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День ангела в мае 2022 по церковному календарю – кого поздравить с именинами

15 апреля 2022, 14:24

Кого поздравить с именинами и как назвать ребенка по святцам.

день ангела май 2022
День ангела в мае 2022 по церковному календарю / depositphotos.com/

В последнем месяце весны именины празднуют люди с красивыми мужскими именами Андрей, Марк, Александр и более редкими – Станислав, Лука, Всеволод. Также день ангела в мае отмечают Ирина, София, Тамара, Нина и Валерия.

Православный календарь на май 2022 напомнит о важных датах, церковных праздниках и поминальных днях.

У кого день ангела 1 мая

  • Мужские имена: Виктор, Иван, Антон, Ян, Василий, Ефим, Кузьма, Феликс.
  • Женские имена: Тамара.

У кого день ангела 2 мая

  • Мужские имена: Георгий, Семен, Егор, Иван, Виктор, Ян.
  • Женские имена: Матрена.

У кого день ангела 3 мая

  • Мужские имена: Николай, Федор, Александр, Гавриил, Станислав, Григорий.

У кого день ангела 4 мая

  • Мужские имена: Денис, Яков, Алексей, Максим, Александр, Иван, Федор, Ян, Николай.

У кого день ангела 5 мая

  • Мужские имена: Виталий, Дмитрий, Клим, Остап, Всеволод, Платон, Лука, Гавриил, Федор.

У кого день ангела 6 мая

  • Мужские имена: Валерий, Иван, Георгий, Анатолий, Егор, Ян, Афанасий.
  • Женские имена: София, Александра, Валерия.

У кого день ангела 7 мая

  • Мужские имена: Лука, Сергей, Николай, Савва, Фома, Алексей, Валентин, Леонтий, Иннокентий.
  • Женские имена: Елизавета.

У кого день ангела 8 мая

  • Мужские имена: Марк, Сергей, Василий.
  • Женские имена: Ника.

У кого день ангела 9 мая

  • Мужские имена: Петр, Иван, Николай, Василий, Степан, Нестор, Ян.
  • Женские имена: Глафира.

У кого день ангела 10 мая

  • Мужские имена: Егор, Павел, Николай, Георгий, Иван, Семен, Сергей, Ян, Илларион, Степан.
  • Женские имена: Мария, Анастасия.

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У кого день ангела 11 мая

  • Мужские имена: Кирилл, Максим, Виталий.
  • Женские имена: Анна.

У кого день ангела 12 мая

  • Мужские имена: Артем, Арсений, Богдан, Василий.

У кого день ангела 13 мая

  • Мужские имена: Никита, Максим, Клим, Яков, Игнат, Василий.

У кого день ангела 14 мая

  • Мужские имена: Ефим, Макар, Еремей, Игнат.
  • Женские имена: Тамара, Нина.

У кого день ангела 15 мая

  • Мужские имена: Михаил, Борис, Глеб, Давид, Роман, Афанасий.
  • Женские имена: Зоя.

У кого день ангела 16 мая

  • Мужские имена: Николай, Тимофей, Петр, Павел.
  • Женские имена: Ульяна, Юлиана.

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У кого день ангела 17 мая

  • Мужские имена: Кирилл, Никита, Антон, Николай, Леонтий, Ян, Клим, Иван.
  • Женские имена: Пелагея, Мария.

У кого день ангела 18 мая

  • Мужские имена: Адриан, Яков.
  • Женские имена: Арина, Ирина.

У кого день ангела 19 мая

  • Мужские имена: Иван, Савва, Денис, Василий, Ян.

У кого день ангела 20 мая

  • Мужские имена: Антон, Михаил, Семен, Давид, Иван, Ян, Степан, Иосиф.

У кого день ангела 21 мая

  • Мужские имена: Арсений, Иван, Ян, Адриан.

У кого день ангела 22 мая

  • Мужские имена: Дмитрий, Семен, Гавриил, Иосиф, Николай, Василий.
  • Женские имена: Акилина.

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У кого день ангела 23 мая

  • Мужские имена: Кирилл, Симон, Лаврентий, Василий.
  • Женские имена: Таисия.

У кого день ангела 24 мая

  • Мужские имена: Михаил, Александр, Кирилл, Ростислав, Константин, Иосиф.

У кого день ангела 25 мая

  • Мужские имена: Денис, Петр, Иван, Антон, Ян, Герман, Семен, Федор, Филипп.

У кого день ангела 26 мая

  • Мужские имена: Макар, Тарас, Иван, Сергей, Александр, Ян, Василий, Гавриил, Георгий, Ефим, Егор.
  • Женские имена: Ирина, Арина, Гликерия.

У кого день ангела 27 мая

  • Мужские имена: Марк, Яков, Максим, Никита, Александр, Леонтий, Иван, Яков, Петр, Ян.

У кого день ангела 28 мая

  • Мужские имена: Дмитрий, Игнат.
  • Женские имена: Анастасия.

У кого день ангела 29 мая

  • Мужские имена: Егор, Петр, Федор, Александр, Георгий, Аркадий, Лаврентий.

У кого день ангела 30 мая

  • Мужские имена: Николай, Адриан, Степан, Афанасий.
  • Женские имена: Евдокия, Ефросинья.

У кого день ангела 31 мая

  • Мужские имена: Андрей, Василий, Богдан, Павел, Денис, Лев, Петр, Давид, Федор, Семен, Макар, Ираклий, Юлиан.
  • Женские имена: Кристина, Юлия, Александра, Матрена, Фаина, Ефросинья, Клавдия.

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