УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 октября 2020, 03:46

Бордовый маникюр не нуждается в похвалах – он нравится многим, ведь выглядит на ногтях красиво, элегантно и выигрышно.

  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр осень 2020 Instagram

Маникюр цвета выдержанного вина, дорогих роз, рубина, граната и спелой вишни оживает осенью. Как только небо начинает грустить и заливать все дождями, а солнце прятаться за тяжелыми тучами, женщины обращают внимание на более темные оттенки – и в одежде, и в маникюре.

И разбивается тут на мелкие камушки утверждение психологов о том, что бордовый цвет – это всегда о сложных личностных качествах. Просто бордовый маникюр и ногти цвета марсала дарят ощущение тепла, в котором все осенью сильно нуждаются.

В то же время, если говорить об истинных поклонниках бордового цвета, то, как правило, это те женщины, которые чего-то в жизни уже достигли, и за спиной у них успешная карьера. Кроме того, многие считают, что этот цвет притягивает успех, поэтому выбирают бордовый на пути к достижению своих заветных мечт и целей.

Так или иначе, бордовый маникюр не нуждается в похвалах – он нравится многим, ведь выглядит на ногтях красиво, элегантно и выигрышно.

Мы сегодня расскажем вам о новинках и трендах осеннего маникюра 2020 бордового цвета и марсала. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею – там собраны свежие образцы маникюра для вдохновения.

Осенний маникюр марсала и бордовые ногти 2020 – новинки и тренды

Красивый осенний маникюр на короткие ногти

Мы уже не раз говорили о том, что длинные ногти становятся редкостью, в то время как у коротких ногтей уже целые полчища поклонниц. Женщины не прекратили ходить в салоны красоты, но их предпочтения изменились. А бордовый лак, как и все темные оттенки, на коротких ногтях смотрится очень эффектно. Кроме того, можно не волноваться по поводу украшений – короткие ногти в них не нуждаются. Бордовый маникюр 2020 на короткие ногти добавит вашему образу особого шарма.

Бордовый маникюр осень 2020
Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Бордовый маникюр с золотом

Сколько бы не говорили модные стилисты, что в моде минимализм, женщины не готовы отказаться от блеска и золота. Именно поэтому все еще в моде бордовый маникюр с глиттером, вкраплениями золотой фольги и камушков. Благо, что бордовый лак поглощает всю вульгарность и на выходе имеем элегантный маникюр на осень 2020.

Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Маникюр марсала кошачий глаз

Все еще в трендах маникюр, который переливается всевозможными оттенками бордового цвета. Маникюр кошачий глаз создает иллюзию драгоценных камней, в нем женщины пытаются забыться, словно в вине, такие ногти притягивают взгляд и наполняют энергией. И бордовый цвет, и цвет марсала отлично подходят для маникюра кошачий глаз 2020.

Бордовый маникюр осень 2020
Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Новинка сезона – маникюр бордовый с оранжевым

Если хотите всецело окунуться в осеннее настроение, то можете один-два ноготка покрасить оранжевым лаком (только не кислотным). А уже на оранжевых ногтях можно нарисовать листья, которые красноречиво расскажут миру о том, что вы любите осень и отдаете ей честь. На самом деле сочетание оранжевого и бордового очень удачное, маникюр получается оптимистичным.

Бордовый маникюр осень 2020
Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Темно-бордовый маникюр

У бордового цвета много оттенков, и одним из самых популярных в осеннем сезоне 2020 стал темный бордовый. На первый взгляд может показаться, что ногти шоколадные или черные, но на самом деле на ваших ногтях будет очень благородный, насыщенный бордовый цвет. Это очень стильный маникюр на осень 2020, который обязательно нужно попробовать сделать.

Бордовый маникюр осень 2020
Бордовый маникюр осень 2020 / Instagram

Модный маникюр осень 2020 – о чем сообщалось ранее:

бордовый маникюр маникюр марсала осенний маникюр маникюр 2020 мода осень 2020 тренды
Сейчас вы просматриваете новость «Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

03:46
Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото
03:12
Врач опроверг популярный миф о смертности от Covid-19
02:39
Почему у людей возникает тяжелое осложнение коронавируса - ученые
02:15
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
01:38
Как сохранить связь с ребенком после родов - советы Дмитрия Карпачева
01:12
Как правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой
00:54
Врач объяснила, могут ли ошибаться тесты на коронавирус Видео
00:29
День ангела Ирины 2020 – волшебные поздравления, гифки и картинки
00:05
Полнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку
30 сентября, среда
23:55
В Украине появится новый праздник - когда и что будем отмечать Видео
23:29
В Минобразования обнародовали график проведения ВНО-2021
23:03
Кравчук в резкой форме обратился к России из-за Донбасса
22:38
Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь Видео
22:32
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: за сутки - более четырех тысяч зараженных
22:20
Путин приказал призвать в армию более 100 тысяч человек Видео
22:08
Лунный календарь на октябрь 2020: названы критические и благоприятные дни
22:07
Нардеп пожаловалась на повторное заражение коронавирусом
21:45
Врач объяснила, почему советуют пить чистую воду Видео
21:44
Две партии оконфузились одинаковыми заявлениями об отставке Фокина Видео
21:21
Рак толстой кишки и 4 чашки кофе: ученые рассказали о выживаемости Видео
21:09
"Танцы на могиле воинов АТО": на Черниговщине "отличились" девочки-подростки Видео
21:02
Джамала и Pianoбой Эндорфины - премьера нового клипа украинских исполнителей Видео
20:57
В посольстве США отреагировали на гибель сотрудницы в Киеве
20:30
В МИД России заявили, что в Карабах перебрасывают наемников из Сирии и Ливии Видео
20:29
"Карты не врут": нардеп сделал скандальное заявление о переименовании России Видео
20:17
Netflix купил права на экранизацию романов про Конана
20:03
В Луганской области вспыхнул лес, эвакуируют села
20:00
Чеснок: медики указали на количество, которое приносит пользу Видео
19:58
Ермак посоветовал народным депутатам съездить на Донбасс и послушать "боль людей" Видео
19:53
Телеведущая случайно выучила не тот танец перед выступлением
19:32
На Львовщине на базе отдыха нашли убитыми мать с двумя дочерьми
19:27
В Минздраве назвали главную причину роста количества случаев Covid-19
19:00
В ВСУ бьют тревогу из-за ситуации на Донбассе
18:50
Одному знаку Зодиака в октябре на голову щедро "посыпятся шишки" – астролог Видео
18:29
Война за Нагорный Карабах: главы МИД России и Армении обсудили действия Турции Видео
18:27
Ученый назвал единственный способ решения проблемы водоснабжения Крыма
18:07
Прими решение уже сейчас, какое направление яхтенного чартера выбраешь на этот отпуск новости компании
18:00
Носите уже сейчас: необычные аксессуары из 90-х опять в моде - фото Фото
17:57
Убийство сотрудницы посольства США в Киеве: в полиции рассказали, кого подозревают
17:53
Супер топ-модель по-украински: как прошел финал шоу
17:50
Умер известный российский писатель и автор сценария Фунтика
17:29
Киеву синоптик спрогнозувал скачок температуры: когда ожидать Видео
17:20
Касторовое масло: что оно делает с организмом Видео
16:58
В Киеве загадочно погибла сотрудница посольства США
16:54
Назван главный счастливчик октября 2020 по знаку Зодиака Видео
16:50
ГПУ против Порошенко и министра финансов Марченко: в чем подозревают экс-президента и чиновника
16:38
"Реально печально" - Климкин прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
16:36
Чистка кондиционера: простые лайфхаки Видео
16:26
Кристина Асмус показала грудь в новом фильме - ее "любовник" ответил на слухи Видео
16:22
У Путина потроллили дебаты Трамп – Байден Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять