Православный календарь на май 2022: важные даты и праздники

Православный календарь на май 2022 / depositphotos.com/

Третий месяц весны ознаменуется для христиан несколькими важными датами и церковными праздниками, среди которых поминальный день Радоница и день святого Николая.

О том, какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

В мае 2022 предусмотрено 8 постных дней: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27. В эти дни разрешается употреблять в пищу рыбу. Яйца, молочные продукты и мясо запрещены.

Православные церковные праздники в мае 2022

1 мая — Антипасха (Красная горка). Апостола Фомы (Неверующего) Окончание Пасхальной (Светлой) седмицы;

3 мая — Радоница. День особого поминовения усопших;

6 мая — День Святого Георгия Победоносца;

8 мая — День святых жен-мироносиц. Апостола и Евангелиста Марка;

9 мая — Поминки умерших воинов;

14 мая — Священномученика Макария, митрополита Киевского;

15 мая — Неделя о расслабленном;

16 мая — преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Киево-Печерской иконы Божией Матери. Путивльской иконы Божией Матери;

18 мая — Преполовение Пятидесятницы;

20 мая — Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Ерусалиме;

21 мая — День Иоанна Богослова;

22 мая — День Святого Николая. Неделя о самарянке. Святителя Николая;

23 мая — Апостола Симона Зилота. Киево-Братской иконы Божией Матери;

24 мая — День Святых Кирилла и Мефодия;

29 мая — Неделя о слепом.

Читайте также: