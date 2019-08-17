Ногти-помада: Instagram заполонил новый тренд

Ногти в форме помады – в соцсетях появился новый тренд, который массово приобретает популярность среди поклонниц ухоженных рук.

Фото креативного маникюра появляются на тематических страницах в Instagram, пишет Refinery 29.

Первооткрывателем тренда считается корейский мастер маникюра Пак Юнкюнг. Она начала делать ногти в форме помады после работы для рекламы солнцезащитных очков YSL.

"Меня покорила форма очков cat-eye. Я подумала, почему бы не переосмыслить ее относительно дизайна ногтей. Но в результате форма больше напомнила мне губную помаду", – отметила Пак Юнкюнг.

Новый тренд предполагает особую форму ногтей, край которых делают несколько скошенным, что напоминает по форме уголок помады. Мода на ногти-уголки приобретает популярность, оригинальная форма нравится девушкам. Пользователи в своих микроблогах делятся идеями очаровательных ногтей в форме помады в разнообразными рисунками и покрытиями.

/ Фото: Instagram/unistella_kr

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