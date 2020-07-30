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Когда Илья писает в воду в 2020 году – приметы и свадьба в Ильин день

30 июля 2020, 20:44

Какого числа Ильин день 2020 и почему это праздник, когда нельзя больше купаться, какие еще есть приметы в Ильин день – узнал Главред.

Ильин день - почему нельзя купаться и с какого числа
Ильин день - почему нельзя купаться и с какого числа / 1zoom.ru

Уже на этой неделе мы отмечаем Ильин день 2020 – или День святого пророка Ильи.

И после того, как мы отпразднуем Ильин день – купаться нельзя уже в реках и озерах. Такова народная примета. Впрочем, у нее есть и научные обоснования.

Когда Илья в воду нассыт в 2020 году, что нельзя делать в Ильин день и почему – выяснил Главред.

Когда День Ильи 2020 – какого числа, дата

Праздник всегда отмечается 2 августа. Ильин день 2020 выпал на воскресенье.

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Ильин день: почему нельзя купаться и зачем Илья писает в воду

По легенде, Илья "напрудил" в пруды не лично – туда упала подкова с его лошади, когда пророк Илья возносился на небо. И после этого вся проточная вода остыла – поэтому кто в ней купается, тот заболеет.

Читайте такжеКогда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020А поговорка "Илья в воду пописал" связана скорее с внешним видом воды: в наших краях с августа начинает "цвести" вода: зеленеет, даже буреет местами. Это связано с процессом разложения водорослей. Обычный биологический процесс – последствия которого в старину наши предки приписали пророку Илье и его малой нужде.

Так или иначе, народная мудрость отчасти права: после того, когда Илья в воду нассыт 2020, купания действительно стоит ограничить: и температура воды уже ниже, и разложившиеся микроорганизмы в "зацветшей" воде могут спровоцировать проблемы с кожей и ЖКТ (последнее – если во время купания хлебнуть воды).

Так что столь нелицеприятной пословицей в старину люди пытались отвратить молодежь и других неразумных сородичей от купания после Дня Ильи.

Свадьба в Ильин день и традиции: что нельзя делать, а что нужно

Свадьба в Ильин день – добрая примета, потому что сам пророк Илья считается покровителем замужества.

Читайте такжеКогда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запретыА вот купание (как сказано выше), рыбная ловля и даже просто прогулки у воды – примета плохая. Считается, что в этот день в водоемы возвращается водяной и вся его клика (по поверью, они были в отъезде с Ивана Купала). Поэтому такое времяпрепровождение грозит неприятностями.

Еще одна хорошая примета – умыться дождевой водой в Ильин день (это к счастью и здоровью). И сам дождь на Илью – тоже хорошо: значит, целый год лесных пожаров не будет.

Народные приметы гласят, что в Ильин день нельзя:

  • заниматься тяжким трудом, особенно в поле – даже просто выходить в огород;
  • пересчитывать деньги (имеются в виду свои финансовые накопления, а не сдачу в магазине, к примеру) – к нищете;
  • громко кричать и петь, стоять под деревом, стрелять из рогатки – а то молнией ударит;
  • путешественнику – останавливаться на перекрестке;
  • тушить пожар водой – сначала выливали молоко, иначе, мол, сильнее разгорится.

Ранее Главред опубликовал точный церковный календарь на август 2020. В нем расписано, какого числа Успение Пресвятой Богородицы и Преображение Господне, когда начинается Успенский пост в 2020 году и т.д.

День Ильи праздник традиции приметы
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