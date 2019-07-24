День Ольги 2019: безупречные поздравления и элегантно-добрые открытки

24 июля 2019, 06:02

Главред подобрал прелестные поздравления с Днем ангела Ольги в прозе, стихах, смс и просто картинки для Оли.

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  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com
  • Поздравления с днем Ольги – открытки Fresh-Cards.ru, Pinterest, listivki.olkol.com

Самый важный День ангела Ольги отмечается 24 июля – в День Ольги 2019, точнее в день памяти святой княгини Ольги.

Ранее Главред уже писал о значении этого имени, в чем помогает святая и что подарить на День Ольги. А теперь – поздравления с Днем ангела Ольги.

Поздравления с Днем ангела Ольги в прозе

Поздравляю с Днем Ольги, с праздником святой девы, создавшей великую культуру и государственность Руси. Желаю таких же крепких сил, мудрых решений, бравого характера, справедливой души и чуткого сердца, как у прекрасной княгини. Пусть в жизни все удается, пусть сердце будет полно любви, а душа — крепкой веры.

***

Читайте такжеС Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открыткиДаже самый замечательный подарок не может выразить всю любовь, которая есть у меня к тебе. Тем не менее, я дарю тебе свои пожелания и дружбу навсегда. У меня никогда не было сестер, поэтому ты как сестра, которой у меня никогда не было, уникальный и особенный человек в моей судьбе. Ты всегда предлагала мне дружбу, которую я ценю сегодня, потому что очень трудно отыскать такого человека, как ты. Я люблю тебя и несу тебе в подарок свое сердце. Я хочу сохранить нашу дружбу на всю жизнь. Пускай она становится лишь крепче. С Днем ангела, Ольга!

***

Наша замечательная и милая Олечка, с Днем ангела тебя! Твое имя означает "святая", и это чистая правда! Ты очень добрый и понимающий человек. Пусть небеса благословят тебя, подарят все, что пожелаешь!

С Днем ангела, Ольга: короткие смс

Пожелать хотим мы Оле

Благ земных иметь поболее.

А напасти, беды, лихо

Пусть сидят в подполье тихо.

***

3 смс - 186 символов:

Оля, Олечка и Ольга.

Можно долго продолжать.

На день ангела желаю

Оптимизм не растерять!

Пусть свершится все большое,

Все, о чем мечтаешь ты.

И от всей души желаю,

Еще больше расцвести!

***

С днем ангела, Оленька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

С Днем ангела, Ольга: стихи

Под серебряной луной

В День ангела, Оля, твой

Пусть придет к тебе успех,

Радость и веселый смех,

Пусть цветут твои года,

Счастье ждет тебя всегда!

***

Ты, как звезда, затмила все своим сиянием,

Ты, наша Оля, просто чудо из чудес,

Прими сегодня, в День ангела, пожелание

Узнать о том, что волшебство на свете есть.

Пусть все вершится, как по-щучьему велению,

В один лишь миг, сегодня и сейчас,

Лишь успевай свои придумывать хотения,

И чтоб исполнено все было в самый раз.

***

Ангел, Ольгин покровитель,

Прилетел в ее обитель.

Заглянул в ее глаза.

Ей всю правду рассказал.

Ольга - яркая натура:

Ум и внешняя фактура.

Жаждет почестей и власти.

Напролом стремится к счастью.

Никому не поддается.

Много ей удается.

Оленька, люби людей!

Процветай и молодей!

Привітання з Ольгою

З Днем Ангела тебе, Ольго! Бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти – коли твої крила опускаються вниз!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Дорога моя подруго. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

С Днем ангела, Ольга: гифки

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