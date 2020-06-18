Выходные на День независимости 2020: когда отмечаем и как

День независимости Украины 2020 - когда отмечаем и будет ли выходной / Скриншот видео с youtube.com

Дополнительные выходные в августе 2020 в Украине появились благодаря дню рождения страны: День независимости Украины 2020 отмечается во второй месяц лета.

Главред решил напомнить читателям, когда День независимости Украины в 2020 году, какие нас ждут выходные на День независимости и что это вообще за дата.

День независимости Украины – когда, какого числа

День независимости Украина из года в год празднует 24 августа. День независимости Украины 2020 выпал на понедельник.

Читайте такжеВыходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020Таким образом, на День независимости Украины 2020 выходной все жители страны получат в начале недели. Отдыхать можно будет с субботы по понедельник включительно, то есть с 22-го по 24-е число.

Рабочие дни будут только у тех, кто работает по специальному графику: это правоохранители, медики, спасатели, работники СМИ и т.д.

День независимости Украины – что за праздник, как отмечаем

День независимости Украины – это день, когда наша страна обрела независимость.

Обычно в этот день проходят военные марши и парады, тематические фестивали, турниры и концерты, к знаковым памятникам возлагают цветы. Как изменится программа мероприятий на День независимости Украины 2020 из-за карантина – покажет время.

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