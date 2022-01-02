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Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

2 января 2022, 14:35

Как позвать суженого во сне и что означает нитка в варенике - читайте в материале Главреда.

гадания
Гадания на старый Новый год / depositphotos.com/

Считается, что ночь с 13 на 14 января обладает большой магической силой. Именно на Маланку девушкам можно узнать имя суженого или попросить у Вселенной воплощения всех своих желаний.

Православный календарь на январь 2022 расскажет, какие церковные праздники и памятные даты ожидают украинцев в средине зимы.

13 января – канун старого Нового года или день Маланки наши предки отмечали с размахом. На стол в Щедрый вечер подавали кутью, приправленную маслом, сливками или молоком и мясные блюда. Блюда из рыбы не жаловали, считалось, что они приносят несчастье. После ужина парни отправляются колядовать, а девушки собираются вместе, чтобы погадать на судьбу.

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Гадание на варениках

Во время праздничного ужина на стол подаются вареники с разными начинками. Хозяйка заранее прячет в угощение несколько предметов. Кому попадется монета – может рассчитывать на богатство и благополучие, кому пуговица – будет ходить в обновках, а кому попадется нитка – в этом году непременно отправится в путешествие. Леденец в варенике будет означать сладкую жизнь, а перчинка – нескучную жизнь, полную ярких эмоций.

Гадание на суженого

Нужно взять из колоды четырех королей и загадать имена на каждого из них. После этого нужно перетасовать карты, положить их под подушки, съесть грудку соли и произнести:

Суженый мой, ряженый, приди ко мне, напои меня водой!

После этого нужно лечь спать, ни с кем не разговаривая. Суженый придет во сне поить водой. Если сон не запомнился, нужно не глядя достать из-под подушки одну карту – это и будет суженый.

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Гадание на замужество

Узнать, когда стоит ожидать важного события в канун старого Нового года можно несколькими способами.

Чтобы узнать есть ли в этом году шансы изменить статус, нужно взять стакан с водой, колечко и нитку. Загадав желание о замужестве нужно привязать кольцо к длинной нитке и опустить на дно стакана. Медленно поднимая кольцо нужно внимательно считать сколько раз украшение ударится о стенки стакана – через столько лет и свадьбу ожидать.

Гадание на сапог покажет в какую сторону девушка выйдет замуж и откуда ожидать женихов. Выйдя на улицу нужно бросить сапог на дорогу. Куда повернется носок – оттуда и сватов ожидать.

Выходя на улицу девушки также спрашивали имя первого встречного мужчины. Как назовется – тому и женихом быть.

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Гадание на желание

Для этого нужно взять колоду из 36 карт, перетасовать и вытянув одну карту, загадать на нее желание. Затем снова перемешать карты и разложить их на пять стопок: в первой стопке две карты, во второй – три, в третьей – четыре и так далее. Остальные карты нужно отложить. Если карта будет в первой стопке – желанию не сбыться, во второй – под большим вопросом. Карта в третьей стопке говорит о том, что ваша мечта сбудется с помощью близких друзей. Четвертая стопка – желание сбудется, но необходимо приложить максимум усилий. Карта в пятой кипе – удача на вашей стороне и желание осуществится.

Можно погадать на желание другим способом. Нужно взять десять бумажек, написать на них свои желания и положить под подушку. После чего, ложитесь спать, ни с кем не разговаривая. С утра достаньте одну из бумажек – это желание сбудется.

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Маланка Старый Новый год
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