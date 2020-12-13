Одежда цвета мимозы и пляжного камня станет самой модной в 2021 году

Не успеем оглянуться, как этот год окажется в прошлом. И в нашу жизнь ворвется Мода 2021. Давайте будем надеяться на то, что мы сможем наконец-то насладиться всем тем, что она приготовила для нас! Давайте будем уповать на то, что все мы снова сможем покупать красивые вещи и они будут нам служить, а не просто займут место в шкафу и не уснут там в долгом ожидании того дня, когда мы выйдем в люди. Тем более, что в 2021 году в моде будут невероятные цвета, которые вдохновляют, успокаивают, вызывают глубокое чувство задумчивости и веру в лучшее, светлое, доброе.

Встречайте, Институт цвета Pantone назвал два главных цвета 2021 года – абсолютный серый и светлый желтый. Неожиданно на подиуме оказались сразу два цвета, и совершенно не случайно. Как объяснили эксперты, желтый и серый символизируют счастье, подкрепленное силой духа. Мы должны поверить в то, что все будет хорошо, что все будет лучше, чем сейчас, и наша жизнь станет ярче.

По замыслу тех, кто разливает краски, в 2021 году мы должны впитать в себя силу этих жизнеутверждающих и энергичных оттенков, чтобы преодолеть все страхи, миновать все холмы неуверенности и дойти до берега ясности, когда все снова будет предсказуемым (насколько это вообще бывает в обычной жизни).

Как видим, пандемия коронавируса повлияла и на моду. Но если в 2020-м году мода полностью подчинилась ей и подстроилась (и перестроилась во многом) под требования времени и удаленной работы и дистанционного обучения, то на 2021 год у нее другие планы. Она хочет, чтобы мы опять научились жить, радоваться, и ни при каких обстоятельствах не сдавались.

Модные цвета 2021 / Instagram

Цвет мимозы, шкурки спелого банана, чайной розы, чистого песка на экзотическом пляже, лимона, нарциссов и, конечно же, солнца, должны наполнить нас жизнелюбием, энергией, и согреть! А серый цвет, сотканный из камня, пепла и цемента, должен сделать нас сильнее, крепче и не позволить сломаться!

Невероятно, но факт: модная одежда 2021 будет пропитана символами, в ней много смысла и посланий миру, и это нужно принять.

Читайте такжеСамые модные джинсы 2021: что мы будем носить в новом году - фотоИменно поэтому уже сегодня можете начать поиски желтых и серых вещей, которые будут актуальны в течение следующего года: они будут повсюду, ведь это самые модные цвета 2021!

Модные цвета 2021 / Instagram

Мы собрали для вас фотогалерею образцов (смотрите выше) этих магических оттенков – обязательно посмотрите, впитайте в себя их свет и мощь, и смело идите навстречу Новому году!