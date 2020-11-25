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Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 ноября 2020, 04:29

Удлиненная челка гарантировано подходит всем – независимо от формы лица, структуры и длины волос, поэтому она стала безумно популярной.

  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram
  • Короткие стрижки 2021 с челкой Instagram

Казалось бы, челка – элемент прически, который в том или ином виде всегда актуален. Но бывают периоды, когда о ней забывают, ее всячески игнорируют, а на всех тех, кто отказывается идти в ногу с модой, смотрят удивленными глазами. Но сегодня вам подобная участь не грозит – ее величество Мода 2020 превознесла челку до небес, и в сезоне зима 2020 2021 она стала главной модной тенденцией красоты.

При этом в моде не какая-то одна челка – в зависимости от того, какая цель перед вами стоит, вы можете подстричь любую челку. Главное, чтобы она освежала ваш образ, делала его стильным и даже визуально омолаживала вас. В нашем материале Знаменитая суперкороткая челка из 70-х возвращается в моду можете подробнее узнать об одном из стильных вариантов челки на эту зиму.

В челке самое главное – мера: одно лишнее движение, убрали лишний сантиметр волос и прощай, спокойствие и уверенность в себе, сразу начинаешь с нетерпением ждать, когда она отрастет. Кроме того, ничто так не портит образ, как челка, которая вам не подходит. Именно поэтому прежде, чем сделать модную челку на зиму 2020, посоветуйтесь со своим парикмахером.

Также важно понимать, что челка – это не что-то отдельное, и ее нужно рассматривать в контексте с прической. Если вы не хотите менять длину волос, но душа жаждет чего-то нового, то челка станет спасением для вас – за считанные минуты вы можете сбросить 10 лет, стать более взрослой, или креативной, более свободной и очаровательной, ведь обновленная прическа всегда привлекает внимание.

Особенно выигрышно выглядит удлиненная челка, которая гарантировано подходит всем – независимо от формы лица, структуры и длины волос. А в связи с тем, что на фоне пандемии короткие стрижки внезапно произвели настоящий фурор в мире, то особой популярностью пользуются короткие стрижки с удлиненной челкой.

Читайте такжеСоблазнительная челка-занавеска из 70-х покорила мир в 2020 году: фотоМы сегодня расскажем вам о самых трендовых женских коротких стрижках на зиму 2020-2021, которые в сочетании с удлиненной челкой выглядят потрясающе, стильно и модно. В нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы – обязательно посмотрите ее, там стрижки 2021 с челкой, которые заслуживают внимания.

Модные короткие стрижки с челкой 2020-2021: на что обратить внимание

Каждая стрижка с удлиненной челкой выглядит по-разному. Более того, одна маленькая деталь способна на чудеса. Так или иначе выбор есть - удлиненная челка может быть густой, рваной, косой, асимметричной и многослойной.

Короткая стрижка пикси

Одной из самых популярных коротких стрижек является пикси 2020, которую сложно представить без фирменной удлиненной челки. Не важно, открыты ушки или нет, выбрит висок или только затылок – длинная челка на бок всегда на своем месте. Стрижка пикси с длинной челкой подходит молодым девушкам и всем тем, кто хочет после похода в салон красоты где-то потерять лет 10.

Короткие стрижки 2021 с челкой
Короткие стрижки 2021 с челкой / Instagram

Стрижка боб с челкой

Если ищете универсальную короткую стрижку, которая позволит вам сохранить женственность и визуально смягчит черты лица, то ориентируйтесь на популярный боб. Боб с удлиненной челкой считается одной из самых универсальных стрижек, которые подходят всем без исключения.

Короткие стрижки 2021 с челкой
Короткие стрижки 2021 с челкой / Instagram

Стрижка гарсон с удлиненной челкой

В 2020 году на вершине модного Олимпа оказалась стильная французская стрижка под мальчика родом мз 20-х – гарсон. От других коротких стрижек гарсон отличает затылок и макушка – на них делается акцент. И в последнее время очень часто дополнительной деталью этой невероятной короткой стрижки является удлиненная челка.

Короткие стрижки 2021 с челкой
Короткие стрижки 2021 с челкой / Instagram

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