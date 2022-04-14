Православный календарь на май 2022: важные даты и праздники

Самые важные церковные праздники и помнинальные дни мая.
Третий месяц весны ознаменуется для христиан несколькими важными датами и церковными праздниками, среди которых поминальный день Радоница и день святого Николая.
О том, какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
В мае 2022 предусмотрено 8 постных дней: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27. В эти дни разрешается употреблять в пищу рыбу. Яйца, молочные продукты и мясо запрещены.
Православные церковные праздники в мае 2022
1 мая — Антипасха (Красная горка). Апостола Фомы (Неверующего) Окончание Пасхальной (Светлой) седмицы;
3 мая — Радоница. День особого поминовения усопших;
6 мая — День Святого Георгия Победоносца;
8 мая — День святых жен-мироносиц. Апостола и Евангелиста Марка;
9 мая — Поминки умерших воинов;
14 мая — Священномученика Макария, митрополита Киевского;
15 мая — Неделя о расслабленном;
16 мая — преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Киево-Печерской иконы Божией Матери. Путивльской иконы Божией Матери;
18 мая — Преполовение Пятидесятницы;
20 мая — Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Ерусалиме;
21 мая — День Иоанна Богослова;
22 мая — День Святого Николая. Неделя о самарянке. Святителя Николая;
23 мая — Апостола Симона Зилота. Киево-Братской иконы Божией Матери;
24 мая — День Святых Кирилла и Мефодия;
29 мая — Неделя о слепом.
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