязательно нужно попробовать сделать.

Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Модный маникюр осень 2020 – о чем сообщалось ранее: