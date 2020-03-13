День сна 2020 – прикольные открытки и интересные короткие факты о сне

Всемирный день сна 2020 – прикольные картинки и невероятные факты о сне / 1zoom.ru

Всемирный день сна – некоторые еще говорят: Международный день сна – каждый год празднуется в разные даты. День сна каждый год устраивают в пятницу – накануне дня весеннего равноденствия.

Именно сон – краеугольный камень нашего здоровья (как душевного, так и физического) – наравне с правильным питанием и здоровым режимом дня.

К слову, сон настолько важен для человека, что праздников у него несколько. К примеру, 27 июля отмечается День сони в Финляндии, а 7 декабря неофициально отмечается День любителей поспать. А есть еще День сна в общественных местах – 28 февраля. Его еще называют День сна в публичных местах – и он тоже неофициальный.

Читайте такжеДень весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всехСпециально к празднику Главред подобрал 10 фактов о сне человека, которые потрясут вас (включая 6 страшных фактов о снах):

на сон человек тратит треть жизни (около 25 лет) – это позволяет организму перегрузить мозг, выработать нужные гормоны, восстановить клетки и дать отдых всему телу;

(около 25 лет) – это позволяет организму перегрузить мозг, выработать нужные гормоны, восстановить клетки и дать отдых всему телу; потеря четырех часов сна снижает реакцию на 45%, из-за недосыпа исчезает чувство юмора, ему на смену приходит замкнутость, раздражительность и зацикленность на проблемах, ухудшается память и обостряются различные заболевания;

исчезает чувство юмора, ему на смену приходит замкнутость, раздражительность и зацикленность на проблемах, ухудшается память и обостряются различные заболевания; спать много – также вредно, как и недосыпать: для хорошего самочувствия ежедневно нужно спать по 7-8 часов;

если двенадцать ночей подряд оставлять на сон по 6 часов и менее – организм впадет в состояние, которое похоже на опьянение : нарушение равновесия, неразборчивая речь и ухудшение памяти;

– организм впадет в состояние, которое похоже на : нарушение равновесия, неразборчивая речь и ухудшение памяти; гении чаще всего спят меньше , чем люди со средним интеллектом: например, Николе Тесле хватало двух часов в сутки, а Эйнштейну – 4 часа, Леонардо да Винчи отдыхал каждые четыре часа по 15 минут;

чаще всего , чем люди со средним интеллектом: например, Николе Тесле хватало двух часов в сутки, а Эйнштейну – 4 часа, Леонардо да Винчи отдыхал каждые четыре часа по 15 минут; история знает пример, когда человек не спал 40 лет подряд – это венгерский солдат Поль Керн, во время Первой мировой войны он получил травму головы – но даже без сна физически чувствовал себя нормально;

подряд – это венгерский солдат Поль Керн, во время Первой мировой войны он получил травму головы – но даже без сна физически чувствовал себя нормально; первый механический будильник изобрел в 1787 году американец Леви Хатчинс – и звенел он всегда в 4 часа утра;

изобрел в 1787 году американец Леви Хатчинс – и звенел он всегда в 4 часа утра; сны видят все, включая слепых людей (в виде запахов, красок, звуков) и животных – от двух до семи за ночь, при этом слепым кошмары снятся чаще, чем остальным;

видят все, включая людей (в виде запахов, красок, звуков) и – от двух до семи за ночь, при этом слепым кошмары снятся чаще, чем остальным; черно-белые сны видят 12% зрячих людей – этот показатель снизился после появления цветного телевидения (до этого "нуарными" снами могли похвастаться 15% людей), а вот самые яркие сны – у людей глухих;

видят 12% зрячих людей – этот показатель снизился после появления цветного телевидения (до этого "нуарными" снами могли похвастаться 15% людей), а вот – у людей глухих; вздрагивания во время засыпания – это гипнотические рывки, для организма они полностью безвредны.

День сна – открытки и картинки

День сна – открытки / Fresh-Cards.ru

День сна – открытки / Fresh-Cards.ru

День сна – открытки / Fresh-Cards.ru