Модный французский маникюр осень-зима 2019-2020: тренды, 40 фото

Французский маникюр уникален, ведь он красиво выглядит и на коротких ногтях, и на длинных.

А в сезоне осень-зима 2019-2020 модный французский маникюр позволяет использовать любые оттенки. Полоска может быть голубая, бордовая, красная, золотая, зеленая, желтая, лиловая и даже черная. При этом исключите перламутровые лаки – нейл-стилисты советуют в сезоне осень-зима 2019-2020 использовать только глубокие насыщенные цвета.

Кроме того, полоска в френче 2019-2020 может включать два цвета лака одновременно — смотрится ультрамодно.

Классический френч осень-зима 2019-2020: кривая полоска

Классический французский маникюр осень-зима 2019-2020 – это линия белым лаком, но не ровная, а прерывающаяся по центру или под наклоном. Она может занимать половину ногтя, и это не будет преступление, а наоборот — станет вашей фишкой.

Если пойти дальше, то полоска может превратиться в лепестки цветов или капли краски. Чем кривая она будет, тем лучше. Все правила отменяются, и в осеннем французском маникюре наступает полная анархия — делайте, что хотите!

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Французский маникюр 2019-2020: рисунки

Нейл-арт 2019-2020 дарит свободу во всем. Французский маникюр в сезоне осень-зима 2019-2020 может включать рисунки. То есть на нескольких ноготках можно нарисовать акриловыми красками все, что угодно: цветочки, портреты, силуэты животных и даже сказочные герои.

И не забудьте о стразах! Стразы и французский маникюр в сезоне осень-зима 2019-2020 идут рука об руку.

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Напомним, ранее сообщалось, в соцсетях появился новый тренд - ногти в форме помады. Первооткрывателем тренда считается корейский мастер маникюра Пак Юнкюнг. Она начала делать ногти в форме помады после работы для рекламы солнцезащитных очков YSL.