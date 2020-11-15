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Неотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду на зиму 2021: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 ноября 2020, 06:33

Рваные джинсы пережили небольшую трансформацию – теперь в моде модели с дырками, которые кто-то неаккуратно зашил.

  • Модные джинсы зима 2020 Instagram
  • Модные джинсы зима 2020 Instagram
  • Модные джинсы зима 2020 Instagram
  • Модные джинсы зима 2020 Instagram
  • Модные джинсы зима 2020 Instagram
  • Модные джинсы зима 2020 Instagram
  • Модные джинсы зима 2020 Instagram
  • Модные джинсы зима 2020 Instagram
  • Модные джинсы зима 2020 Instagram

Джинсы – это больше, чем просто удобные штаны, которые всегда выручают, когда кажется, что шкаф опустел и нечего надеть. Именно поэтому джинсы есть почти у каждой женщины. Правда, у одних – это классическая модель, которая никогда не выйдет из моды, а другие внимательно следят за тенденциями и каждый сезон покупают модные джинсы.

В этом году в моде свободные джинсы, которые позволяют чувствовать себя комфортно – они не облегают фигуру, и притягивают удивительным, почти мужским силуэтом. В нашем материале Невероятные джинсы свободного кроя из 80-х вернулись в моду вы можете подробнее узнать об одной из модных тенденций.

Но зимой нас ждет очередной неожиданный поворот – самые модные джинсы 2021 будут яркими. Вы можете быть удивлены, но новейшие тенденции джинсов на зиму 2020 2021 — это креативный дизайн и пэчворк. Это новинка сезона, которая только набирает обороты – именно поэтому вы вряд ли пока найдете такие оригинальные модели в магазинах.

Справедливости ради отметим, что классические модели все еще занимают ключевые позиции на вершине моды – так называемые мамины и папины джинсы, а также модели свободного кроя все еще очень популярны. Но будьте готовы к переменам!

Мы сегодня расскажем вам о джинсах, которые входят в моду на зиму 2020-2021 – в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов.

Модные джинсы зима 2020 – на что обратить внимание

Если вы любите идти в ногу со временем, и все новое для вас – словно глоток свежего воздуха, то уже сегодня можете искать креативные джинсы в стиле пэчворк.

На самом деле джинсы, как и все вещи из денима, очень красиво сочетаются с любыми "украшениями" - сложно найти что-то, что может их испортить. Но если еще в прошлом году самые модные джинсы были усыпаны бусинками, то сейчас в моду входят модели с оригинальными вставками и нашивками в стиле пэчворк.

Модные джинсы зима 2020
Модные джинсы зима 2020 / Instagram

Отметим, за этот модный тренд мы должны сказать спасибо именитым дизайнерам, для которых повторное использование тканей и вещей внезапно стало новым важным смыслом. Как и винтажные вещи, которые тоже обретают новую жизнь и заслуживают "оваций", пэчворк становится огромной модной тенденцией.

В моде классические джинсы с высокой талией и украшениями в стиле пэчворк, а также варианты, пошитые из лоскутов разных оттенков – выглядят они очень оригинально и стильно.

Также в моду входят потрясающие джинсы с бахромой, которая кокетливо свисает по краям.

Модные джинсы зима 2020
Модные джинсы зима 2020 / Instagram

Если вам нравится романтический стиль – то джинсы с вышивкой станут для вас находкой - при этом самые модные джинсы расшиты красочными нитками полностью.

Читайте такжеВ моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фотоРваные джинсы пережили небольшую трансформацию – теперь в моде модели с дырками, которые кто-то неаккуратно попытался зашить – торчат нитки, местами дырки не зашиты.

Это новое направление в моде на джинсы – если умеете шить, то смело украшайтесь свои любимые джинсы вышивкой, бахромой, лоскутами или оригинальными "дырками".

Самое главное правило – позволить себе творить. Кроме того, можете дополнить образ сумкой в стиле пэчворк или курткой – будете выглядеть неотразимо, выигрышно и супермодно!

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