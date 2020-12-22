В моде непринужденная челка в стиле 60-х, которая подходит всем: фото

Модная челка 2021 / Instagram

Периодически у каждой женщины возникает соблазн подстричь челку. Особенно такое желание появляется тогда, когда хочется изменений в жизни и внешности, но на кардинальный шаг – изменить прическу – пока не хватает решительности. Но выход есть. И даже если поход к парикмахеру по каким-то причинам будет невозможным, вы можете в домашних условиях подстричь модную челку зима 2020-2021. Встречайте – в моде соблазнительная челка на бок, которая идет всем!

В первую очередь, челку на бок должны взять на заметку обладательницы средних и длинных волос. Хотя короткие волосы тоже не помеха для модной боковой челки. В нашем материале Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой можете подробнее узнать, какие стрижки на короткие волосы красиво сочетаются с челкой.

Но в целом боковая челка идеальна для всех. Она отлично маскирует неровности лица. Кроме того, она современная и стильная, поэтому сразу добавит вашему образу шарма.

Еще одним важным преимуществом удлиненной челки является то, что визуально она добавляет волосам объема – для многих именно этот пункт может стать ключевым при выборе челки.

При этом еще одним бонусом, который вы получите при выборе боковой челки – это то, что в любое время вы можете взять ножницы и самостоятельно укоротить челку и освежить ее. Конечно, профессиональный парикмахер делает это гораздо лучше вас, но, если вы разделите челку и сделаете небольшую секцию немного короче, то получите интересную челку на бок без ущерба для образа.

Не важно, какая у вас длина волос, ведь челка на бок вам точно подойдет.

Если у вас длинные волосы, то в идеале вам нужно подстричь волосы ровно, словно под линейку. В таком случае получится роскошная прическа с челкой на бок.

Модная челка 2021 / Instagram

Если ваша челка отросла, или вы хотите челку, но пока нет времени пойти к парикмахеру, а самостоятельно стричь волосы – это не для вас, тогда сделайте аккуратный боковой пробор, и заправьте вашу челку за ушко – получится тоже стильно, модно и эффектно.

Модная челка 2021 / Instagram

Отметим, боковая челка была очень популярной в 60-х годах. Многих на такую челку вдохновила в те славные времена знаменитая французская актриса и певица Франсуаза Арди.

В моде челка, как у Франсуазы Арди в 60-х / скриншот из видео

Свежая и непринужденная, с мягкой текстурой, эта челка слегка прикрывает один глаз. Если романтический образ – это ваше, то эта челка станет для вас находкой.

Модная челка 2021 / Instagram

Тем более, что в 2021 году она будет в моде – некоторые модели на показе дома моды Valentino весна-лето 2021 дефилировали с такой челкой.

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