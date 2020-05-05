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Мода 2020 лето – в моде джинсовые юбки миди и юбки с запахом – фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 мая 2020, 04:26

Модные юбки лето 2020 не длинные и не короткие. Средняя длина – это "фишка" сезона.

  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram
  • Модные юбки лето 2020 Instagram

Юбки после карантина вернут нам ощущение свободы и подзабытое ощущение уверенности в себе и привлекательности. Работа дома или отпуск затянулись, и мы уже отвыкли блистать и выглядеть сногсшибательно.

Летом всем нам придется по-новому учиться стильно одеваться, ведь мода 2020 весна разбита в пух и прах. Всем наплевать на тренды, когда мир переживает такие испытания. Сегодня каждый одевается так, как хочет, и многие вещи в наших шкафах, которые готовились на весну, остались не тронутыми.

Так вот, смягчение карантина вселяет надежду на то, что летом мы сможем жить своей обычной жизнью, а юбки в ней будут уместными.

Модные юбки лето 2020 не длинные и не короткие. Средняя длина – это "фишка" сезона. При этом важно понимать, что юбки средней длины очень привередливы и требуют особого внимания, ведь визуально делают ноги короче. Поэтому сразу готовьтесь к тому, что к юбке миди нужна обувь на каблуке.

Кроме того, важно подчеркнуть талию, можно даже ремнем – в таком случае получите бонус, ведь юбки средней длины отлично стройнят. И не забудьте к юбке подобрать несколько модных блуз – удачный "дуэт" способен на чудеса.

Главред собрал главные тренды летних юбок 2020 – в нашей фотогалерее образцы для того, чтобы вы могли ориентироваться и сделать правильный выбор.

Самые модные юбки лето 2020

Джинсовые юбки вернулись в моду

Мы уже говорили о том, что в 2020 году в моду вернулись джинсовые юбки миди. Правда, носить их было некуда. Так вот, если ищете актуальную юбку на лето, то выбирайте джинсовую. В моде оригинальные свободные силуэты, иногда с разрезом спереди. Стильные, интересные, но ни в коем случае не вульгарные, джинсовые юбки больше всего подходят для повседневной жизни, только постарайтесь носить их красиво!

Кокетливые юбки с запАхом опять в тренде

Летом в моде будут сексуальные юбки миди с запахом. Это фонтан свободы, который добавляет образу безумной привлекательности. Не важно, какая у вас фигура, такая юбка весь акцент сместит на ноги. Кокетливые, и в то же время очень строгие, юбки с запахом хотят каблуков. Расцветка и ткань значения не имеют, главное – фасон юбки, когда стороны перекрывают друг друга спереди.  

В моде эффектные юбки Tube

Мода 2020 лето пошла навстречу всем любительницам комфорта, кроссовок и пеших прогулок. В моде юбка-труба, Tube или юбка-карандаш, которая эффектно подчеркивает линию талии и бедер. Прелесть в том, что эту юбку средней длины можно сочетать и с каблуками – получится неотразимый образ в офис, и с кроссовками – для города. Такая юбка должна быть в гардеробе каждой женщины – она пригодится на все случаи жизни.

Читайте такжеЖенская обувь 2020 лето – в моду вернулись сандалии из 1960-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, рваные белые джинсы – это бомба, хотя до сих пор полно тех, кто эти дырки не понимает. Штаны, которые так стремятся зашить наши родители, это действительно яркий модный тренд 2020. 

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