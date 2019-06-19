Модные ногти гель-лаком: 20 идей классного маникюра в домашних условиях

Если следовать некоторым советам, можно сделать в домашних условиях маникюр, который ничуть не уступит салонному варианту
С появлением гель-лака многие девушки стали делать дизайн ногтей дома самостоятельно. Для этого нужен всего лишь гель-лак и лампа для сушки готового маникюра.
Но в этом деле важно проделать процедуру так, чтобы лак не вылез на ноготь, красиво смотрелся. Если следовать некоторым советам, можно сделать в домашних условиях маникюр, который ничуть не уступит салонному варианту.
- Следует положить руки на стол, чтобы локти не свисали.
- Перед тем, как красить ногти, необходимо обезжирить их. Для этого подойдет обычный ацетон. Даже если на ногтях не было лака, все равно пройтись по ним ацетоном нужно.
- Наносите лак аккуратно, важно не затронуть боковые валики и кутикулу. Считается, что лучше при нанесении лака отступать от кожи 1 миллиметр.
- И самая важная рекомендация: прокрасьте сначала середину ногтя, только потом проведите кистью по бокам. Так лак ляжет ровнее.
И еще: важно соблюдать временной интервал между нанесением слоев - не менее пяти минут, а лучше все десять.
Чтобы не запачкать боковые валики, смажьте их вазелином, не задевая при этом ноготь - все лишнее можно удалить простым ватным диском.
Далее идет закрепитель лака - он защитит маникюр от трещинок и сколов.
Если специального покрытия-сушки нет, можно опустить ногти в ледяную воду на 2-3 минуты, а потом смазать маслом.
Эти простые рекомендации помогут вам сделать качественный маникюр в домашних условиях.
Главред предлагает 30 идей классного маникюра без похода в салон.
Напомним, мастера маникюра и стилисты в ужасе: Юлия Тимошенко удивила неряшливым видом.