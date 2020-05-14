В моду вернулись "сильные" футболки без рукавов из 1980-х: фото

Хорошо, что мода путешествует во времени. Иногда ей удается "привезти" нам отличные вещи, которые хочется надевать снова и снова, ведь за ними тянется таинственный и такой заманчивый шлейф романтизма, доброты, теплоты и воспоминаний.

Подумать только, в 2020 году мы носим то, чему безумно радовались наши мамы, бабушки, а также любимые артисты и звезды кино.

Удивительно также то, что в моду иногда возвращается то, что носили в нашем детстве – очень интересно смотреть на ожившие тренды.

Совершенно незаметно, но, судя по всему, надолго, в тренды выбились футболки с мягкими подплечниками без рукавов.

На пороге оказался гость из далеких 1980-х – сильный, который вселяет веру в себя и вдохновляет на победы. Вот надеваешь такое – и сразу осанка визуально ровнее, и кажется, все в жизни хорошо, и любые вершины можно легко покорить. Кстати, в те времена любила носить сильные костюмы с подплечниками бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

Но если быть более точными, то сами по себе подплечники появились намного раньше – в 1920 году, и напрямую связаны с американским футболом.

А в одежде эта необычная красота вынырнула спустя 10 лет, когда французский дизайнер Эльза Скиапарелли поместила ее на хрупкие женские плечи. Это был смелый шаг, и вначале носить одежду с надплечниками решались только очень целеустремленные женщины.

За свою историю подплечники несколько раз переживали настоящий ренессанс, но на пике популярности они оказывались в периоды важных для женщин событий. Именно поэтому этот элемент одежды уже окрестили предвестником больших перемен.

Какие перемены нас ждут – мы пока не знаем, но уже догадываемся, что они точно будут – та ситуация, в которой оказался мир, бесследно не исчезнет. И точно летом нас ждет парад футболок без рукавов с мягкими подплечниками.

Главред узнал, какие футболки с подплечниками в моде, а также подготовил фотогалерею стильных вариантов для того, чтобы вы могли легко сориентироваться и решить для себя – ваше это или нет.

Модные футболки с подплечниками – тренды на лето 2020

В моде футболки без рукавов з подплечниками

Самая модная футболка с плечами 2020 – белая. Она смотрится роскошно, подходит под любую одежду, а летом, когда будет сильная жара, вы сможете оценить ее преимущество – ведь она не оставит предательских следов на руках. Кстати, футболки могут быть и укороченными – весь акцент на плечах. Но не только белые футболки в моде – обратите внимание на черные, синие, красные и голубые – выбор цвета за вами.

Платья с подлечниками – тоже модный тренд

Платья с мягкими подплечниками - бесспорный̆ тренд сезона. Если хотите идти впереди всех, тогда ищите платья с акцентными плечами. Этот тренд останется с нами на несколько сезонов, поэтому вы сделаете выгодную покупку, если в вашем шкафу появится такое платье. Длина – какая больше нравится.

Блузы с мягкими подплечниками

Мода 2020 щедрая, поэтому подплечники встречаются и на блузах, которые благодаря особенному силуэту сразу добавляют образу элегантности. А женщина в одежде с акцентом на плечах, который символизирует успех, без преувеличения становится более сильной, дерзкой и свободной.

Читайте такжеВ моду из 90-х вернулись сентиментальные футболки: фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020 лето пошла навстречу всем любительницам комфорта, кроссовок и пеших прогулок. В моде юбка-труба, Tube или юбка-карандаш, которая эффектно подчеркивает линию талии и бедер.