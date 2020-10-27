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Знаменитая суперкороткая челка из 70-х возвращается в моду - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 октября 2020, 06:26

Наиболее удачно короткая челка смотрится с длинными или средними волосами – вот этот контраст между челкой и прядями способен творить чудеса!

  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram
  • Модная короткая челка 2020-2021 Instagram

Мода 70-х, словно заботливая и щедрая бабушка, которая ничего не жалеет для своих внуков, решила отдать нам все, что у нее есть. Именно такое складывается впечатление, ведь в 2020 году в моду вернулось много интересных и привлекательных трендов из эпохи "застоя". А мы в пору, когда кругом много неопределенности и хаоса в связи с пандемией коронавируса, искренне рады такому вниманию. Кроме того, экскурс в прошлое – это всегда легкое и приятное путешествие по волнам своей памяти и жизни наших мам, которые делали прически и носили челки, которые входят в моду опять!

Готовьтесь – в моду из 70-х возвращается суперкороткая челка! Она пришла к нам вслед за еще одной яркой челкой тех времен – в нашем материале Соблазнительная челка-занавеска из 70-х покорила мир в 2020 году об этом можно узнать подробнее.

Челка, которую в мире моды называют baby bang (дословно – детская челка) – это свежий тренд, которому пророчат огромную популярность в 2021 году. За этот come back мы должны аплодировать дому моды Valentino – детская челка стала визитной карточкой моделей, которые демонстрировали в Милане потрясающую коллекцию одежды на весну-лето 2021.

Показ мод Валентино / скриншоот из видео instagram.com/carlossouza1311

Отметим, многие женщины уже подхватили этот тренд, и модный паблик Instagram уже полнится фотографиями причесок с модной ультракороткой челкой – мы собрали для вас фотогалерею самых ярких вариантов.

Модная короткая челка 2020-2021: на что обратить внимание

Детская челка, откровенно говоря, специфическая, и многие ее боятся – наверное, напоминает о себе неудачный опыт, когда парикмахер подстриг лишние полсантиметра челки и потом долго пришлось ждать, пока она отрастет. Но переживать не стоит!

Суперкороткая челка уже сегодня является красноречивым доказательством того, что вы следите за новинками моды и идете в ногу с ней.

Наиболее удачно такая челка смотрится с длинными или средними волосами – вот этот контраст между челкой и прядями способен творить чудеса! Но не только!

Модная короткая челка 2020-2021
Модная короткая челка 2020-2021 / Instagram

Микро-челка и стрижка каре или боб до подбородка – это гремучая смесь. С одной стороны, в целом такая прическа с челкой открывает лицо и душу. А с другой – она делает женщину сильной и добавляет ей французского шарма.

Детская челка визуально расширяет лицо, поэтому прежде чем стричь ее, оцените пропорции лица. Если широкое и открытое лицо – это не то, к чему вы стремитесь, тогда сделайте челку немного длиннее – эффект получится такой же, зато никакого дискомфорта не будет.

В сочетании с длинными боковыми прядями короткая челка 2020 может визуально сузить лицо и станет находкой для обладательниц лица круглой формы.

Читайте такжеВ моду вошли сливовые волосы и окрашивание челки в другой цвет - фотоВ идеале ультракороткую челку нужно стричь тем, у кого высокий лоб. Но правила существуют для того, чтобы их нарушать – не слушайте ничьих советов, если вам модная челка 2020-2021 нравится, то ничто не должно вас останавливать создать эту красоту на своей голове.

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