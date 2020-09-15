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В моду на осень пришел пленительный фиолетовый маникюр - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 сентября 2020, 05:06

Фиолетовый маникюр выглядит очень изысканно, и он отлично подходит для прохладной осени.

  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Фиолетовый маникюр осень 2020 Instagram

Фиолетовый маникюр, как правило, выбирают уверенные и смелые девушки и женщины. Его любят за многогранность оттенков – фиолетовый бывает очень нежным, он может быть строгим, мрачным и светлым. Каждая женщина найдет в палитре фиолетового то, что больше подходит ей по духу.

В то же время фиолетовый цвет считается привередливым, ведь не каждый его оттенок будет уместен в той или иной ситуации. С другой стороны, делать универсальный маникюр – это как все время ходить в черном. Ногти – это всего лишь ногти, и если у вас есть настроение, то смело красьте ногти фиолетовым лаком, а когда надоест – просто сотрете.

Отметим, светлые оттенки фиолетового лучше выбирать для повседневного гардероба, а темные оставьте на особый случай или вечеринку.

Особенно удачно и гармонично фиолетовый лак смотрится на коротких ногтях или ногтях средней длины, поэтому все те, кто делает маникюр дома и предпочитает аккуратные короткие ногти, могут взять этот цвет на вооружение.

Фиолетовый маникюр выглядит очень изысканно, и он отлично подходит для прохладной осени. В то же время не бойтесь экспериментировать и добавлять к нему лаки других оттенков. Например, идеальным сочетанием будет белый или черный. Кроме того, цвет сирени и фиалки красиво сочетается с молочным, песочным или бежевым лаком.

Фиолетовый также "дружит" с розовым, синим, зеленым или мятным оттенками. Только помните – чем более темные оттенки вы выберете, тем более тяжелым будет ваш маникюр, и наоборот- если хочется легкости и мягкости, то ориентируйтесь на светлые оттенки.

Читайте такжеВ моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фотоМы собрали для вас фотогалерею модных вариантов фиолетового маникюра на осень 2020 – обязательно посмотрите, вполне возможно, какой-то из них достучится до вашего сердца, и вы захотите его повторить.

Модный фиолетовый маникюр осень 2020

Фиолетовый маникюр с рисунком

Существует много идей для украшения фиолетового маникюра. Например, можете украсить ногти ручной росписью, фольгированной лентой, наклейками, трафаретами, стразами или пудрой. Однако это не означает, что вы должны все это использовать при оформлении фиолетового маникюра. Дело в том, что фиолетовый цвет довольно "богатый". Поэтому, работая с ним, постарайтесь не сделать эту красоту вульгарной. Осенний маникюр фиолетового цвета выглядит скромно, но со вкусом.

Фиолетовый маникюр осень 2020
Фиолетовый маникюр осень 2020 / Instagram

Фиолетовый маникюр с геометрией

В последнее время геометрия на ногтях переживает своего рода ренессанс – женщины хотят четко обозначить рамки. И у каждой они разные. Именно поэтому окончательный вариант фиолетового маникюра с геометрией зависит от количества линий, форм, а также от их сочетания и плетения. Кто-то предпочитает простой рисунок, а кому-то подавай сложную конструкцию.

Фиолетовый маникюр осень 2020
Фиолетовый маникюр осень 2020 / Instagram

Пленительный фиолетовый френч осень 2020

Если вы любите французский маникюр, то попробуйте сделать его с "улыбками" фиолетового цвета – такая маленькая деталь подарит массу впечатлений. Украшать такие ногти не обязательно, хотя при желании на одном из ноготков можно разметить несколько камушков.

Фиолетовый маникюр осень 2020
Фиолетовый маникюр осень 2020 / Instagram

Читайте такжеПридется включить фантазию: самый модный нюдовый маникюр на осень - фото Также можете фиолетовый лак (лучше всего берите лиловый оттенок) использовать как основу ногтя, а кончики у краев покрасить белым лаком – получится очень нежный френч.

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