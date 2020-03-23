Как сделать вкуснейший кекс быстро и просто, рецепты

Дольше всего кекс готовится в хлебопечке и в мультиварке.
Когда есть немного лишнего времени и простые ингредиенты для выпечки, можно быстро и просто приготовить кекс.
Такой десерт можно испечь и в духовке, и в хлебопечке, и в мультиварке, и даже в микроволновке.
Главред решил объяснить, как готовится вкуснейший классический кексик и ряд других, в частности, многими любимый столичный.
Вкуснейший кекс классический – рецепт
Ингредиенты:
- 150 г муки;
- 50 г сливочного масла;
- 75 г сливок;
- 120 г сахара;
- 2 яйца;
- 3 г разрыхлителя;
- 15 г лимонного ликера;
- 40-50 г ягод, например, черники;
- Ваниль – по вкусу;
- Сахарная пудра – по вкусу;
- Цедра лимона – по вкусу.
Как готовится вкуснейший кекс классический – рецепт пошаговый
Если никогда не готовили кекс, не бойтесь, все процессы разложены по полочкам, их просто нужно по очереди правильно воплотить в жизнь.
Сначала приготовьте основу для кекса – у вас должна получиться пышная светлая масса – для этого взбейте яйца с сахаром, а потом добавьте цедру лимона и ванилин и все смешайте.
В готовую массу добавьте муку, просеянную с разрыхлителем, все перемешайте, влейте теплые сливки, растопленное масло и алкоголь.
Ложкой замесите тесто, оно должно быть, как густая сметана, однородным, без комочков и с частичкой души. Говорят, не стоит готовить с плохим настроением, постарайтесь думать о чем-то приятном.
Читайте такжеКак быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецептыЯгоды, которые вы хотите добавить в кекс, обваляйте в небольшом количестве муки, положите в готовое тесто и снова его перемешайте.
Возьмите формы для кекса, уложите пергамент и наполните их тестом на 2/3.
Классический кекс выпекайте в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 25-30 минут. Дайте готовому десерту остыть, а потом его можно украсить сахарной пудрой.
Вкуснейший кекс на кефире – простой и быстрый рецепт
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 250 г сахара;
- 2 г ванилина;
- 6 г разрыхлителя;
- 100 мл рафинированного подсолнечного масла;
- 2 стакана кефира;
- 0,5 кг муки;
- Изюм – по вкусу;
- Цукаты – по вкусу;
- Сахарная пудра – по вкусу.
Как готовится вкуснейший кекс на кефире – пошаговый рецепт
Если не хотите сильно напрягаться – сразу же подготовьте миксер – взбейте яйца с сахаром и ванилином, потом влейте масло, кефир и снова все взбейте.
В приготовленную массу просейте муку с разрыхлителем и добавьте изюм. Замесите тесто ложкой и не забывайте думать только о хорошем. Тесто на кекс на кефире должно напитаться позитивом, и тогда, возможно, десерт получится вкуснее.
Выпекайте десерт на противне, застеленном пергаментом, 35-40 мин при температуре от 170 до 180 градусов. Готовую и остывшую вкусняшку можно присыпать сахарной пудрой и цукатами.
Вкуснейший кекс в микроволновке – простой и быстрый рецепт
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки;
- 1 стакан воды;
- 1 стакан сахарной пудры;
- 5 столовых ложек рафинированного растительного масла;
- 3 столовые ложки какао;
- 1 чайная ложка соды;
- 1 чайная ложка ванилина;
- 1 чайная ложка яблочного уксуса;
- Щепотка соли.
Как готовится кекс в микроволновке – пошаговый рецепт
Десерт в микроволновке можно назвать очень ленивым, придется выполнить минимальное количество операций. Сначала возьмите миску, просейте в нее муку, всыпьте сахар, какао, ваниль и соль. Потом добавьте соду, погашенную уксусом, влейте воду, масло и замесите тесто.
Приготовление кекса вышло на финишную прямую – форму, в которой вы будете готовить кекс в микроволновке, смажьте маслом и влейте тесто.
Отправьте тесто в микроволновку на 5 минут и готовьте на максимальной мощности. Когда пройдет пять минут, не открывайте микроволновку – десерт должен там оставаться еще несколько минут.
Через несколько минут откройте микроволновку и посмотрите, если середина кекса схватилась, значит – он готов, а если нет – поставьте десерт готовиться еще в течение 30 секунд.
Вкуснейший творожный кекс – рецепт простой и быстрый
Ингредиенты:
- 180-200 г творога;
- 120 г сахара;
- 2 яйца;
- 60 г рафинированного подсолнечного масла;
- 2 г соли;
- 150 г муки;
- 10 г разрыхлителя;
- 100 г изюма;
- Ванилин – по вкусу.
Как приготовить вкуснейший творожный кекс – рецепт пошаговый
"Включайте" хорошее настроение и смешайте творог с сахаром, яйцами, маслом, солью и ванилином. Обратите внимание, сахар должен полностью раствориться.
В отдельную миску просейте муку с разрыхлителем, все смешайте с изюмом, а потом влейте уже подготовленную смесь. Замесите тесто – должно быть, как густая сметана, – и без комочков.
Уложите в форму для выпекания пергамент и заполните ее на 2/3 тестом. Десерт готовится в духовке, разогретой до 180 градусов, около 45 минут.
Вкуснейший кекс на сметане в мультиварке – простой и быстрый рецепт
Ингредиенты:
- Яйца – 5 штук;
- Сахар – 1 стакан;
- Сметана – 2 стакана;
- Мука – 4 стакана;
- Сливочное масло или маргарин – 250 г;
- 1 чайная ложка соды (без горки), погашенной уксусом.
Как готовится кекс в мультиварке – пошаговый рецепт
Десерт в мультиварке готовится намного дольше, чем в микроволновке или в духовке, а тесто делается так же просто.
Смешайте яйца с сахаром, сахар должен полностью раствориться. Влейте растопленное масло/маргарин, сметану, просеянную муку, гашеную соду и замесите тесто – должно получиться, как сметана, и без комочков.
Смажьте чашу мультиварки маслом, влейте тесто и готовьте кекс на сметане на режиме "Выпечка" 1 час и 20 минут.
Когда десерт допечется, не спешите доставать его из чаши. Дайте вкусняшке отдохнуть на протяжении 10 минут. Потом десерт можно доставать и украшать.
Вкуснейший кекс столичный в хлебопечке – простой и быстрый рецепт
Ингредиенты:
- 160 г муки;
- 150 г сахара;
- 130 г сливочного масла;
- 3 яйца;
- 1 столовая ложка коньяка;
- 60 г изюма;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1/8 чайной ложки соли.
Как готовится вкуснейший столичный кекс в хлебопечке – пошаговый рецепт
В хлебопечке кекс готовится еще дольше, чем в мультиварке, поэтому запаситесь терпением.
Сначала положите в хлебопечку порезанное сливочное масло (должно быть размягченным), вбейте яйца, всыпьте сахар и соль и влейте коньяк.
Включите программу "Кекс", в ней 20 минут предусмотрено для замеса теста и 1 час и 10 минут – для выпекания изделия.
Читайте такжеЛакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецептыПосле 10 минут замеса теста на кекс столичный столовыми ложками введите в смесь половину муки.
Оставшуюся часть муки смешайте с изюмом и все постепенно введите в тесто за 5 минут до окончания замеса. Также всыпьте разрыхлитель.
После того, как тесто будет замешано, из хлебопечки можно вытащить лопатку, чтобы после выпекания на дне кекса не было дырки.
Закройте крышку хлебопечки и ждите приготовления десерта. Готовый десерт можно украсить после того, как он остынет.