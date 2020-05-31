Стрижки 2020 – названы 8 модных женских стрижек на лето: фото

Кудри уходят в прошлое, в моде гладкие волосы / Instagram

О важности стрижки для настроения и внутреннего состояния все смогли убедиться за время карантина. Разговоров и жалоб на эту тему в соцсетях предостаточно.

Так неожиданно все женщины поняли, что когда на голове непорядок, то хочется спрятаться от мира куда подальше. Зато теперь, когда уже есть возможность подстричь волосы, не отказывайте себе в удовольствии преобразиться, стать красивее, и, как следствие, сильнее и увереннее в себе.

Вполне возможно, вы уже даже успели побывать у парикмахера, и ваши волосы сейчас в порядке.

Тем не менее, важно также учитывать то, что за время карантина модные тенденции тоже пережили своего рода революцию – кое-то отошло в небытие, а некоторые стрижки внезапно выбились на вершину модного олимпа, их обсуждают фэшн-блогеры и стилисты. Более того, женщины со всего мира размещают в Instagram фотографии стрижек, которые они сделали в самых крутых салонах красоты – это и есть живые тренды.

Хотя, раньше, когда не было интернета – тренды диктовали фильмы или концерты любимых исполнителей – обычно женщинам приятно ассоциировать себя со знаменитостями и примерять на себя их стрижку!

Меняются кумиры, меняется время, меняются стрижки. Но и вы тоже должны меняться. Даже психологи советуют периодически обновлять внешность, чтобы жизнь заиграла новыми красками.

Только не спешите делать стрижку на автопилоте – посмотрите нашу подборку самых трендовых стрижек на лето 2020. Главное сделать первый шаг – а там увидите, как неожиданно в жизни появится что-то новое и прекрасное!

Модные стрижки 2020 женские – тенденции на лето

Кудри – пока, в моде гладкий боб!

В конце 2019-го года многие стилисты говорили, что кудри будут в тренде в 2020 году. Самым стильным вариантом укладки стрижки боб были волны. Но уже сейчас в моде гладкие волосы, соответственно, важные четкие линии – тупые и толстые. Поэтому можете на время отложить средства для создания текстуры волос, и наоборот – делайте упор на лак, который зафиксирует форму.

Гладкий боб / Instagram

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Идеальное прямое каре

Так как в моде гладкие волосы, то вполне понятно, почему опять на вершине модного олимпа появилась немецкая стрижка прямое каре. Его можно сделать и с челкой, и без. Самое главное, на что следует обратить внимание – это линия среза – она должна быть ровной, как под линейку. Чтобы срез получился изящным, можно волосы по вертикали немного проредить.Как пишет издание fingerlakes1.com, прямое каре выглядит круто, а не сексуально, и это сейчас в моде.

Стрижка прямое каре / Instagram

Модная стрижка чоппи боб

Короткая стрижка чоппи боб, или неспокойный боб (или растрепанный боб), которая появилась в первой половине 1920-х годов – это роскошный вариант для обладательниц тонких волос. Суть стрижки в том, что макушку делают чуть короче, а спереди длина максимум до подбородка. Изюминка стрижки в рваной текстуре, которая умиляет легкой небрежностью, завораживает силой и дарит неповторимое ощущение свободы и легкости.

Модная стрижка чоппи боб / Instagram

Короткая стрижка ассиметричный пикси-боб

Асимметричный вариант стрижки пикси-боб обладает волшебством. С одной стороны - очень длинная челка (до подбородка) визуально делает лицо женственным, ведь волосы не слишком короткие, а с другой - аккуратный затылок и открытое ушко.

Короткая стрижка ассиметричный пикси-боб / Instagram

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Стрижка на средние волосы лоб

Для тех, кто хочет короткие волосы, но не может решиться на этот радикальный шаг, в моде потрясающая женская стрижка лоб (с англ. сокращенно lob от long bob – удлиненный боб) – это одна из вариаций стрижки боб. Все то же самое – затылок короче, чем пряди спереди. Но акцент на длине этих прядей. Длина волос в стрижке лонг боб варьируется в пределах нескольких сантиметров выше или ниже уровня ключиц. Стрижка на средние волосы лоб идет всем, вне зависимости от комплекции, возраста и статуса.

Стрижка лоб / Instagram

Удлиненное шегги-каре

Согласитесь, обычное удлиненное каре смотрится немного скучновато. Да и волосы нужно красиво высушить. А если добавить рваные пряди разной длины, который к тому же хаотичны – тогда появится привлекательный объем, и прическа станет интереснее. Если это шегги, то волосы можно слегка подкрутить – получится сногсшибательная стрижка на лето 2020.

Шегги-каре / Instagram

Стрижка на длинные волосы с челкой

В 2020 году челки опять популярны, но идеально они смотрятся в сочетании с длинными волосами. Кроме того, одной из самых стильных челок года стала "шторка", или челка в стиле Бриджит Бардо. Наряду с длинными многослойными волосам, челка-шторка заставляет ваши глаза светиться, она отлично смягчает черты лица, добавляет женственности и изящества. Ваша задача – сделать несколько слоев на затылке, а также несколько слоев спереди, а челка завершит образ.

Стрижка на длинные волосы с челкой / Instagram

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Стильная стрижка блант боб

Женская стрижка блант боб – это очень ровная линия среза волос без филировки. Такой простой и в то же время необычный срез обеспечивает объем волос и на кончиках, и всей шевелюры. Стрижка блант боб – это ноль рваных прядей, никакого намека на асимметрию. Длина – самая разная, какую хотите. Кстати, блант боб, или как еще говорят - тупой боб - красиво сочетается с редкой прямой челкой. Модная женская стрижка 2020 блант боб подходит под любую форму лица, она выглядит очень стильно и обладает омолаживающим эффектом.