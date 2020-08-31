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Лохматая короткая стрижка шегги в стиле 70-х вернулась в моду на осень-зиму: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 августа 2020, 04:45

Короткая стрижка шегги станет спасением для женщин с тонкими волосами - она придает им объема, а локоны обретают совершенно новую жизнь.

  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram
  • Короткая стрижка шегги 2020 Instagram

Стрижки могут быть вдохновляющими, и они могут дарить нам крылья, наполнять силой и удивлять. И если вы знаете парикмахера, который может воплотить в жизнь все ваши мечты, то уже сегодня можете планировать к нему поход. Потому что на осень-зиму 2020-2021 возвращаются прически в стиле 70-х, и этот тренд настолько сильный, что пройти мимо него и остаться равнодушной любительницам коротких стрижек не удастся.

Чтобы выглядеть современно и стильно осенью и зимой, ваша прическа на короткие волосы должна быть лохматой. Преимуществом таких стрижек является то, что они заставляют вас выглядеть моложе и подходят для любого случая.

Модные прически осень-зима 2020-2021 одинаково хороши как для прямых, так и для вьющихся волос. Их легко укладывать, за ними ухаживать – одно удовольствие, и мы искренне верим, что трудно найти что-то лучшее в модных коротких прическах нового сезона.

Вы уже, наверное, поняли, о какой стрижке идет речь. Конечно же, о невероятной женской стрижке на короткие волосы шегги.

Отметим, короткая стрижка шегги станет спасением для женщин с тонкими волосами - она придает им объема и совершенно новой жизни локонам.

Мы собрали для вас фотогалерею свежих вариантов стрижки шегги в стиле 70-х, которые станут для вас своего рода маяком в бурном океане стрижек, в котором можно легко заблудиться.

Модная короткая стрижка осень-зима 2020-21 шегги - особенности

Любители стиля 70-х, радуйтесь! Лохматая стрижка официально вернулась. Эту стрижку могут выбирать все, ведь она универсальная: шегги подходит для самых разных типов волос - от прямых и тонких до густых и вьющихся, а также любой длины.

Если вы устали от стандартной прямой стрижки или банальных слоев, шегги - один из самых простых способов преобразить ваш образ, а ее оригинальность практически гарантированно привлечет внимание к вашей персоне.

Читайте такжеБлант лоб и пикси – самые модные женские стрижки на осень 2020: фотоШегги - отличный способ придать коротким волосам объем и текстуру. Этот стиль также известен как лохматый боб.

Короткую стрижку шегги можно адаптировать к большинству форм лица, в зависимости от длины боба, расположения слоев и того, добавляете ли вы челку.

Шегги с челкой

Челка - отличное дополнение ко многим стрижкам, в том числе и к шегги. Она помогает сделать прическу более привлекательной, уравновешивая различные черты лица, например острый подбородок, или минимизируя широкий лоб.

Если у вас лицо сердцевидной или квадратной формы, то для вас лучше всего подойдет челка шторка, которая растекается по сторонам. А обладательницы круглого лица выиграют, если выберут более тонкую челку, которая слегка прикрывает лоб.

Находка для брюнеток

Стрижка шегги красиво смотрится на брюнетках. Поскольку стрижка создает текстуру и добавляет волосам много движения, то она идеально сочетается с волосами каштанового цвета, а также всеми оттенками кофейно-коричневого. Шегги не позволит вашим волосам выглядеть скучно и плоско, как это часто бывает в случае с классическими стрижками.

Читайте такжеПрически 2020: как укладывать волосы, чтобы выглядеть молодо - фотоА еще стрижка шегги – спасательный круг для всех тех, кто повредил волосы окрашиванием волос, у кого волосы секутся и выглядят безжизненно. Стрижка шегги отлично маскирует любые проблемы волос.

Для тех, кому за 50

Благодаря дополнительному объему и текстуре, эта стрижка может быть отличным выбором для женщин старше 50 лет. Проблема в том, что волосы со временем истончаются, теряя часть объема и толщины. В то же время можно обрезать слои, чтобы обрамить и подчеркнуть лицо, придать форму скулам и скрыть мелкие морщинки. Кроме того, если вам больше 50, шегги может вернуть вам веселые воспоминания и освежить ваш стиль, а также возродить стильный дух 70-х.

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