В моду вернулась изумительная женская стрижка маллет из 80-х: фото

В моду вернулась эффектная стрижка маллет. И произошло это важное событие несколько недель назад – после того, как знаменитая певица Майли Сайрус в разговоре с журналистом о своей внешности показала видео 2008-года, на котором она, звезда Disney в роли Ханны Монтаны, носила стрижку маллет. По мнению 27-летней певицы, эта обновленная стрижка сегодня выглядела бы круто. Сказала – сделали: после этих слов все заговорили о том, что стрижка маллет вернулась.

Об этом сообщает USmagazine.

Таким образом, спустя 12 лет женская стрижка маллет опять в моде. Кстати, о мужском варианте впервые вспомнили осенью прошлого года. Правда, тогда стилисты сразу отметили, что стрижка изменилась и не имеет ничего общего с тем, что было в моде в 80-х, из которых, собственного, она и пришла.

Но если быть более точным, то маллет "родилась" в 19-м веке – это была стрижка рыбаков, ведь она согревала их шею – не зря же в переводе с английского она означает "кефаль".

Но в отличие от мужского варианта, современная женская ее интерпретация может быть и короткой, и средней длины, и даже длинной.

Забегая немного вперед, отметим, что стрижка маллет подходит всем – главное, найти свой силуэт.

Главред собрал главные особенности женской стрижки маллет 2020, а в нашей фотогалерее – образцы для вдохновения – посмотрите, вполне возможно, когда вы в следующий раз запишетесь на стрижку, то выберете именно ее.

Модная женская стрижка маллет 2020 – особенности

Стрижка маллет – это, в первую очередь, короткая объемная макушка. А дальше все зависит от мастерства парикмахера, потому что эту стрижку не делают как под копирку – важно учесть форму лица, структуру волос и даже цвет – и "подогнать" стрижку под лицо. Одним идет короткая челка, другим с филировкой, а третьи хотят поднять ее высоко и даже выбрить виски. Именно поэтому стрижка очень яркая, всегда неординарная, и сразу выделит вас из толпы. И можете быть уверенны, что другой такой не будет ни у кого.

Читайте такжеМодные стрижки на средние волосы 2020 – стильные прически на лето: фотоСтрижка маллет очень удобная – если вы не любите укладывать волосы, то она станет для вас спасением. То же самое можно сказать и о тех, у кого тонкие волосы – маллет поможет добавить шикарного объема.

Женская стрижка маллет – как стригут

Для начала нужно поделить шевелюру на 5 частей – получатся височные, теменная, макушечная и затылочная зоны.

Начинать стричь нужно снизу - волосы отделяют по прядям. На этом этапе вы должны сформировать длину стрижки.

Потом переходят к вискам – ни в коем случае не создавайте ровную линию. Нужно создать своего рода "шапочку" с помощью техники наложения прядей.

Макушка – тут волосы желательно срезать бритвой. Начинают снизу, делая контрольную прядь. Неровность контура придаст прическе индивидуальность, но рискует сделать внешний вид чрезмерно небрежным.

Завершают процесс оформлением челки. Можно, при желании, сделать филировку.

Женская стрижка маллет – кому подходит

Если у вас лицо овальное, то вам повезло – вы можете выбрать любой вариант стрижки, при этом будете выглядеть очаровательно.

Если у вас круглое лицо, тогда обязательно сделайте объемную макушку – такой маневр визуально вытянет лицо.

Для обладательниц треугольной формы лица короткая стрижка маллет с объемной макушкой станет находкой.

А для тех, у кого лицо квадратной или прямоугольной формы, лучшим решением станет маллет с удлиненными висками и рваной челкой, чтобы смягчить острые углы.

И еще. Если у вас длинные волосы, то вы можете создать самый эпатажный вариант стрижки маллет. А если вы при этом покрасите волосы, то станете сногсшибательной красоткой - ранее Главред сообщал о том, какие варианты окрашивания волос в моде летом.