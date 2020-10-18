Соблазнительная челка-занавеска из 70-х покорила мир в 2020 году: фото

Очень часто мы делаем стрижку и челку по привычке – так проще, ведь и парикмахер уже точно знает, что нам нравится, и мы гарантированно получим ожидаемый результат. У всех наверняка за спиной есть неудачный опыт, когда ожидания не оправдались: вы долго выбирали прическу, наконец-то решились на стрижку, а потом, словно раненая птица, долго восстанавливались после увиденного и пережитого.

Но "летать" нужно, и кто не ошибается, кто не рискует, тот не пьет шампанское. И даже если вы нашли идеальную стрижку, которая как никакая другая подчеркивает красоту ваших глаз, лица и вообще, гармонично смотрится, то это не повод застыть во времени.

Меняться – это здорово! Ничто так не омолаживает женщину, как новый образ. И если сделать новую стрижку для вас пока это слишком сложный вопрос, который вы пока не готовы обсуждать, то челку изменить вы можете легко!

Тем более, что сейчас в моде потрясающая челка, которая в считаные минуты творит чудеса: визуально добавляет волосам объема, вытягивает лицо, делает взгляд загадочным, а образ – сногсшибательным.

Подтверждением того, что эта челка заслуживает внимания, является то, что ее несколько дней назад сделала знаменитая певица Дженнифер Лопес. Известный стилист по волосам Крис Эпплтон разместил фотографию артистки с новой челкой на своей странице в Instagram.

"У Джей Ло сегодня челка", - коротко написал звездный парикмахер.

Но это не просто челка – это бомба! За несколько дней фото Джей Ло собрало более 50 тысяч лайков и массу комментариев.

Челка Джей Ло / скриншот instagram.com/chrisappleton1

Конечно же, одной челкой Джей Ло не ограничилась – ей добавили несколько хаотичных слоев, и получилась ретро-стрижка шегги в стиле 70-х.

Женская стрижка шегги, или шэг, в 2020 году стала огромной тенденцией, которая осенью, словно бутон цветка, раскрылась, начала цвести и покорять сердца всех женщин мира. И покорила!

Суть этой лохматой стрижки в том, что по всей длине хаотично стригут пряди. В сочетании с эффектной челкой получается очень выигрышная стрижка, которая не требует особых усилий для укладки – единственное, что потребуется, красиво уложить челку. А волосы стерпят все – вы можете их вытянуть – сейчас как раз в моду входят гладкие волосы, или сделать легкие локоны, или позволить волосам выглядеть естественно – так, словно вы помыли голову, легли спать, а утром проснулись и у вас хаос на голове.

Челка-занавеска – это фишка стрижки шегги. Но если вы стричь волосы не хотите, тем более, хаотичные слои вас не привлекают, тогда можете просто сделать челку, которую, без преувеличения, можно назвать самой модной челкой 2020-2021.

Даже не сомневайтесь, в следующем году эта красота не уйдет из вершины модного Олимпа, ведь знаменитости никогда не стригут то, что уже идет на спад – наоборот, они вдыхают еще больше жизни в то, что только начинает обретать популярность.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов челки на две стороны как у Джей Ло. Кроме того, мы расскажем вам более детально об этой челке.

Челка на две стороны 2020 2021 – на что обратить внимание

Челка на две стороны, или как еще ее называют – челка-занавеска – пришла к нам из 70-х. Но еще раньше, в 60-х, похожую челку прославила на весь мир знаменитая французская актриса Бриджит Бардо.

Суть все та же – удлиненная челка, которая растекается на две стороны и плавно переходит в общую длину. Правда, по центру волосы чуть короче, и постепенно они удлиняются. Такую челку стригут мелкими прядями, которые создают своего рода ступеньки.

Укладка длинной челки по бокам не особо сложная – нужно всего лишь красиво высушить челку феном на крупный брашинг и зафиксировать лаком. Дальше – детали: можете кончики слегка подкрутить, чтобы челка выглядело кокетливо и соблазнительно, или можете просто вытянуть кончики волос.

Челка на две стороны подходит всем – тип волос и форма лица значения не имеют. Главное, чтобы челку стриг профессионал, который подберет идеальную длину, и подскажет вам, как ее укладывать. Сила этой челки в мелочах!

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