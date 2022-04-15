День ангела в мае 2022 по церковному календарю – кого поздравить с именинами

Кого поздравить с именинами и как назвать ребенка по святцам.
В последнем месяце весны именины празднуют люди с красивыми мужскими именами Андрей, Марк, Александр и более редкими – Станислав, Лука, Всеволод. Также день ангела в мае отмечают Ирина, София, Тамара, Нина и Валерия.
Православный календарь на май 2022 напомнит о важных датах, церковных праздниках и поминальных днях.
У кого день ангела 1 мая
- Мужские имена: Виктор, Иван, Антон, Ян, Василий, Ефим, Кузьма, Феликс.
- Женские имена: Тамара.
У кого день ангела 2 мая
- Мужские имена: Георгий, Семен, Егор, Иван, Виктор, Ян.
- Женские имена: Матрена.
У кого день ангела 3 мая
- Мужские имена: Николай, Федор, Александр, Гавриил, Станислав, Григорий.
У кого день ангела 4 мая
- Мужские имена: Денис, Яков, Алексей, Максим, Александр, Иван, Федор, Ян, Николай.
У кого день ангела 5 мая
- Мужские имена: Виталий, Дмитрий, Клим, Остап, Всеволод, Платон, Лука, Гавриил, Федор.
У кого день ангела 6 мая
- Мужские имена: Валерий, Иван, Георгий, Анатолий, Егор, Ян, Афанасий.
- Женские имена: София, Александра, Валерия.
У кого день ангела 7 мая
- Мужские имена: Лука, Сергей, Николай, Савва, Фома, Алексей, Валентин, Леонтий, Иннокентий.
- Женские имена: Елизавета.
У кого день ангела 8 мая
- Мужские имена: Марк, Сергей, Василий.
- Женские имена: Ника.
У кого день ангела 9 мая
- Мужские имена: Петр, Иван, Николай, Василий, Степан, Нестор, Ян.
- Женские имена: Глафира.
У кого день ангела 10 мая
- Мужские имена: Егор, Павел, Николай, Георгий, Иван, Семен, Сергей, Ян, Илларион, Степан.
- Женские имена: Мария, Анастасия.
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У кого день ангела 11 мая
- Мужские имена: Кирилл, Максим, Виталий.
- Женские имена: Анна.
У кого день ангела 12 мая
- Мужские имена: Артем, Арсений, Богдан, Василий.
У кого день ангела 13 мая
- Мужские имена: Никита, Максим, Клим, Яков, Игнат, Василий.
У кого день ангела 14 мая
- Мужские имена: Ефим, Макар, Еремей, Игнат.
- Женские имена: Тамара, Нина.
У кого день ангела 15 мая
- Мужские имена: Михаил, Борис, Глеб, Давид, Роман, Афанасий.
- Женские имена: Зоя.
У кого день ангела 16 мая
- Мужские имена: Николай, Тимофей, Петр, Павел.
- Женские имена: Ульяна, Юлиана.
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У кого день ангела 17 мая
- Мужские имена: Кирилл, Никита, Антон, Николай, Леонтий, Ян, Клим, Иван.
- Женские имена: Пелагея, Мария.
У кого день ангела 18 мая
- Мужские имена: Адриан, Яков.
- Женские имена: Арина, Ирина.
У кого день ангела 19 мая
- Мужские имена: Иван, Савва, Денис, Василий, Ян.
У кого день ангела 20 мая
- Мужские имена: Антон, Михаил, Семен, Давид, Иван, Ян, Степан, Иосиф.
У кого день ангела 21 мая
- Мужские имена: Арсений, Иван, Ян, Адриан.
У кого день ангела 22 мая
- Мужские имена: Дмитрий, Семен, Гавриил, Иосиф, Николай, Василий.
- Женские имена: Акилина.
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У кого день ангела 23 мая
- Мужские имена: Кирилл, Симон, Лаврентий, Василий.
- Женские имена: Таисия.
У кого день ангела 24 мая
- Мужские имена: Михаил, Александр, Кирилл, Ростислав, Константин, Иосиф.
У кого день ангела 25 мая
- Мужские имена: Денис, Петр, Иван, Антон, Ян, Герман, Семен, Федор, Филипп.
У кого день ангела 26 мая
- Мужские имена: Макар, Тарас, Иван, Сергей, Александр, Ян, Василий, Гавриил, Георгий, Ефим, Егор.
- Женские имена: Ирина, Арина, Гликерия.
У кого день ангела 27 мая
- Мужские имена: Марк, Яков, Максим, Никита, Александр, Леонтий, Иван, Яков, Петр, Ян.
У кого день ангела 28 мая
- Мужские имена: Дмитрий, Игнат.
- Женские имена: Анастасия.
У кого день ангела 29 мая
- Мужские имена: Егор, Петр, Федор, Александр, Георгий, Аркадий, Лаврентий.
У кого день ангела 30 мая
- Мужские имена: Николай, Адриан, Степан, Афанасий.
- Женские имена: Евдокия, Ефросинья.
У кого день ангела 31 мая
- Мужские имена: Андрей, Василий, Богдан, Павел, Денис, Лев, Петр, Давид, Федор, Семен, Макар, Ираклий, Юлиан.
- Женские имена: Кристина, Юлия, Александра, Матрена, Фаина, Ефросинья, Клавдия.
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Автор: Елена Стороженко