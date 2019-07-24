День Ольги 2019: безупречные поздравления и элегантно-добрые открытки

Главред подобрал прелестные поздравления с Днем ангела Ольги в прозе, стихах, смс и просто картинки для Оли.
Самый важный День ангела Ольги отмечается 24 июля – в День Ольги 2019, точнее в день памяти святой княгини Ольги.
Ранее Главред уже писал о значении этого имени, в чем помогает святая и что подарить на День Ольги. А теперь – поздравления с Днем ангела Ольги.
Поздравления с Днем ангела Ольги в прозе
Поздравляю с Днем Ольги, с праздником святой девы, создавшей великую культуру и государственность Руси. Желаю таких же крепких сил, мудрых решений, бравого характера, справедливой души и чуткого сердца, как у прекрасной княгини. Пусть в жизни все удается, пусть сердце будет полно любви, а душа — крепкой веры.
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Читайте такжеС Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открыткиДаже самый замечательный подарок не может выразить всю любовь, которая есть у меня к тебе. Тем не менее, я дарю тебе свои пожелания и дружбу навсегда. У меня никогда не было сестер, поэтому ты как сестра, которой у меня никогда не было, уникальный и особенный человек в моей судьбе. Ты всегда предлагала мне дружбу, которую я ценю сегодня, потому что очень трудно отыскать такого человека, как ты. Я люблю тебя и несу тебе в подарок свое сердце. Я хочу сохранить нашу дружбу на всю жизнь. Пускай она становится лишь крепче. С Днем ангела, Ольга!
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Наша замечательная и милая Олечка, с Днем ангела тебя! Твое имя означает "святая", и это чистая правда! Ты очень добрый и понимающий человек. Пусть небеса благословят тебя, подарят все, что пожелаешь!
С Днем ангела, Ольга: короткие смс
Пожелать хотим мы Оле
Благ земных иметь поболее.
А напасти, беды, лихо
Пусть сидят в подполье тихо.
***
3 смс - 186 символов:
Оля, Олечка и Ольга.
Можно долго продолжать.
На день ангела желаю
Оптимизм не растерять!
Пусть свершится все большое,
Все, о чем мечтаешь ты.
И от всей души желаю,
Еще больше расцвести!
***
С днем ангела, Оленька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
С Днем ангела, Ольга: стихи
Под серебряной луной
В День ангела, Оля, твой
Пусть придет к тебе успех,
Радость и веселый смех,
Пусть цветут твои года,
Счастье ждет тебя всегда!
***
Ты, как звезда, затмила все своим сиянием,
Ты, наша Оля, просто чудо из чудес,
Прими сегодня, в День ангела, пожелание
Узнать о том, что волшебство на свете есть.
Пусть все вершится, как по-щучьему велению,
В один лишь миг, сегодня и сейчас,
Лишь успевай свои придумывать хотения,
И чтоб исполнено все было в самый раз.
***
Ангел, Ольгин покровитель,
Прилетел в ее обитель.
Заглянул в ее глаза.
Ей всю правду рассказал.
Ольга - яркая натура:
Ум и внешняя фактура.
Жаждет почестей и власти.
Напролом стремится к счастью.
Никому не поддается.
Много ей удается.
Оленька, люби людей!
Процветай и молодей!
Привітання з Ольгою
З Днем Ангела тебе, Ольго! Бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти – коли твої крила опускаються вниз!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Дорога моя подруго. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!