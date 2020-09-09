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В моду на осень-зиму вернулись свободные папины и мамины джинсы - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 сентября 2020, 05:24

Если вы следите за модой, то должны были заметить, что в последние несколько лет женские штаны с высокой посадкой и широкими штанинами встречаются все чаще.

  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные джинсы осень-зима 2020-21 Instagram

Джинсы очень красноречиво демонстрируют, насколько вы оторваны от мира или, наоборот, идете в такт с модой. Конечно, это не касается вечных и неумирающих моделей, которые вошли в ранг классики.

Мода, как правило, отображает настроения в обществе, и, если что-то вернулось в тренды – так и знайте, все это не спроста. Между джинсами идет своя война, и в ней каждый сезон проигравшие и победители.

В сезоне осень-зима 2020-2021 на вершину модного Олимпа проложили себе путь удобные модели прямого и свободного силуэта – они присоединились к джинсам клеш, которые уже несколько сезонов собирают овации и продолжают радовать тех, кто знает толк в ретро-стиле.

Поздравляем, в моду вернулись джинсы из настоящего хлопка. В них чувствуешь себя комфортно и уверенно, они не жмут и не слишком облегают фигуру, и для прохладной осени и холодной зимы 2021 они станут ценной находкой. Речь идет о папиных и маминых джинсах, и ниже мы подробно о них вам расскажем.

Также мы подготовили для вас большую фотогалерею модных маминых и папиных джинсов осень-зима 2020-2021 – посмотрите, оцените, и знайте – они сейчас как никогда актуальны.

Модные джинсы осень-зима 2020-21

Папины джинсы – новинка осенне-зимнего сезона

Если вы следите за модой, то должны были заметить, что в последние несколько лет штаны с высокой посадкой и широкими штанинами можно встретить чаще, чем страшно узкие скинни. Поэтому вполне логично, что среди хитов женских джинсов осень-зима 2020-2021 появились так называемые "джинсы отца", или "папины джинсы".

Модные джинсы осень-зима 2020-21 / Instagram

Отметим, они официально появились как явление в 2009 – тогда в американских СМИ так стали обозначать бесформенные мужские джинсы с высокой талией. Но не просто обозначать, а с издевкой. И не последнюю роль в популяризации тренда сыграл президент США Барак Обама, который появился на публике в "папиных джинсах".

Читайте такжеВ моду на осень-зиму пришли роскошные брюки палаццо из 30-х: фотоНо в моду пришли не те джинсы десятилетней давности – они немного изменились. Их прелесть в том, что они не подчеркивают особенности фигуры. С их помощью вам не придется ничего скрывать или создавать зрительные иллюзии. В то же время женские джинсы Daddy плотно прилегают к талии и дают место как для движений, так и для фантазии.

Чтобы выглядеть в таких джинсах красиво и стильно, сочетайте их с джинсовой рубашкой, футболкой или простой белой рубашкой. Дополнят образ ботильоны на толстом каблуке или грубые ботинки.

Модные джинсы осень-зима 2020-21
Модные джинсы осень-зима 2020-21 / Instagram

Это свежий тренд, поэтому если хотите удивить окружающих и идти в ногу с модой – ориентируйтесь именно на них.

Мамины джинсы из 90-х опять на высоте

Эти джинсы появились в начале 90-х и произвели тогда настоящий фурор. В те времена их сочетали с простой белой футболкой, и это считалась вершиной сексуальности. Мамины джинсы – это свободный крой, высокая посадка на талии, они прямые и вовсе не акцентируют внимание на линию бедра. Благодаря силуэту, джинсы "мом" отлично подходят и стройным женщинам, и полным.

Модные джинсы осень-зима 2020-21 / Instagram

Еще одной особенностью маминых джинсов является их длина – они немного укорочены. Именно поэтому девушки невысокого роста должны это учитывать, ведь визуально джинсы мом укорачивают ноги.

Отметим, в последнее время такие джинсы все чаще называют "бойфрендами" - потому что силуэт очень напоминает мужские штаны.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму вошли уютные платья - фотоВ сезоне осень-зима 2020-21 мамины джинсы можно сочетать с ботинками – получится очень стильно. А вот место белой футболки в этом году заняли приталенные топы, кашемировые джемперы и тонкие гольфы, которые красиво подчеркивают хрупкость фигуры.

А что касается цвета, то лучше всего ориентируйтесь на светло-голубой – в нем джинсы Mom выглядят лучше всего, а вы в них будете выглядеть роскошно.

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