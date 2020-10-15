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В моду вернулись невероятные джинсы свободного кроя в стиле 80-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 октября 2020, 07:13

Лучшего корректора фигуры вы не найдете – джинсы-бананы визуально добавят бедрам объема, если его нету, и красиво подчеркнут линию талии.

  • Джинсы-бананы 2020 Instagram
  • Джинсы-бананы 2020 Instagram
  • Джинсы-бананы 2020 Instagram
  • Джинсы-бананы 2020 Instagram
  • Джинсы-бананы 2020 Instagram
  • Джинсы-бананы 2020 Instagram
  • Джинсы-бананы 2020 Instagram
  • Джинсы-бананы 2020 Instagram
  • Джинсы-бананы 2020 Instagram
  • Джинсы-бананы 2020 Instagram

80-е стали источником вдохновения для многих именитых дизайнеров одежды, поэтому уже сейчас витрины магазинов завалены силуэтами из той удивительной эпохи. Честно говоря, в 2020-2021 годы 80-е пустили такие глубокие корни, что без преувеличения можно утверждать – самая модная эпоха вернулась!

Яркий громкий come back – джинсы бананы с завышенной талией. Они отлично вписались в современные реалии – их многие полюбили за то, что фасон гармонично подходит всем, независимо от типа фигуры.

Хотя, справедливости ради отметим, что джинсы-бананы – это не дитя 80-х. Еще раньше, в далеких 40-х годах бешеную популярность получили мужские объемные джинсы slouchy – мир о них узнал благодаря музыкантам тех славных времен. Со временем такие джинсы перекочевали в женскую моду. А в 80-х они покорили сердца женщин в наших широтах.

Именно поэтому джинсы бананы сегодня многие называют slouchy (слоучи) – по сути, это одно и то же.

Модные джинсы-бананы удивительным образом сразу делают образ стильным и необычным. Поэтому смело носите их – и будете в тренде.

В сезоне осень-зима 2020-2021 джинсы бананы – это не только акцент на просторный классический силуэт. Если в поисках обновок увидите рваные джинсы-бананы, модели с эффектными металлическими пуговицами, неординарные варианты с выразительными швами или сборками на линии талии – остановитесь и присмотритесь, ведь это самые модные джинсы, которые действительно заслуживают внимания.

Мы собрали для вас фотогалерею модных джинсов-бананов сезона осень-зима 2020-2021 - они потрясающие, не пропустите такую красоту и посмотрите фото для вдохновения.

Модные джинсы-бананы осень-зима 2020-2021 – на что обратить внимание

Лучшего корректора фигуры вы не найдете – джинсы-бананы визуально добавят бедрам объема, если его нету, и красиво подчеркнут линию талии.

Джинсы-бананы желательно подворачивать, ведь визуально ноги в них могут казаться слишком массивными, а слегка открытая щиколотка эту иллюзию нивелирует.

Джинсы-бананы – свободные и расслабленые, в них очень комфортно и в то же время они позволяют выглядеть непринужденно и стильно.

Модные джинсы slouchy в сезоне осень-зима 2020-2021 должны быть в гардеробе каждой женщины, ведь они могут стать спасителем, когда кажется, что нечего надеть.

Джинсы-бананы 2020 / Instagram

В зависимости от стиля, который вам нравится, вы можете сочетать джинсы со свитером, рубашкой или футболкой, при этом верх можно заправить в джинсы, а можно и не заправлять.

Джинсы слоучи можно носить и с кроссовками, и с ботинками на объемной подошве, и даже с каблуками – это одна из причин, почему они считаются универсальными.

В сезоне осень-зима 2020-2021 в моде классические расцветки джинсов-бананов – голубые, светло-синие, синие и черные. Выбирайте любые – они все великолепные, стильные и станут изюминкой вашего образа!

Модные джинсы осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее:

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