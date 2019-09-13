Модный красный маникюр осень 2019: свежие 28 вариантов из Instagram

Красный цвет всегда в тренде. Но в сезоне осень 2019 красный поднялся на самую вершину популярности. Поэтому, выбирая цвет для маникюра, смело останавливайтесь на красном и всевозможных его оттенках.

Красный маникюр – это классика, которая не увядает.

Красный маникюр – это ярко, сильно и очень стильно. Женщины, которые хотя бы раз позволили себе сделать красный маникюр – знают, как волшебно он поднимает настроение и дарит особенно ощущение изысканности.

Красный маникюр осень 2019: варианты

Можно начать с классического красного маникюра. Главное – выбрать красивый оттенок. При этом оттенок может быть и матовым.

Красный маникюр со стразами или камушками подойдет тем, кто хочет особого внимания. При этом часто в таком случае используют матовые оттенки. И да, запомните, стразы и всевозможные украшения – не более, чем на два пальца.

Добавьте немного черного или белого, и получите маникюр-бомбу! Ведь это универсальная, проверенная годами, но всегда выигрышная цветовая комбинация. Можно пойти дальше, и добавить другой цвет для дуэта с красным.

Если фантазия разыгралась, разбавьте классический красный маникюр рисунками – опять же, на одном-двух ногтях.

Главред собрал самые свежие варианты модного красного маникюра из Instagram.

Читайте такжеМодный французский маникюр осень-зима 2019-2020: тренды, 40 фотоНапомним, ранее сообщалось, стильный маникюр осени 2019 – это все оттенки окружающей среды: желтый, золотой, оранжевый, бордовый, винный, серый, синий и зеленый.