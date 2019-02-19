Как готовить кексы: "крутезные" рецепты кексов

Собраны "крутезные" рецепты кексов / Скриншот видео с youtube.com

Кекс: что это за блюдо

Считается, что первые кексы появились еще в Древнем Риме — тесто на кексы готовили из ячменной муки грубого помола, в которое добавляли орехи, изюм, зерна граната и мед. До конца XIX века кексы выпекали в глиняной посуде.

Само слово "кекс" появилось от французского "frui" (фрукты) и английского "kechel" (пирог). Маленькие кексы называют капкейками или просто кексиками. Кексы можно готовить в продолговатой форме или в круглой форме с дыркой посередине.

Главред решил собрать "крутезные" рецепты кексов и объяснить, как правильно готовить этот десерт.

"Крутезные" рецепты кексов

Кекс на кефире в мультиварке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить кекс на кефире: 1 стакан (200 миллилитров) кефира 2,5% жирности, 100 граммов растительного масла, 3 яйца комнатной температуры, 2 чайные ложки разрыхлителя, 360 граммов сахара, ваниль — по вкусу, 260 граммов просеянной муки.

Как готовить кекс на кефире

Взбейте яйца в пышную плотную пену, добавьте сахар и все взбивайте пока сахар почти полностью не растворится (до 5 минут). Потом добавьте в массу кефир, растительное масло, ваниль, муку, разрыхлитель и смешайте все ингредиенты. Тесто должно получиться однородным и не очень жидким.

Читайте такжеКак делать сырники: простые рецепты сырниковВозьмите чашу от мультиварки, смажьте ее дно и бока растительным маслом, влейте тесто. Потом выставите на мультиварке режим "Выпечка" и оставьте кекс выпекаться на протяжении 50 минут. После того, как мультиварка выключится, не открывайте ее еще 10 минут.

Аккуратно достаньте кекс из чаши — можно пройтись по краю блюда силиконовым ножом, а потом просто перевернуть чашу. Кексы сразу резать нельзя, они должны полностью остыть.

Кекс на сметане

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить кекс на сметане: 260 граммов муки, 120 граммов сливочного масла комнатной температуры, 2 яйца, 180 граммов сахара, 240 граммов сметаны, половина чайной ложки соды, 1 чайная ложка разрыхлителя, ваниль — по вкусу.

Как приготовить кекс на сметане

Сливочное масло взбейте с сахаром. Добавьте в массу яйца и снова все взбейте. Потом добавьте к ингредиентам сметану и опять все взбейте. Всыпьте в муку разрыхлитель и соду и просейте их в полученную массу, а после этого добавьте ваниль и все взбивайте до образования однородной массы.

Выстелите продолговатую форму для выпекания кексов бумагой для выпечки, аккуратно переложите в нее тесто. Тесто выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 40 минут. Готовый кекс оставьте остывать в форме, а потом аккуратно достаньте.

Банановый кекс

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить банановый кекс: 3 спелых банана, 300 граммов муки, 1 яйцо, 100 граммов сахара, 4 ложки растительного масла, щепотка соли, 15 граммов разрыхлителя, ванилин — по вкусу.

Как готовить банановый кекс

Очищенные бананы разомните вилкой. Взбейте сахар с яйцом, ванилином, солью, растительным маслом и бананами. Просейте в массу муку с разрыхлителем и снова все взбейте. Тесто должно получиться однородным и не очень жидким.

Выстелите форму пергаментом, аккуратно выложите тесто. Выпекайте банановый кекс при температуре 180 градусов 45 минут.

Творожные кексы с изюмом

Ингредиенты, необходимые для приготовления творожных кексов: 3 яйца, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла комнатной температуры, 180-200 граммов муки, 0,5 стакана изюма, 180 граммов творога, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванилин — по вкусу.

Как приготовить творожные кексы

Залейте изюм теплой водой и оставьте на 20 минут, чтобы он разбух. Взбейте яйца с сахаром до появления пены. Потом добавьте в массу сливочное масло, ванилин и снова все взбейте. Потом положите в массу творог и все перемешайте.

Всыпьте в муку разрыхлитель. Просейте муку с разрыхлителем в массу и все аккуратно перемешайте ложкой. Тесто должно получиться однородным и не очень жидким.

Читайте такжеТесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццыПросушите изюм, просейте на тесто немного муки, высыпьте изюм, немного покройте его мукой и аккуратно все перемешайте.

Возьмите формочки для выпекания кексиков, новые силиконовые формочки изнутри можно смазать растительным или сливочным маслом. Каждую формочку заполните тестом на 2/3 (изюм должен быть под тестом).

Выпекайте творожные кексы при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Шоколадные кексы

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить шоколадные кексы: 250 граммов муки, 40 граммов какао-порошка, 130-150 граммов сахара, 240 миллилитров молока, 2 яйца, 60 граммов растительного масла, 60 граммов мягкого сливочного масла, 10 граммов разрыхлителя, щепотка соли, ванилин — по вкусу.

Как приготовить шоколадные кексы

Взбейте сливочное масло, сахар и соль. Добавьте в массу растительное масло и снова все взбейте. Вбейте сначала одно яйцо и все взбейте, а потом добавьте второе яйцо. После этого влейте в массу молоко и опять все взбейте.

Всыпьте в муку какао, разрыхлитель и ванилин, перемешайте сухие ингредиенты и просейте в массу. Все тщательно перемешайте, тесто должно получиться однородным и тягучим.

Возьмите силиконовые формочки для кексов, заполните их на 2/3 тестом. Выпекайте шоколадные кексы в духовке при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут.

Кекс в хлебопечке с изюмом

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить кекс с изюмом: 4 яйца, 150 граммов сахара, 150 граммов размягченного сливочного масла, 1 пачка ванильного сахара, щепотка соли, 1 пачка разрыхлителя, 450 граммов муки, 70 граммов шоколада, 70 граммов изюма.

Как готовить кекс в хлебопечке с изюмом

Просейте муку с разрыхлителем. Выберите программу, подходящую для замешивания теста и выпекания кексов. Влейте яйца в чашу хлебопечки, добавьте соль, сахар, ванильный сахар.

Читайте такжеТесто на пельмени: первоклассные рецептыКогда сахар соединится с яйцами, добавьте в массу масло (масло можно отделять от стенок лопаткой).

Добавляйте муку в массу по 1 столовой ложке и подождите до тех пор, пока тесто замесится, а потом всыпьте в него шоколад и изюм.

После этого закройте крышку хлебопечки и подождите, пока тесто испечется.