Самый модный нюдовый маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна, 45 фото

Тяжелый маникюр, "нафаршированный" стразами и приукрашенный рисунками, утомляет. Женщинам все чаще хочется простоты и лаконичности. Именно поэтому маникюр в стиле нюд завоевал сердца многих женщин и, кажись, эта любовь надолго.

В сезоне осень-зима 2019-2020 маникюр в стиле нюд точно будет в топах.

Отметим, нюдовый маникюр универсален. Он подходит и для похода на работу, и на свидание, и на свадьбу, и на день рождения, и даже в школу и университет.

Кроме того, маникюр в стиле нюд отлично подходит женщинам любого возраста и статуса. И он красиво смотрится на ногтях любой формы и длины.

Также важным преимуществом нюдового маникюра является то, что он не перегружает образ, а только дополняет его.

Нюдовый маникюр на ногтях гармонично подходит под любой макияж.

Нюдовый маникюр осень-зима 2019-2020: модные оттенки

По сути, нюдовый (или телесный) маникюр – это всевозможные оттенки бежевого, у которого насчитывается более 1000 подтонов.

Но в сезоне осень-зима 2019-2020 модный нюдовый маникюр не ограничивается только нежными бежевыми и пудровыми оттенками.

Можно смело использовать все кофейные оттенки, а также все естественные цвета с перламутровым эффектом.

Кроме того, в моде матовый нюдовый маникюр.

Нюдовый маникюр осень-зима 2019-2020: модные варианты

Нюдовый маникюр в градиенте — это очень плавный переход с темного оттенка в светлый на концике ногтя. Такой себе вариант французского маникюра – френч-омбре.

Нюдовый маникюр с рисунком – это когда один ноготь или часть ногтя разрисован в технике стемпинг, или модным принтом и даже рисунком. Только тут надо быть предельно сдержанным, чтобы не нагрузить маникюр. Иначе ногти будут выглядеть вульгарно.

Стразы, блеск и жидкий метал в нюдовом маникюре в сезоне осень-зима 2019-2020 допустим, только максимум на двух ногтях. Все, что больше – только сделает хуже.

Нюдовый маникюр с втиркой – его же называют зеркальным или металлическим, делают при помощи специальной пудры с микрочасичками. Но учтите, чтобы получить желаемый эффект, такой маникюр нужно делать гель-лаком или шеллак. Обычные лаки сверкающего зеркального эффекта не подарят.

Главред собрал самые свежие фото нюдового маникюра из Instagram.

Читайте такжеУдлиненный боб – модная стрижка на средние волосы 2019-2020: свежие 40 фото из InstagramНапомним, ранее сообщалось, французский маникюр в сезоне очень-зима 2019-2020 цветной, и позволяет рисовать на ногтях самые разнообразные рисунки. Кроме того, полоска в френче 2019-2020 может включать два цвета лака одновременно — смотрится ультрамодно.