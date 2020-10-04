УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Волшебный синий маникюр стал новым трендом осени - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 октября 2020, 03:24

Все те, кому нравится французский маникюр, могут вместо привычной нюдово-белой цветовой гаммы взять на вооружение сказочный синий цвет.

  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный синий маникюр осень 2020 Instagram

Синий цвет сейчас в моде, и нужно обязательно его использовать в маникюре. Отойдите немного от привычной осенней гаммы – оранжевый, золотой, бежевый и коричневый подождут. Создайте маникюр, который наполнит вас силой и энергией.

Тем более, синий цвет известен тем, что отлично успокаивает, а в наше бурное время, когда каждый день новости то и дело выбивают землю из-под ног, это крайне важно.

Маникюр цвета вечности выглядит очень стильно, и гармонично будет смотреться даже на коротких ногтях – темные оттенки всегда очень выигрышно ложатся на аккуратные маленькие ногти.

А еще синий цвет оживит вашу жизнь, подарит необычные эмоции – глядя на свои ногти, вы каждый раз будете в восторге, и вы будете восхищаться тем, как этот цвет красиво переливается на солнце и насколько величествен он в пасмурные дни.

Мы подготовили для вас подборку самых модных и актуальных вариантов синего маникюра на осень 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модный синий маникюр осень 2020 – тренды

Синий матовый маникюр

После длительного затишья матовые лаки опять начали штурмовать сердца женщин всего мира. Уже сегодня в модном паблике Instagram вы найдете множество фотографий матового маникюра в синем цвете. Как многие отмечают, получается бомба – цвет сочный, привлекательный. Чтобы такой маникюр выглядел интересно и креативно, можете на ногте большого пальца оставить какую-то часть прозрачной, и на ней нарисовать что-то. Получается очень красивый маникюр на осень 2020.

Модный синий маникюр осень 2020
Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Синий френч, просто синий френч

Все те, кому нравится французский маникюр, могут вместо привычной нюдово-белой цветовой гаммы взять на вооружение сказочный синий цвет. Можете покрасить синим лаком тоненькие полоски, а один ноготок полностью синим – получится стильный маникюр осень 2020.

Модный синий маникюр осень 2020
Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Невероятный синий маникюр на короткие ногти

Как мы уже говорили выше, синий цвет и короткие ногти – отлично друг другу подходят. А если вам хочется еще больше красоты, то можете несколько ногтей покрасить синим лаком с блестками – оттенок один, а эффекты разные.

Модный синий маникюр осень 2020
Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Синий маникюр кошачий глаз

Если хотите знать, как выглядит сказочная ночь, сделайте темно-синий маникюр кошачий глаз. Там вам и лунная ночь, и будет казаться, что видите звезды. Такой маникюр станет находкой для всех тех, кто любит много мечтать, потому что ногти постоянно будут напоминать о чудесах.

Модный синий маникюр осень 2020
Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Синий классический маникюр 2020 на осень

В моде минимализм и лаконичность. И особенно это важно учитывать, создавая синий осенний маникюр. Цвет настолько богатый и насыщенный, что вы рискуете его испортить, если будете украшать ногти. Не нужны вам ни камушки, ни рисунки, если хотите создать самый модный синий маникюр.

Модный синий маникюр осень 2020
Модный синий маникюр осень 2020 / Instagram

Модный осенний маникюр 2020 – о чем сообщалось ранее:

синий маникюр маникюр маникюр 2020 осенний маникюр маникюр кошачий глаз матовый маникюр френч французский маникюр
Сейчас вы просматриваете новость «Волшебный синий маникюр стал новым трендом осени - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

03:40
Врач назвал реальные сроки появления вакцины от Covid-19
03:24
Волшебный синий маникюр стал новым трендом осени - фото Фото
03:10
Мощные пожары на Луганщине: число жертв возросло Видео
02:50
У Зеленского рассказали о плане по Донбассу и назвали главное условие Видео
02:43
Дочь Брюса Уиллиса показала грудь
02:32
Эксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2 Видео
02:01
В Тбилиси опровергли слухи о том, что в Азербайджан через Грузию перемещаются боевики из Сирии Видео
01:30
Отравление Навального: российский эксперт объяснил провал исполнителей Видео
01:03
РФ присоединилась к санкциям Лукашенко против Евросоюза Видео
00:45
МИД Германии отказал посольству России в консульском доступе к Навальному Видео
00:19
Поздравления с Днем учителя – короткие и прикольные, тексты и картинки
03 октября, суббота
23:57
Коронавирус у Трампа: президент США рассказал о лечении от COVID-19 Видео
23:43
Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах: у Путина назвали главные условия Видео
23:20
Вмешательство в войну за Карабах: эксперт объяснил, что остановило Анкару Видео
22:48
Скандал с назначением Фокина в ТКГ: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
22:38
Алиев рассказал, сколько сел в Нагорном Карабахе уже контролирует Баку Видео
22:37
Ряду областей Украины в воскресенье грозит удар стихии – синоптик Видео
22:23
Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель Видео
21:52
Война за Нагорный Карабах: Пашинян резко ответил на обвинения Алиева Видео
21:51
Армения не исключила возможности ввода миротворцев России в Нагорный Карабах Видео
21:48
Больного Трампа срочно подключили к кислороду: опубликованы неожиданные кадры Видео
21:45
Маскарад 2020 смотреть онлайн полный выпуск 3 октября Видео
21:02
В армии Азербайджана назвали главную цель в Нагорном Карабахе Видео
20:45
"Готовит муньку": Рудова разделась на откровенном фото
20:30
Премьеру Форсаж 9 перенесли из-за коронавируса в США
19:54
"Серьезное беспокойство": появились тревожные данные о лечении Трампа от COVID-19 Видео
19:49
Премьеру Джейсма Бонда отложили второй раз
19:40
"Россия убила человека": самосожжение Славиной спровоцировало протесты Фото Видео
19:40
Азербайджан отвоевал еще один населенный пункт в Карабахе: Алиев сделал заявление Видео
19:26
Война за Нагорный Карабах: эксперт спрогнозировал победителя битвы Еревана и Баку Видео
19:15
Президент Warner Bros высказался о Джоан Роулинг
19:02
Алиев назвал условие мирных переговоров с Арменией Видео
18:58
Анкара резко ответила Еревану и выдвинула новое обвинение Видео
18:23
"Клоунада продолжается": на белорусском госТВ "переименовали" Украину Видео
18:03
Против Харви Вайнштейна выдвинули 6 новых обвинений
18:01
Алиев рассказал детали переговоров с Пашиняном по Нагорному Карабаху Видео
17:55
ОМОН пошел в атаку на митингующих: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
17:39
Холостяк 2020 Россия - Тимати стал героем романтического шоу на ТНТ
17:28
В России Славину "записали" в сектанты Видео
17:26
Пашинян выдвинул громкое обвинение Анкаре из-за Нагорного Карабаха Видео
17:04
Экологическая катастрофа на Камчатке: СМИ назвали причину происшествия Видео
16:07
Covid-19 у Трампа: где лечат президента США, и что посоветовал Назарбаев Видео
16:04
Пашинян назвал главное условие начала переговоров с Азербайджаном по Нагорному Карабаху Видео
15:49
Порошенко госпитализировали в одну из клиник Киева Видео
15:23
Война в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану Видео
15:15
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении на победу в войне за Карабах Видео
15:12
Когда нельзя проявлять инициативу в любви: астролог назвал даты Видео
15:04
СМИ выяснили, планируют ли у Зеленского введение жесткого карантина в Украине Видео
14:19
"Не порекомендую даже врагу": врач резко высказался о российской вакцине против Covid-19
14:12
В Крыму погибли дети и дедушка: стала известна возможная причина трагедии Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять