Джинсы осень-зима 2019-2020: в моду вернулись бананы из 80-х и клеши из 70-х - фото

В моду вернулись джинсы из 70-х и 80-х / instagram.com

Мода периодически повторяется, как бы намекая нам, что нужно с уважением смотреть в прошлое, брать оттуда лучшее, при этом, естественно, приправлять все нотками современности.

Стилисты говорят, что осенью-зимой 2019-2020 в моде будут джинсы бананы родом из 80-х и джинсы клеши родом из 70-х.

Отметим, рваные джинсы и джинсы с бахромой в сезоне осень-зима 2019-2020 - дурновкусие, их следует спрятать подальше в шкаф.

Бананы из 80-х – модные джинсы осень-зима 2019-2020

Бананы из 80-х – модные джинсы осень-зима 2019-2020 / differed.ru

Стильные бананы из 80-х в их современной интерпретации – это джинсы, широкие в бедрах, украшенные кокетками и складками, зауженные книзу. Стилисты говорят, что самый трендовый цвет осенне-зимнего сезона 2019-2020 для бананов – светло-голубой или дымчатый.

Очень важно при этом низ брюк оформить красивыми подворотами. Чтобы выглядеть ультрамодно, желательно заправить джинсы в полусапожки.

Бананы из 80-х – модные джинсы осень-зима 2019-2020 / differed.ru

Кроме того, обратите внимание на то, то бананы практически всегда оформлены красивой кокеткой, а прятать ее, по мнению дизайнеров, – настоящее преступление.

Поэтому в сезоне 2019-2020 блузы, рубашки и топы и даже свитера и свитшоты нужно заправлять в джинсы-бананы.

Бананы из 80-х – модные джинсы осень-зима 2019-2020 / differed.ru

Еще одна модная тенденция осени-зимы 2019-2020 – носить широкие бананы с оверсайз пиджаками и куртками. Причем плечи у них широкие, а вот талия – зауженная.

Джинсовые костюмы из 80-х - модный тотал-лук 2019-2020

Джинсовые костюмы из 80-х - модный тотал-лук 2019-2020 / differed.ru

Грядущей осенью и зимой будут актуальны джинсовые костюмы из вареной джинсовки, по крою схожие со спортивными костюмами.

Джинсовые костюмы из 80-х - модный тотал-лук 2019-2020 / differed.ru

Такой себе "вареный" тотал лук из 80-х.

Клеши 70-х - модные джинсы осень-зима 2019-2020

Клеши 70-х - модные джинсы осень-зима 2019-2020 / differed.ru

Опять в моду возвращаются джинсы, расклешенные от бедра, которые были популярны в 70-х, и даже в 90-х.

Клеши 70-х - модные джинсы осень-зима 2019-2020 / differed.ru

Клеши из70-х в их современной интерпретации – простые по крою и без особого декора. Никаких рваностей и бахромы – об этих элементах следует на время забыть.

Клеши 70-х - модные джинсы осень-зима 2019-2020 / differed.ru

Также в современных клешах, родом из 70-х, и практически нет карманов.

Стиль рабочей униформы – модный тренд сезона 2019-2020

Как известно, первые джинсы были изготовлены для фермеров - в качестве рабочей униформы. Это было в далеком 1853 году, когда Ливай Страусс сшил модели из плотной хлопчатобумажной ткани. Но затем джинсы навсегда вошли в мир моды.

Стиль рабочей униформы – модный тренд сезона 2019-2020 / differed.ru

В 2019 году дизайнеры решили вспомнить "рабочее" прошлое джинсов и разработали целую серию моделей в стиле униформы фермеров, строителей и механиков. Поэтому в осенне-зимнем сезоне 2019-2020 в тренде джинсы, комбинезоны и куртки из денима с элементами робы и спецодежды.

Стиль рабочей униформы – модный тренд сезона 2019-2020 / differed.ru

Характерными для таких джинсов являются крупные накладные карманы с клапанами. При этому в швы отстрочены декоративной, контрастной строчкой. Крой таких джинсов простой и немного грубоватый.

Также в моде всевозможные джинсовые комбинезоны. Актуальныму осенью-зимой 2019-2020 будут ретро модели, стилизованные под бананы и блузки с пышными рукавами.

Джинсовые комбинезоны - тренд осень-зима 2019-2020 / differed.ru

Также в моду входят джинсовые комбинезоны в стиле милитари, передает differed.

Джинсовые комбинезоны - тренд осень-зима 2019-2020 / differed.ru

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