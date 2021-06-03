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3 июня: праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать

3 июня 2021, 00:15

Что можно и что нельзя делать в праздник 3 июня, выяснил Главред.

3 июня праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать
3 июня: праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать / 1zoom.ru

3 июня отмечается праздник в честь святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народном календаре праздник называется Еленин день (Оленин день).

Это сто пятьдесят четвертый день 2021 года и 23-й лунный день по лунному календарю. Лун убывает в знаке Рыб.

3 июня: именины

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Как красиво поздравить Леночек с днем ангела – читайте в нашем материале На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки.

3 июня: какой сегодня праздник

Смешные и серьезные праздники сегодняшнего дня:

  • Всемирный день косолапости
  • Всемирный день велосипеда
  • День объявления независимости в Черногории
  • День средств защиты от насекомых
  • Праздник прогульщика
  • День рождения парашюта
  • День вспоминания о снеге
  • День самогона, День зуда и День яйца в США

3 июня: церковный праздник сегодня

Православные почитают память равноапостольных царя Константина, матери его царицы Елены и чад егo Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.

Кроме того, в православии нынче совершается празднование чудотворной Владимирской иконы Божией Матери.

Читайте такжеЦерковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и Троицы

Что нельзя делать сегодня, 3 июня

Народные поверья гласят, что сегодня нельзя работать на земле (сеять, сажать, рыхлить почву и пр.) – иначе вместо урожая вырастут васильки и полынь.

А вот о том, что советует делать сегодня лунный посевной календарь – читайте в нашем материале Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду.

Также в Еленин день нельзя:

  • заплетать волосы – иначе те начнут плохо расти и утратят свою красоту;
  • вытирать от пыли лампы – чтобы не стать жертвой обмана и не накликать на себя беду;
  • девушкам, которые хотят избавиться от одиночества – оставаться дома в одиночестве после захода солнца;
  • надевать вещь темного цвета – чтобы не накликать ссоры с близкими людьми;
  • выбрасывать скорлупу от яиц, которые съедены в этот день;
  • поднимать с земли сережки – чтобы не навлечь на себя порчу.

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Что нужно делать сегодня, 3 июня

На Еленин день сеяли лен и проводили обряды на богатый урожай. Еще принято сажать огурцы.

Приметы на 3 июня

  • Ненастная погода сулит ненастную осень.
  • Дождь с градом на Елену предвещает снег с крупой на Прокла (3 декабря).
  • Кукушка кукует — к хорошей погоде.
  • Если сыроежки уродились раньше боровиков, то урожай грибов в этом году будет плохим.
праздник приметы традиции
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