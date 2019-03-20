"Поговорить и 50 оттенков серого": Мужчина-жиголо рассказал о странных пристрастиях клиенток

Жиголо. Иллюстративное фото / Tengrinews

Мужчина из Великобритании, оказывающий секс-услуги для женщин, рассказал журналистам о специфике своей работы.

"Я всегда любил женщин и проказы", — цитирует его портал LADbible. По словам мужчины, он получать от женщин деньги за секс около трех лет назад. Через две недели после регистрации на сайте эскорт-услуг ему написала первая клиентка.

Теперь он зарабатывает в качестве жиголо от 4 тысяч до 10 тысяч фунтов стерлингов в месяц (от 143 тысяч до 359 тысяч гривен). Причем британец оказывал услуги дамам по всей Европе и Северной Америке, а однажды даже в Аргентине.

Читайте такжеСексологи поведали, как в мужчине распознать плохого любовникаПричем он говорит, что с удивлением обнаружил, что большинство клиенток планируют заниматься с ним сексом в последнюю очередь.

"Они платят за то, чтобы с ними сходили на вечеринку или на свадьбу, и да, иногда я сплю с ними, но это не то, что у мужчин, которые обычно нанимают эскортниц только ради секса. Самый странный запрос, который мне встречался, был у крутой бизнес-леди, которая хотела, чтобы я приехал к ней в офис под видом персонального тренера.Ей хотелось устроить что-то в духе "50 оттенков серого" в собственном офисе. Было очень забавно", — подытожил он.

Напомним, ранее в Италии во время секса умер переспавший с 6 тысячами женщин мужчина.