3 июня: праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать / 1zoom.ru

3 июня отмечается праздник в честь святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народном календаре праздник называется Еленин день (Оленин день).

Это сто пятьдесят четвертый день 2021 года и 23-й лунный день по лунному календарю. Лун убывает в знаке Рыб.

3 июня: именины

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Как красиво поздравить Леночек с днем ангела – читайте в нашем материале На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки.

3 июня: какой сегодня праздник

Смешные и серьезные праздники сегодняшнего дня:

Всемирный день косолапости

Всемирный день велосипеда

День объявления независимости в Черногории

День средств защиты от насекомых

Праздник прогульщика

День рождения парашюта

День вспоминания о снеге

День самогона, День зуда и День яйца в США

3 июня: церковный праздник сегодня

Православные почитают память равноапостольных царя Константина, матери его царицы Елены и чад егo Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.

Кроме того, в православии нынче совершается празднование чудотворной Владимирской иконы Божией Матери.

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Что нельзя делать сегодня, 3 июня

Народные поверья гласят, что сегодня нельзя работать на земле (сеять, сажать, рыхлить почву и пр.) – иначе вместо урожая вырастут васильки и полынь.

А вот о том, что советует делать сегодня лунный посевной календарь – читайте в нашем материале Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду.

Также в Еленин день нельзя:

заплетать волосы – иначе те начнут плохо расти и утратят свою красоту;

вытирать от пыли лампы – чтобы не стать жертвой обмана и не накликать на себя беду;

девушкам, которые хотят избавиться от одиночества – оставаться дома в одиночестве после захода солнца;

надевать вещь темного цвета – чтобы не накликать ссоры с близкими людьми;

выбрасывать скорлупу от яиц, которые съедены в этот день;

поднимать с земли сережки – чтобы не навлечь на себя порчу.

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Что нужно делать сегодня, 3 июня

На Еленин день сеяли лен и проводили обряды на богатый урожай. Еще принято сажать огурцы.

Приметы на 3 июня