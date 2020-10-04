Волшебный синий маникюр стал новым трендом осени - фото

Синий цвет сейчас в моде, и нужно обязательно его использовать в маникюре. Отойдите немного от привычной осенней гаммы – оранжевый, золотой, бежевый и коричневый подождут. Создайте маникюр, который наполнит вас силой и энергией.

Тем более, синий цвет известен тем, что отлично успокаивает, а в наше бурное время, когда каждый день новости то и дело выбивают землю из-под ног, это крайне важно.

Маникюр цвета вечности выглядит очень стильно, и гармонично будет смотреться даже на коротких ногтях – темные оттенки всегда очень выигрышно ложатся на аккуратные маленькие ногти.

А еще синий цвет оживит вашу жизнь, подарит необычные эмоции – глядя на свои ногти, вы каждый раз будете в восторге, и вы будете восхищаться тем, как этот цвет красиво переливается на солнце и насколько величествен он в пасмурные дни.

Мы подготовили для вас подборку самых модных и актуальных вариантов синего маникюра на осень 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модный синий маникюр осень 2020 – тренды

Синий матовый маникюр

После длительного затишья матовые лаки опять начали штурмовать сердца женщин всего мира. Уже сегодня в модном паблике Instagram вы найдете множество фотографий матового маникюра в синем цвете. Как многие отмечают, получается бомба – цвет сочный, привлекательный. Чтобы такой маникюр выглядел интересно и креативно, можете на ногте большого пальца оставить какую-то часть прозрачной, и на ней нарисовать что-то. Получается очень красивый маникюр на осень 2020.

Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Синий френч, просто синий френч

Все те, кому нравится французский маникюр, могут вместо привычной нюдово-белой цветовой гаммы взять на вооружение сказочный синий цвет. Можете покрасить синим лаком тоненькие полоски, а один ноготок полностью синим – получится стильный маникюр осень 2020.

Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Невероятный синий маникюр на короткие ногти

Как мы уже говорили выше, синий цвет и короткие ногти – отлично друг другу подходят. А если вам хочется еще больше красоты, то можете несколько ногтей покрасить синим лаком с блестками – оттенок один, а эффекты разные.

Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Синий маникюр кошачий глаз

Если хотите знать, как выглядит сказочная ночь, сделайте темно-синий маникюр кошачий глаз. Там вам и лунная ночь, и будет казаться, что видите звезды. Такой маникюр станет находкой для всех тех, кто любит много мечтать, потому что ногти постоянно будут напоминать о чудесах.

Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Синий классический маникюр 2020 на осень

В моде минимализм и лаконичность. И особенно это важно учитывать, создавая синий осенний маникюр. Цвет настолько богатый и насыщенный, что вы рискуете его испортить, если будете украшать ногти. Не нужны вам ни камушки, ни рисунки, если хотите создать самый модный синий маникюр.

Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Модный осенний маникюр 2020 – о чем сообщалось ранее: