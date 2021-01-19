Свитера неимоверной красоты с удлиненными рукавами входят в моду на 2021-2022 годы

Когда за окном – холодно, хочется укутаться в теплый-теплый свитер. А лучше, чтобы это был еще и модный свитер, ведь осознание того, что вы одеты в новинку сезона или уникальную модель – греет душу. Но свитер уже давно вышел за рамки гардероба для холодной поры. Красивые и легкие свитера перекочевали даже в лето, и вы можете встретить многих модниц в, на первый взгляд, несовместимых вещах – шортах и свитере. Справедливости ради отметим, что свитера для весны и лета – не такие плотные, как осенние и зимние варианты: они, как правило, тонкие и прозрачные. Поэтому, если вы думаете обновить и пополнить свой гардероб на 2021 год, лучшим приобретением будет модный свитер. По крайней мере, независимо от ситуации с пандемией, стильный свитер точно не будет сиротливо висеть в вашем шкафу.

И самое первое, на что следует обратить внимание при выборе модного свитера, это цвет – в нашем материале Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна можете подробнее узнать о самых модных цветах одежды.

Роскошный свитер - это всегда находка: вы можете сочетать его с юбкой, брюками и джинсами, и в каждом случае получите неповторимый образ. Кроме того, модные свитера 2021 помогут вам выглядеть необычно, не скучно и даже креативно. Среди новинок этого года много вариантов с оригинальным дизайном, которые можно носить куда угодно.

Модные свитера 2021-2022 удивят вас, ведь они сотканы из фантастических принтов. Мы сегодня расскажем вам о модных и стильных женских свитерах 2021-2022, которые понемногу уже появляются на полках магазинов и в витринах интернет-магазинов.

Модные свитера 2021-2022: на что обратить внимание

Свитера оверсайз все еще в моде

Тяга к большому не отпускает нас. Именно поэтому свободный свитер осверсайз основательно зацепился на вершине моды и будет одним из самых модных вариантов в 2021-2022 годах. Удивляться нечему, ведь модные свитера большого размера удобны и эффектны. С чем бы вы не сочетали такой свитер, в любом случае будете в нем чувствовать себя хорошо.

Модные свитера 2021-2022 / Instagram

Свитера с длинными рукавами – горячий тренд

Если в прошлых сезонах все внимание было приковано к плечам, которые должны были выдержать все испытания, то важным элементом в модных свитерах 2021-2022 будут объемные рукава. Кроме того, в моде будут свитера с расклешёнными рукавами и модели с удлиненными рукавами. Акцент на рукавах позволит вам выглядеть необычно и стильно и любую погоду.

Модные свитера 2021-2022 / Instagram

Свитера с принтами возвращаются в моду

Конечно, однотонные вязаные свитера, как и полосатые варианты, уже давно стали классикой, и в 2021-2022 тоже будут актуальными. Но если ищете ультрамодный вязаный свитер, то обратите внимание на свитера с рисунком – это могут быть геометрические рисунки или фантастические этнические узоры. Кроме того, не проходите мимо модных свитеров с хищническими узорами в виде цветов.

Модные свитера 2021-2022 / Instagram

Асимметрические свитера – прорыв года

Одной из самых удачных покупок может стать свитер с асимметрией, который в ближайшие два года будет безумно популярным. Главным плюсом асимметричных свитеров является то, что они выразительные и необычные, поэтому в таком свитере вы точно будете центром Вселенной в любой ситуации. Также в моду входят свитера с открытой шеей и большим вырезом. Если украсите при этом шею чокером или лентой, то получите сногсшибательный образ. Для истинных модниц, которые обожают удивлять, такие свитера станут находкой.

Модные свитера 2021-2022 / Instagram

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