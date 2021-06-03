3 июня: праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать

Что можно и что нельзя делать в праздник 3 июня, выяснил Главред.
3 июня отмечается праздник в честь святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народном календаре праздник называется Еленин день (Оленин день).
Это сто пятьдесят четвертый день 2021 года и 23-й лунный день по лунному календарю. Лун убывает в знаке Рыб.
3 июня: именины
Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.
Как красиво поздравить Леночек с днем ангела – читайте в нашем материале На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки.
3 июня: какой сегодня праздник
Смешные и серьезные праздники сегодняшнего дня:
- Всемирный день косолапости
- Всемирный день велосипеда
- День объявления независимости в Черногории
- День средств защиты от насекомых
- Праздник прогульщика
- День рождения парашюта
- День вспоминания о снеге
- День самогона, День зуда и День яйца в США
3 июня: церковный праздник сегодня
Православные почитают память равноапостольных царя Константина, матери его царицы Елены и чад егo Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.
Кроме того, в православии нынче совершается празднование чудотворной Владимирской иконы Божией Матери.
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Что нельзя делать сегодня, 3 июня
Народные поверья гласят, что сегодня нельзя работать на земле (сеять, сажать, рыхлить почву и пр.) – иначе вместо урожая вырастут васильки и полынь.
А вот о том, что советует делать сегодня лунный посевной календарь – читайте в нашем материале Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду.
Также в Еленин день нельзя:
- заплетать волосы – иначе те начнут плохо расти и утратят свою красоту;
- вытирать от пыли лампы – чтобы не стать жертвой обмана и не накликать на себя беду;
- девушкам, которые хотят избавиться от одиночества – оставаться дома в одиночестве после захода солнца;
- надевать вещь темного цвета – чтобы не накликать ссоры с близкими людьми;
- выбрасывать скорлупу от яиц, которые съедены в этот день;
- поднимать с земли сережки – чтобы не навлечь на себя порчу.
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Что нужно делать сегодня, 3 июня
На Еленин день сеяли лен и проводили обряды на богатый урожай. Еще принято сажать огурцы.
Приметы на 3 июня
- Ненастная погода сулит ненастную осень.
- Дождь с градом на Елену предвещает снег с крупой на Прокла (3 декабря).
- Кукушка кукует — к хорошей погоде.
- Если сыроежки уродились раньше боровиков, то урожай грибов в этом году будет плохим.