Цвета, без которых мода весна-лето 2021 немыслима

Мода 2021 решила искупать нас в ярких красках, наполнить силой, энергией и надеждой. Минимум драматизма и максимум оптимизма – так коротко можно описать все то, в чем великие кутюрье современности хотят в 2021 году нас видеть. Потому что должна быть вера в то, что впереди нас ждет что-то светлое и радостное, и модная одежда нам в этом поможет

Вряд ли кто-то сегодня скажет, из каких событий и эмоций будет соткан 2021 год, но в моде будет десяток потрясающих оттенков. Мы уже говорили о том, что главными цветами 2021 года стали желтый и серый – в нашем материале Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня можете подробнее узнать об этом. Но это еще не все!

В сезоне весна-лето 2021 нас в прямом смысле слова ждет цветочный взрыв. И для того, чтобы легко выбирать одежду, и уже сегодня планировать свой весенний и летний гардероб, мы собрали для вас подборку самых модных цветов одежды этого года.

Самые модные цвета одежды весна-лето 2021

В тренде светло-голубой цвет и зеленый

Одним из самых модных цветов предстоящего сезона будет светло-голубой. Этот цвет без преувеличения подходит всем, он отлично освежает образ и добавляет ему шика и благородства. Одежда такого цвета успокаивает и настраивает на все самое лучшее.

А зеленый продолжает оставаться одним из любимых оттенков стилистов и дизайнеров на весну-лето. Внимания заслуживают оттенки опала, бутылки, мяты и изумруда.

В коллекции одежды BOSS весна-лето 2021 вы увидите потрясающие костюмы, элегантные платья и обувь цвета светлого голубого неба и молодой травы, от которых сложно оторвать взгляд.

В моде нежно-розовый цвет и лавандовый

Для всех романтичных натур, которые хотят подчеркнуть свою утонченность, в моду вернулся нежный розовый оттенок. Одежда цвета роз и зефира подарит вам ощущение уюта и легкости.

Вместе с розовым на вершину моды выбился лавандовый оттенок, который добавляет образу загадочности. В коллекции одежды Versace весна-лето 2021 вы найдете удивительные вещи, в которые можно влюбиться с первого взгляда только из-за цвета.

Хит сезона – красный и оранжевый

Без цвета страсти не обходился еще ни один сезон, и 2021 год не исключение. Если хотите быть в центре внимания, то юбки, платья и блузки красного цвета уже ждут вас.

Также в моде яркий, энергичный, жизнерадостный цвет апельсина, противостоять соблазну которого будет сложно, ведь вещи получаются в этом цвете отменные. Одежду красного и оранжевого цвета найдете в коллекции одежды Hermès весна-лето 2021.

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