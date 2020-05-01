УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Сразу плюс 10 лет: окрашивание коротких волос, которое дико старит

1 мая 2020, 23:00

Короткие стрижки – наиболее чувствительны к цвету волос, поэтому прежде, чем красить волосы, подумайте о том, как это будет выглядеть со стороны.

  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram
  • Окрашивание на короткие волосы, которое старит Instagram

Короткие волосы станут самым большим трендом 2020 после того, как откроются салоны красоты. По крайней мере, сейчас складывается именно такое впечатление – отросшие волосы, которые потеряли свою форму, надоели многим.

Кроме того, уже собрались целые полчища любительниц коротких стрижек, которые ждут с нетерпением, когда наконец их шевелюра снова станет такой же потрясающей, как до карантина.

Честно говоря, короткая стрижка – это смелый шаг, но как только женщина его успешно преодолевает, появляется желание экспериментировать еще и еще. И вот тут возникает соблазн покрасить волосы в яркий цвет. Конечно, некоторые стилисты открыто говорят, что короткие стрижки наиболее эффектно смотрятся на окрашенных волосах, и чем ярче цвет волос, тем лучше.

Только тут уместно было бы добавить, что главное, чтобы цвет гармонично подходил женщине.

Что потом получается? Все просто, женщина красит волосы в красный или малиновый цвет, а потом удивляется, почему она визуально постарела или превратилась в "мадам" родом из 90-х.

Кстати, о 90-х. В 2020 в моду вернулось окрашивание волос в стиле "лихих" - крупное мелирование "лентами" опять в тренде. Но это вовсе не означает, что можно взять фольгу или шапочку, выбрать несколько локонов, и осветлить их.

А теперь опять о коротких волосах. Короткие стрижки – наиболее чувствительны к цвету волос, поэтому прежде, чем приступать к окрашиванию, подумайте о том, как это будет выглядеть со стороны – нет, не что о вас подумают другие, а сколько лишних лет вы прибавите или как лично вы будете себя чувствовать.

Правило – семь раз отмерь, одни отрежь – это и об окрашивании коротких волос. И не слушайте тех "доброжелателей" и подруг, которые скажут вам, что короткие волосы быстро отрастут, так почему бы и не попробовать.

Главред собрал фотогалерею самых неудачных вариантов окрашивания коротких волос – это ошибки, которые допускать не желательно, если вы действительно не хотите расстроиться, и потом из горя, что вам на голове сделали, вы вообще будете избегать окрашивания волос, а также здоровых и порой таких нужных экспериментов.

Окрашивание коротких волос, которое дико старит

Блики безумно старят

Во-первых, колорирование волос дико старит, поэтому если не хотите сразу добавить +10 лет, а то и больше – откажитесь от ярких разноцветных бликов на волосах. Во-вторых, мода 2020 практически указала на дверь балаяжу - популярной в последние годы технике окрашивания волос. Да, определенный эффект у такого окрашивания есть – объем волос, но зачем вам цвет волос, который превращает вас в старушку?!

Окрашивание на короткие волосы, которое старит
Окрашивание на короткие волосы, которое старит / Instagram

Нет яркому окрашиванию

Голова, в принципе, все стерпит, - и зеленые волосы, и синие, и малиновые. Но это, если говорить простыми словами, прикольно, когда вам 15-20 лет, вы только что окончили школу, лицо сияет, глаза горят, и вы идете покорять мир. Если вам немного за 30, то кроме сочувствия в глазах окружающих вы, наверное, увидите непонимание. Зачем такие дешевые трюки?  Когда мы становимся чуть старше, нас ценят за кое-что другое, например, чувство стиля, умение держаться и так далее — это тема отдельного разговора. Кроме того, цветные волосы делают лицо усталым – вот так сразу на вам "минус 5 бессонных ночей".

Окрашивание на короткие волосы, которое старит
Окрашивание на короткие волосы, которое старит / Instagram

Слишком темный и слишком светлый цвет

Впадать в крайности тоже не нужно. Запомните: слишком темные волосы, да еще и короткие – это самое худшее, что вы моете сделать. Темные волосы всегда делают женщин старше. Именно поэтому многие девочки-подростки, которые хотят казаться старше, красят волосы в черный цвет.  А вам это зачем?

Окрашивание на короткие волосы, которое старит
Окрашивание на короткие волосы, которое старит / Instagram

А с белыми волосами ситуация другая: если вы ошиблись с оттенком, то рискуете стать сразу бабушкой, которая всего лишь пытается моложаво выглядеть. У "блонда" много оттенков – настолько много, что самому сложно определиться с выбором. Да и в салонах красоты бывает в наличии краски только определенных оттенков, потом приходится придумывать для себя 1001 оправдание, почему этот цвет волос – это нормально.

Окрашивание на короткие волосы, которое старит
Окрашивание на короткие волосы, которое старит / Instagram

Читайте такжеМодные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, модные волосы 2020 – это однотонные, яркие, лаконичные цвета. Красный, рыжий, черный, шоколадный, блонд в чистом виде – все это без примеси других красок стало модной тенденцией, за которую все, кто сегодня на карантине, говорят моде 2020 "спасибо", так как такой вариант окрашивания вполне можно сделать в домашних условиях.

окрашивание волос окрашивание волос дома прически на короткие волосы старение мода 2020 тренды балаяж красные волосы
Сейчас вы просматриваете новость «Сразу плюс 10 лет: окрашивание коротких волос, которое дико старит». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:04
Сошла с ума: в Днепре учительница оскандалилась поздравлением с 1 мая
23:00
Сразу плюс 10 лет: окрашивание коротких волос, которое дико старит Фото
22:35
Хорошо сдерживает вирус: найдена альтернатива медицинской маски
22:30
Блондинка-порнозвезда порадовала фанатов тугими прелестями в белье Фото
22:28
"Это не для слабонервных": Кекелия и ее муж рассказали о рождении сына Видео
22:14
Уже звонили и Кличко, и СБУ: мэр Черкасс ответил на привет Зеленского Видео
22:03
Коронавирус подбирается к Путину: в России шокировали масштабом пандемии
21:51
В ОП дали жесткое уточнение по работе рынков в Украине Видео
21:42
9 мая – суббота: ждать ли дополнительные выходные дни в мае 2020 Видео
21:33
Комаровский поведал, безопасно ли ехать на море этим летом Видео
21:05
Кто создал озверелый Ковид: экс-ЦРУшник рассказал о биооружии РФ и США Видео
20:48
Карантин в Украине: украинцам пообещали поблажки в мае 2020 Видео
20:27
В МИД назвали жесткие условия выезда заробитчан за границу
20:08
Поведение МВФ переходит все границы: экономист объяснил, что делать Украине
20:04
Когда Путин вернет Донбасс и Крым – прогноз эксперта из ЦРУ Видео
19:58
Грандиозный прорыв ученых: когда ждать вакцину от коронавируса
19:39
Тарифы Водафон резко подскочат в мае 2020: какие и насколько
19:33
Госпитализация с коронавирусом - что взять с собой в больницу
19:22
Гороскоп на завтра: чей кошелек потолстеет, а кого "кинут" на деньги Видео
18:57
"Пламенный привет": Зеленский накинулся на мэра Черкасс
18:50
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 01-05-2020 - День сюрпризов Видео
18:33
Эксперт из ЦРУ объяснил, когда Путин лишится власти Видео
18:26
Как не растолстеть на карантине: важные советы фитнес-тренера
17:59
Затяните пояса: ученые высчитали, как долго мир будет мучить Ковид-19 Видео
17:39
Опять похолодание: в Украине меняется погода Видео
17:18
Лунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другое Видео
16:55
Ким Чен Ын практически наверняка умер - северокорейский перебежчик
16:48
В США из-за карантина люди с ружьями явились в местный Капитолий
16:26
Придется рубиться двумя топорами: что показал трейлер Assassinʼs Creed Valhalla Фото Видео
16:22
Мэр Черкасс наехал на Авакова из-за работы Эпицентра
16:01
"Конченые малолетние ящуры": в Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины и разозлили Сеть Видео
15:22
В Крыму сообщили о смерти влиятельного путинского чиновника
15:16
Витамины против ранней смерти: в чем вред и польза яиц
15:09
В Нацбанке рассказали, как карантин ударит по экономике Украины
15:03
Карантин, цена на газ и пенсии – что в Украине меняется в мае 2020 Видео
14:48
Ученые рассказали, велика ли вероятность повторно заразиться коронавирусом
14:10
"Кому достанется основная порция влаги": синоптик дала прогноз на 2 мая Видео
13:40
"Разносчики коронавируса": врач объяснила, кого опасаться
13:33
Более 300 тысяч украинских семей получат материальную помощь: кому выделят деньги
13:05
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 1 мая Видео
12:35
"На унитазе реагируй": Аваков распек власти Черкасс за ослабление карантина и получил в Сети
12:18
Это не кризис. Теперь так будем жить всегда мнение
11:52
Сдали назад: в РФ сняли панно с Путиным и Сталиным из армейского храма
11:33
Украина жульничала с МВФ и получила по рукам: эксперт озвучил ультиматум для Киева
11:16
Коронавирус "косит" россиян: тысячи новых больных
11:10
У Зеленского рассказали, когда в Украине нужно открывать метро после карантина
11:00
Ревизор Карантин 3 выпуск смотреть онлайн 30-04-2020 - полное видео Видео
10:04
Власть перешла красную черту мнение
09:22
"Бактерии радуются": немецкий медик рассказал о проблемах с перчатками во время пандемии
09:05
Коронавирус в Украине: зараза "нацелилась" на новый антирекорд Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять