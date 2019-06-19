Модные ногти гель-лаком: 20 идей классного маникюра в домашних условиях

С помощью маникюра современные девушки не столько афишируют свои ухоженные ногти, сколько демонстрируют свое особенное чувство стиля, вкуса и даже настроение.

С появлением гель-лака многие девушки стали делать дизайн ногтей дома самостоятельно. Для этого нужен всего лишь гель-лак и лампа для сушки готового маникюра.

Но в этом деле важно проделать процедуру так, чтобы лак не вылез на ноготь, красиво смотрелся. Если следовать некоторым советам, можно сделать в домашних условиях маникюр, который ничуть не уступит салонному варианту.

Следует положить руки на стол, чтобы локти не свисали.

Перед тем, как красить ногти, необходимо обезжирить их. Для этого подойдет обычный ацетон. Даже если на ногтях не было лака, все равно пройтись по ним ацетоном нужно.

Наносите лак аккуратно, важно не затронуть боковые валики и кутикулу. Считается, что лучше при нанесении лака отступать от кожи 1 миллиметр.

И самая важная рекомендация: прокрасьте сначала середину ногтя, только потом проведите кистью по бокам. Так лак ляжет ровнее.

И еще: важно соблюдать временной интервал между нанесением слоев - не менее пяти минут, а лучше все десять.

Чтобы не запачкать боковые валики, смажьте их вазелином, не задевая при этом ноготь - все лишнее можно удалить простым ватным диском.

Далее идет закрепитель лака - он защитит маникюр от трещинок и сколов.

Если специального покрытия-сушки нет, можно опустить ногти в ледяную воду на 2-3 минуты, а потом смазать маслом.

Эти простые рекомендации помогут вам сделать качественный маникюр в домашних условиях.

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