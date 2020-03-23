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Как сделать вкуснейший кекс быстро и просто, рецепты

23 марта 2020, 07:30

Дольше всего кекс готовится в хлебопечке и в мультиварке.

Вкуснейший классический кекс можно приготовить с черникой – Кекс – классический рецепт
Вкуснейший классический кекс можно испечь с черникой / Скриншот с instagram.com/nataliparakonna

Когда есть немного лишнего времени и простые ингредиенты для выпечки, можно быстро и просто приготовить кекс.

Такой десерт можно испечь и в духовке, и в хлебопечке, и в мультиварке, и даже в микроволновке.

Главред решил объяснить, как готовится вкуснейший классический кексик и ряд других, в частности, многими любимый столичный. 

Вкуснейший кекс классический – рецепт

Ингредиенты:

  • 150 г муки;
  • 50 г сливочного масла;
  • 75 г сливок;
  • 120 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 3 г разрыхлителя;
  • 15 г лимонного ликера;
  • 40-50 г ягод, например, черники;
  • Ваниль – по вкусу;
  • Сахарная пудра – по вкусу;
  • Цедра лимона – по вкусу.

Как готовится вкуснейший кекс классический – рецепт пошаговый

Если никогда не готовили кекс, не бойтесь, все процессы разложены по полочкам, их просто нужно по очереди правильно воплотить в жизнь. 

Сначала приготовьте основу для кекса – у вас должна получиться пышная светлая масса – для этого взбейте яйца с сахаром, а потом добавьте цедру лимона и ванилин и все смешайте.

В готовую массу добавьте муку, просеянную с разрыхлителем, все перемешайте, влейте теплые сливки, растопленное масло и алкоголь.

Ложкой замесите тесто, оно должно быть, как густая сметана, однородным, без комочков и с частичкой души. Говорят, не стоит готовить с плохим настроением, постарайтесь думать о чем-то приятном.

Читайте такжеКак быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецептыЯгоды, которые вы хотите добавить в кекс, обваляйте в небольшом количестве муки, положите в готовое тесто и снова его перемешайте.

Возьмите формы для кекса, уложите пергамент и наполните их тестом на 2/3.

Классический кекс выпекайте в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 25-30 минут. Дайте готовому десерту остыть, а потом его можно украсить сахарной пудрой.

Вкуснейший классический кекс можно приготовить с черникой – Кекс – классический рецепт
Вкуснейший классический кекс можно испечь с черникой / Скриншот с instagram.com/pie_cake.msk

Вкуснейший кекс на кефире – простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • 6 яиц;
  • 250 г сахара;
  • 2 г ванилина;
  • 6 г разрыхлителя;
  • 100 мл рафинированного подсолнечного масла;
  • 2 стакана кефира;
  • 0,5 кг муки;
  • Изюм – по вкусу;
  • Цукаты – по вкусу;
  • Сахарная пудра – по вкусу.

Как готовится вкуснейший кекс на кефире – пошаговый рецепт

Если не хотите сильно напрягаться – сразу же подготовьте миксер – взбейте яйца с сахаром и ванилином, потом влейте масло, кефир и снова все взбейте.

В приготовленную массу просейте муку с разрыхлителем и добавьте изюм. Замесите тесто ложкой и не забывайте думать только о хорошем. Тесто на кекс на кефире должно напитаться позитивом, и тогда, возможно, десерт получится вкуснее.

Выпекайте десерт на противне, застеленном пергаментом, 35-40 мин при температуре от 170 до 180 градусов. Готовую и остывшую вкусняшку можно присыпать сахарной пудрой и цукатами.

Вкуснейший кекс на кефире можно украсить сахарной пудрой и цукатами
Вкуснейший кекс на кефире можно присыпать сахарной пудрой и цукатами / Скриншот с instagram.com/ami_ggg

Вкуснейший кекс в микроволновке – простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана муки;
  • 1 стакан воды;
  • 1 стакан сахарной пудры;
  • 5 столовых ложек рафинированного растительного масла;
  • 3 столовые ложки какао;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 1 чайная ложка ванилина;
  • 1 чайная ложка яблочного уксуса;
  • Щепотка соли.

Как готовится кекс в микроволновке – пошаговый рецепт

Десерт в микроволновке можно назвать очень ленивым, придется выполнить минимальное количество операций. Сначала возьмите миску, просейте в нее муку, всыпьте сахар, какао, ваниль и соль. Потом добавьте соду, погашенную уксусом, влейте воду, масло и замесите тесто.

Приготовление кекса вышло на финишную прямую – форму, в которой вы будете готовить кекс в микроволновке, смажьте маслом и влейте тесто.

Отправьте тесто в микроволновку на 5 минут и готовьте на максимальной мощности. Когда пройдет пять минут, не открывайте микроволновку – десерт должен там оставаться еще несколько минут.

Через несколько минут откройте микроволновку и посмотрите, если середина кекса схватилась, значит – он готов, а если нет – поставьте десерт готовиться еще в течение 30 секунд.

Вкуснейший кекс в микроволновке печется около 5 минут
Вкуснейший кекс в микроволновке готовится около 5 минут / Скриншот с instagram.com/elen_twins

Вкуснейший творожный кекс – рецепт простой и быстрый

Ингредиенты:

  • 180-200 г творога;
  • 120 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 60 г рафинированного подсолнечного масла;
  • 2 г соли;
  • 150 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 100 г изюма;
  • Ванилин – по вкусу.

Как приготовить вкуснейший творожный кекс – рецепт пошаговый

"Включайте" хорошее настроение и смешайте творог с сахаром, яйцами, маслом, солью и ванилином. Обратите внимание, сахар должен полностью раствориться.

В отдельную миску просейте муку с разрыхлителем, все смешайте с изюмом, а потом влейте уже подготовленную смесь. Замесите тесто – должно быть, как густая сметана, – и без комочков. 

Уложите в форму для выпекания пергамент и заполните ее на 2/3 тестом. Десерт готовится в духовке, разогретой до 180 градусов, около 45 минут.

Вкуснейший творожный кекс готовится в духовке около 45 минут
Вкуснейший творожный кекс выпекается около 45 минут / Скриншот с instagram.com/dbelyaevskiy

Вкуснейший кекс на сметане в мультиварке – простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • Яйца – 5 штук;
  • Сахар – 1 стакан;
  • Сметана – 2 стакана;
  • Мука – 4 стакана;
  • Сливочное масло или маргарин – 250 г;
  • 1 чайная ложка соды (без горки), погашенной уксусом.

Как готовится кекс в мультиварке – пошаговый рецепт

Десерт в мультиварке готовится намного дольше, чем в микроволновке или в духовке, а тесто делается так же просто.

Смешайте яйца с сахаром, сахар должен полностью раствориться. Влейте растопленное масло/маргарин, сметану, просеянную муку, гашеную соду и замесите тесто – должно получиться, как сметана, и без комочков.

Смажьте чашу мультиварки маслом, влейте тесто и готовьте кекс на сметане на режиме "Выпечка" 1 час и 20 минут.

Когда десерт допечется, не спешите доставать его из чаши. Дайте вкусняшке отдохнуть на протяжении 10 минут. Потом десерт можно доставать и украшать.

Вкуснейший кекс на сметане в мультиварке выпекается более часа
Вкуснейший кекс в мультиварке выпекается более часа / Скриншот с instagram.com/ladyland.kh

Вкуснейший кекс столичный в хлебопечке – простой и быстрый рецепт

Ингредиенты: 

  • 160 г муки;
  • 150 г сахара;
  • 130 г сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 1 столовая ложка коньяка;
  • 60 г изюма;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 1/8 чайной ложки соли.

Как готовится вкуснейший столичный кекс в хлебопечке – пошаговый рецепт

В хлебопечке кекс готовится еще дольше, чем в мультиварке, поэтому запаситесь терпением.

Сначала положите в хлебопечку порезанное сливочное масло (должно быть размягченным), вбейте яйца, всыпьте сахар и соль и влейте коньяк.

Включите программу "Кекс", в ней 20 минут предусмотрено для замеса теста и 1 час и 10 минут – для выпекания изделия.

Читайте такжеЛакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецептыПосле 10 минут замеса теста на кекс столичный столовыми ложками введите в смесь половину муки.

Оставшуюся часть муки смешайте с изюмом и все постепенно введите в тесто за 5 минут до окончания замеса. Также всыпьте разрыхлитель. 

После того, как тесто будет замешано, из хлебопечки можно вытащить лопатку, чтобы после выпекания на дне кекса не было дырки.

Закройте крышку хлебопечки и ждите приготовления десерта. Готовый десерт можно украсить после того, как он остынет.

Вкуснейший кекс столичный в хлебопечке выпекается 1 час и 10 минут
Вкуснейший столичный кекс в хлебопечке выпекается 1 час и 10 минут / Скриншот с instagram.com/anzigel

кекс рецепт
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